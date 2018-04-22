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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 22 Nisan 2018

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1- CHP’li 15 vekil İYİ Parti’ye geçti

Fotoğraf: Hürriyet

CHP’li 15 milletvekili genel seçimlere katılmasının önündeki engeli kaldırmak üzere İYİ Parti’ye geçiyor.

Akşener’den övgü: Kılıçdaroğlu’nun tavrı her türlü takdirin üzerindedir

HDP’den İYİ Parti’yle anlaşan CHP’ye bir övgü bir eleştiri

Bahçeli, ‘İYİ Parti-CHP anlaşması’nı yorumladı: Siyasi çürüme hali

AKP’den ilk tepkiler: CHP, ‘okeye dördüncü arayan parti’ haline geldi

YSK duyurusu: İYİ Parti de erken seçime girebilecek

Cihaner, CHP’nin ‘demokrasi’ hamlesine kızdı: ÖDP, TKP ve DSP için de vekil isteriz

Jet trafik: Kılıçdaroğlu-Akşener gizlice görüştü, Karamollaoğlu Gül’e gidiyor

2- Seçime iki ay kala YSK Başkanı: Seçim takvimi için uyum yasalarını bekliyoruz

Şu ana dek hangi partilerin seçime gireceğiyle ilgili bir tespitlerinin olmadığını belirten Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının geçmesini beklediklerini söyledi.

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3- ‘Biz aday çıkaracağız’ diyen CHP sözcüsü: Akşener’i ikinci tura kalırsa destekleriz

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Biz başka bir yerden aday arayışı içerisinde değiliz” derken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ikinci tura kalması durumunda destekleyeceklerini net şekilde ifade etti.

4- ANAR Araştırma müdürü: Muhalefette ittifak olmazsa Erdoğan ilk turda seçilir

ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyük ihtimalle kazanacağını söyledi.

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5- Nükleer karşıtları İstanbul’da eylemde

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da nükleer santral karşıtları eylem düzenledi.

6- Şaka değil prosedür: Gelin ‘Hayır demek ne mümkün’ deyince memur nikahı iptal etti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir nikah memuru, “Eş olarak kabul ediyor musunuz” sorusuna gelinin “Hayır demek ne mümkün” yanıtını vermesi üzerine nikahı iptal etti.

7- ABD’nin insan hakları raporuna Ankara’dan tepki: FETÖ ile mücadele gözardı edilmiş

ABD’nin 2017 yılı insan hakları raporunda Suriye, Myanmar ve Venezuela ile birlikte Türkiye insan hakları sicili kötü ülkeler arasında yer aldı.

8- Fatih Portakal’dan ‘Beyaz’a ‘Ayşe öğretmen’ tepkisi: Vicdanı rahat mı?

Fotoğraf: Twitter/@habercilerden

Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Ayşe (Öğretmen) Çelik’in telefonla katıldığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için altı aylık bebeği Deran’la hapse girmesine tepki gösterdi.

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ABD’nin insan hakları raporuna Ankara’dan tepki: FETÖ ile mücadele gözardı edilmiş

ABD’nin 2017 yılı insan hakları raporunda Suriye, Myanmar ve Venezuela ile birlikte Türkiye insan hakları sicili kötü ülkeler arasında yer aldı.
Türkiye ise “Özellikle, devlet kurumlarına sızarak devleti içeriden ele geçirmeye çalışan, nihayet kanlı bir darbe teşebbüsü gerçekleştiren radikal terör örgütü FETÖ ile mücadele gözardı edilmiştir” dedi.

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