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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 22 Nisan 2020

1- İmamoğlu: Ağız dalaşı fayda getirmez, yoksa meydan boş değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin bağış kampanyalarının durdurulmasıyla ilgili “Dünyanın hiçbir ülkesinde millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren; kısacası anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere terör örgütü, başkanlarına da doğal olarak terör örgütü lideri muamelesi yapılmaz” dedi.

Soyer: İzin verilmeyeceğini biliyorduk, bu yüzden nakdi yardım toplamadık

CHP infaz yasasının iptali için AYM’ye başvurdu

CHP liderine göre ‘salgın sonrası yapılması gereken’: Parlamenter sistem, yeni anayasa

Altun’un evinin fotoğrafını çekmekle suçlanan CHP’liye soruşturma

2- CHP liderine göre ‘salgın sonrası yapılması gereken’: Parlamenter sistem, yeni anayasa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü salgını sonrası Türkiye’de yapılması gerekenleri 16 maddede anlattı.

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Hesap: 31 şehir hastanesinin kamuya maliyeti 142 milyar dolar

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3- ‘Corona’ önlemleri | İstanbul’da kamu personeli mesaisi 09:00-12:30 ve 13:00-16:30

İstanbul’da 27 Nisan’dan itibaren kamu çalışanları için mesai saatleri 09:00-12:30 ve 13:00-16:30 olarak uygulanacak.

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4- ‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde can kaybı 180 bini geçti

Yaşamını yitirenlerin sayısı 180 bini geçti.

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‘Merkez’ faizi 100 baz puan indirdi

Merkez Bankası’nın (MB) ‘corona’ sonrası ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 8.75 seviyesine çekti.

Soyer: İzin verilmeyeceğini biliyorduk, bu yüzden nakdi yardım toplamadık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyelerin durdurulan bağış kampanyasıyla ilgili “Zaten nakdi yardıma izin vermeyeceklerini biliyorduk bu yüzden nakdi yardım toplamadık” dedi. İzmir’de belediye ‘Direnç Paketi’ adı verilen kolileri ‘corona’ yardımı olarak dağıtıyor.

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