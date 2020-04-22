Akşam Postası / 22 Nisan 2020

1- İmamoğlu: Ağız dalaşı fayda getirmez, yoksa meydan boş değil
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin bağış kampanyalarının durdurulmasıyla ilgili “Dünyanın hiçbir ülkesinde millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren; kısacası anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere terör örgütü, başkanlarına da doğal olarak terör örgütü lideri muamelesi yapılmaz” dedi.
Soyer: İzin verilmeyeceğini biliyorduk, bu yüzden nakdi yardım toplamadık
CHP infaz yasasının iptali için AYM’ye başvurdu
CHP liderine göre ‘salgın sonrası yapılması gereken’: Parlamenter sistem, yeni anayasa
Altun’un evinin fotoğrafını çekmekle suçlanan CHP’liye soruşturma
2- CHP liderine göre ‘salgın sonrası yapılması gereken’: Parlamenter sistem, yeni anayasa
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü salgını sonrası Türkiye’de yapılması gerekenleri 16 maddede anlattı.
Hesap: 31 şehir hastanesinin kamuya maliyeti 142 milyar dolar
Salda Gölü’nde kumlar eski yerine taşındı, bu kez iş makinesi kullanılmadı
3- ‘Corona’ önlemleri | İstanbul’da kamu personeli mesaisi 09:00-12:30 ve 13:00-16:30
İstanbul’da 27 Nisan’dan itibaren kamu çalışanları için mesai saatleri 09:00-12:30 ve 13:00-16:30 olarak uygulanacak.
Suudi Arabistan’daki 350 vatandaş İzmir’e getirildi
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‘Corona’ nedeniyle otellerin marttaki doluluk oranı yüzde 29’a düştü
Yeşilova belediye başkanı ve eşine saldırıda gözaltı sayısı 10’a çıktı; gizlilik kararı alındı
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‘Corona’dan ölen aile hekimi Kalaycı’nın adı görev yaptığı sağlık merkezine verildi
4- ‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde can kaybı 180 bini geçti
Yaşamını yitirenlerin sayısı 180 bini geçti.