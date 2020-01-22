Akşam Postası / 22 Ocak 2020

1- MESS, metal işçilerinin grevine karşılık lokavt ilan etti
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal işçilerinin grev kararına karşı lokavt kararı aldı.
2- Döner federasyonu başkanı: Bakterili eti çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar
Döner ve halk sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı (UDOFED) Mehmet Mercan, “Son tüketim tarihi geçen ürünleri merdiven altı işletmelere daha ucuz fiyattan veriyorlar. Çok bakteri üremişse çamaşır suyuyla bunları yıkayıp döner yapıyorlar” dedi.
3- Ordu’da domuz gribi teşhisi konan hasta hayatını kaybetti
Ordu’da bir kişi, domuz gribi teşhisi konmasının ardından hayatını kaybetti.
Çin’de korona virüsünden ölenlerin sayısı dokuza yükseldi
Sağlık bakanı: Türkiye’de korona virüsü riski yok
4- Aksa Enerji’den fiyat sorunları nedeniyle üretimi geçici durdurma talebi
Aksa Enerji, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin, serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanının azaldığı gerekçesiyle geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ’a başvurduğunu duyurdu.
5- Tarım Orman-İş Sendikası: 11 Kasım’da dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90’ı kurudu
Tarım Orman-İş Sendikası, 11 Kasım 2019’da ‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90’ının kuruduğunu iddia etti.
Orman bakanlığı: 11 milyon fidanın yüzde 95’i tuttu
6- Yunanistan’da ilk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi
Yunan parlamentosundaki seçimlere tek aday olarak giren Ekaterini Sakellaropulu, 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.
Yunan adaları sakinleri Türkiye’den sığınmacı akınını protesto etti
7- Bekçilere kimlik sorma yetkisi veren kanun teklifi Meclis’te
AKP, çarşı ve mahalle bekçilerine kimlik sorma ve adli görevler verilmesini içeren kanun teklifini Meclis’e sundu.
8- ‘FETÖ’nün ‘VIP dinleme’ davasında eski emniyetçilere ceza
‘FETÖ’nün ‘VIP dinleme’ davasında aralarında eski üst düzey emniyetçilerin de bulunduğu 131 sanığa hapis cezası verildi. Ali Fuat Yılmazer yedi yıl altı ay, Ramazan Akyürek ise 45 yıl hapis cezası aldı.
Yargıtay, Gülen’in avukatına verilen 12 yıl cezayı onadı
9- Önder: ‘HDP, Demirtaş’a sahip çıkmıyor’ tartışması psikolojik harple büyütülüyor
Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP’nin cezaevinde bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a yeterince sahip çıkmadığı yönündeki eleştirilere ilişkin olarak “Bu bir psikolojik harp yöntemi. Belli odaklar, – ki ben bunun bir psikolojik harp yöntemi olduğunu düşünenlerdenim – bu ateşi sürekli harlamak, diri tutmak gibi bir tutum içerisindeler” dedi.
10- Suriye ordusu Halep’in batısındaki yerleşim alanlarını vurdu; Reuters’e göre 40 ölü var
Suriye ordusuna ait savaş uçakları tarafından Halep ilinin batı kırsalına saldırı düzenlendi.
11- Hafter’e bağlı milisler Trablus’taki havalimanını vurdu
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), General Halife Hafter’e bağlı milislerin, başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nı füzelerle vurduğunu duyurdu.
12- Ruhani: Nükleer anlaşma olmasa da nükleer silah üretmeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupalı güçleri Washington’un ‘2015 nükleer anlaşmasını ihlal etme hatasını tekrarlamaktan kaçınmaya’ çağırırken, İran’ın asla nükleer silah için girişimde bulunmayacağını açıkladı.
13- ‘Merkez’den Hazine’ye 40 milyar lira aktarıldı
Merkez Bankası’nın (MB) 20 Ocak’taki Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edildiği üzere 40.5 milyar lira Hazine’ye aktarıldı.
14- YHT abonman biletlerine yüzde 400’e yakın zam: Çalışana yüzde 170, öğrenciye 88
Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında abonman biletlere yüzde 400’e yakın zam yapıldı.
15- Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli
Dünya üzerindeki diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki payı açıklanırken, bu oranın en çok Pakistan’da olduğu görüldü. Pakistan’da bu oran yüzde 20, Türkiye’de ise yüzde 11 olarak kaydedildi.