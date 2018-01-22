Akşam Postası / 22 Ocak 2018

1- Zeytin Dalı Harekatı | TSK: Afrin çevresinde 15 nokta alındı
TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ üçüncü gününde.
TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise ertesi gün Suriye’ye karadan girmişti.
Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…
DSG sözcüsü: Afrin harekatında kadınlar ve çocuklar dahil 18 sivil hayatını kaybetti
ABD’den ‘itidal çağrısı’: Afrin harekatından kaygı duyuyoruz
Dışişleri kaynakları: Rusya’ya taahhüt yok, Soçi’ye YPG davet edilmedi
Hatay belediyesi ‘verdi mehteri’: Sınır karakolunda moral konseri
HDP başbakana sordu: Savaş karşıtlığı suç mu?
AKP’li Miroğlu partisinden emin: Afrin rahatsızlığı olsa hissederdik
Barzani de ses verdi: Afrin’de sivil kayıplardan endişeliyiz
CHP’li Yılmaz: Ülkenin çıkarlarında iktidarla muhalefet arasında ayrım kalmıyor
Rusya’dan Suriyeli Kürtlere davet: Soçi listesine alındılar
Rus basını: Türkiye güvence verdi, Afrin’in dışına çıkılmayacak
Afrin harekatına ‘işgal’ diyen Afrika gazetesine saldırı
HDP’li vekil Önlü’ye sosyal medya soruşturması
YPG komutanı: Rusya anlaşmalarımızı yok sayarak bize ihanet etti
Yazar Nurcan Baysal gözaltına alındı
AKP’li ilçe başkanı silahlı pozunun arkasında: Reisin çağrısına bakar
‘Zeytin Dalı Harekatı’ paylaşımlarına en az 38 gözaltı
Eski PYD lideri Salih Müslim: Kendimizi korumaktan başka yol yok
Şimşek ‘rahatlatma’ çabasında: Harekatın ekonomiye etkisi son derece sınırlı
Rusya: Siviller Afrin’den ayrılmaya başladı
Başbuğ’dan Afrin yorumu: YPG, PKK’dan daha eğitimli
2- CHP’li İnce aday: Bu kurultayın sonuçları Türkiye için çok önemli
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin 3-4 Şubat’ta yapılacak olağan kongresinde genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.
3- ‘Sakıncalı’ tiyatrocu: Oyunundan sonra Barış Atay’ın kendisine de yasak!
‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyunu başkentte süresiz olarak yasaklandı. Valiliği geçen yılki oyunun bu yıl sahneleceğini sandığı ortaya çıktı.
4- Şarkıcı Ceylan Ertem: Savaşa hayır demek bile günah artık
‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlayınca ‘Savaşa hayır’ deyip tepkiler üzerine Twitter hesabını kapatan şarkıcı Ceylan Ertem, sözünün arkasında durdu: “Yurtta sulh cihanda sulh.”
5- HDP’de lider adayları netleşirken: Taban Demirtaş’ı istiyor
HDP’nin 11 Şubat’ta yapılacak kongre öncesi eş genel başkan adayları ortaya çıkmaya başladı ancak tabanda aday olmayacağını açıklayan tutuklu eş genel başkan Selahattin Demirtaş ön planda.
6- Arkeologlar Derneği: Kazıların özel sektöre devri Anayasa’ya aykırı
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, arkeolojik kazıların özelleştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu bildirdi.
7- 15 senede üç buçuk katına çıktı: Türkiye’nin borç stoku 876.5 milyar lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku 2017 sonu itibariyle 876.5 milyar lira oldu.