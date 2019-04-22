Akşam Postası / 22 Nisan 2019

1. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan adam AKP üyesiymiş: Partiden ihraç ediliyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün partiden ihraç edileceğini açıkladı.

2. Kılıçdaroğlu: Planlı bir saldırıydı, amaç CHP’yi sokağa dökmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine saldırının amacının CHP’yi sokağa dökmek olduğunu söyledi.

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3. Soylu: Kılıçdaroğlu’na saldırıda dışarıdan provokasyon iddiası doğrulanamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırıda ‘dışarıdan kaynaklı provokasyon’ olmadığını söyledi.

4. Kılıçdaroğlu’na saldırıya Erdoğan’dan ilk yorum: Şiddeti asla tasvip edemeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı tasvip etmediğini bildirdi.

5. CHP’li Levent Gök’ün de saldırıya uğradığı görüntüler çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından, partinin Ankara milletvekili Levent Gök’ün de saldırıya uğradığına dair görüntüler çıktı.



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6. Sıla’yı darpla suçlanan Ahmet Kural’a bir yıl dört ay hapis

Eski sevgilisi şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ahmet Kural, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

7. Beyaz Saray: ABD İran petrol muafiyetlerini yenilemeyecek

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini mayıs ayında süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı aldığını açıkladı.