Akşam Postası / 22 Nisan 2020

1- İmamoğlu: Ağız dalaşı fayda getirmez, yoksa meydan boş değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin bağış kampanyalarının durdurulmasıyla ilgili “Dünyanın hiçbir ülkesinde millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren; kısacası anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere terör örgütü, başkanlarına da doğal olarak terör örgütü lideri muamelesi yapılmaz” dedi.

2- CHP liderine göre ‘salgın sonrası yapılması gereken’: Parlamenter sistem, yeni anayasa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü salgını sonrası Türkiye’de yapılması gerekenleri 16 maddede anlattı.

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3- ‘Corona’ önlemleri | İstanbul’da kamu personeli mesaisi 09:00-12:30 ve 13:00-16:30

İstanbul’da 27 Nisan’dan itibaren kamu çalışanları için mesai saatleri 09:00-12:30 ve 13:00-16:30 olarak uygulanacak.

4- ‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde can kaybı 180 bini geçti

Yaşamını yitirenlerin sayısı 180 bini geçti.