Akşam Postası / 22 Ocak 2020

1- MESS, metal işçilerinin grevine karşılık lokavt ilan etti

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal işçilerinin grev kararına karşı lokavt kararı aldı.

2- Döner federasyonu başkanı: Bakterili eti çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar

Döner ve halk sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı (UDOFED) Mehmet Mercan, “Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Çok bakteri üremişse çamaşır suyuyla bunları yıkayıp döner yapıyorlar” dedi.

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3- Ordu’da domuz gribi teşhisi konan hasta hayatını kaybetti

Ordu’da bir kişi, domuz gribi teşhisi konmasının ardından hayatını kaybetti.

4- Aksa Enerji’den fiyat sorunları nedeniyle üretimi geçici durdurma talebi

Aksa Enerji, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin, serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanının azaldığı gerekçesiyle geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ’a başvurduğunu duyurdu.

5- Tarım Orman-İş Sendikası: 11 Kasım’da dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90’ı kurudu

Tarım Orman-İş Sendikası, 11 Kasım 2019’da ‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90’ının kuruduğunu iddia etti.

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6- Yunanistan’da ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

Yunan parlamentosundaki seçimlere tek aday olarak giren Ekaterini Sakellaropulu, 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

7- Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren kanun teklifi Meclis’te

AKP, çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik sorma ve adli görevler verilmesini içeren kanun teklifini Meclis’e sundu.

8- ‘FETÖ’nün ‘VIP dinleme’ davasında eski emniyetçilere ceza

‘FETÖ’nün ‘VIP dinleme’ davasında aralarında eski üst düzey emniyetçilerin de bulunduğu 131 sanığa hapis cezası verildi. Ali Fuat Yılmazer yedi yıl altı ay, Ramazan Akyürek ise 45 yıl hapis cezası aldı.

9- Önder: ‘HDP, Demirtaş’a sahip çıkmıyor’ tartışması psikolojik harple büyütülüyor

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP’nin cezaevinde bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a yeterince sahip çıkmadığı yönündeki eleştirilere ilişkin olarak “Bu bir psikolojik harp yöntemi. Belli odaklar, – ki ben bunun bir psikolojik harp yöntemi olduğunu düşünenlerdenim – bu ateşi sürekli harlamak, diri tutmak gibi bir tutum içerisindeler” dedi.

10- Suriye ordusu Halep’in batısındaki yerleşim alanlarını vurdu; Reuters’e göre 40 ölü var

Suriye ordusuna ait savaş uçakları tarafından Halep ilinin batı kırsalına saldırı düzenlendi.

11- Hafter’e bağlı milisler Trablus’taki havalimanını vurdu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), General Halife Hafter’e bağlı milislerin, başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nı füzelerle vurduğunu duyurdu.

12- Ruhani: Nükleer anlaşma olmasa da nükleer silah üretmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupalı güçleri Washington’un ‘2015 nükleer anlaşmasını ihlal etme hatasını tekrarlamaktan kaçınmaya’ çağırırken, İran’ın asla nükleer silah için girişimde bulunmayacağını açıkladı.

13- ‘Merkez’den Hazine’ye 40 milyar lira aktarıldı

Merkez Bankası’nın (MB) 20 Ocak’taki Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edildiği üzere 40.5 milyar lira Hazine’ye aktarıldı.

14- YHT abonman biletlerine yüzde 400’e yakın zam: Çalışana yüzde 170, öğrenciye 88

Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında abonman biletlere yüzde 400’e yakın zam yapıldı.

15- Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli

Dünya üzerindeki diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki payı açıklanırken, bu oranın en çok Pakistan’da olduğu görüldü. Pakistan’da bu oran yüzde 20, Türkiye’de ise yüzde 11 olarak kaydedildi.