Akşam Postası / 22 Mayıs 2020

1- Kılıçdaroğlu: Camide ezan ve İstiklal Marşı dışında herhangi bir sesi kabul etmiyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter’dan, “İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.
İzmir’de camilerden ‘Çav Bella’ çalınmasına ilişkin soruşturmada tutuklama
2- ‘Corona’ önlemleri | Gençlere bir kez daha sokak izni
Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11:00-15:00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta aranın ardından yeniden dışarı çıktı.
Netflix Türkiye’den, salgından etkilenen kamera arkası çalışanlarına 4 milyon liralık destek
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 99.3 azaldı
Alışveriş uygulamasının anketi: 10 kişiden dördü kredi çekti veya çekecek
Ticaret bakanı: İhracatçılara yönelik stok finansman paketini devreye aldık
Silivri Cezaevi’ndeki bir hükümlü ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti
‘Corona’ etkisiyle çakılan sanayide kapasite kullanımı bu ay yüzde 1 arttı
Havalimanlarına ‘uçulabilir sertifikası’ verilecek
Şemdinli belediye başkanında ‘corona’ çıktı
‘Sosyal mesafe’ kuralına uymayıp halı saha maçı yapan kişilere para cezası
Beşiktaş başkanı Çebi’nin ‘corona’ testi negatif çıktı
Dağıstan’a 2.6 milyon lira değerinde tıbbi malzeme yardımı
Yedi kişilik kapasitesi olan minibüsten 16 fazla yolcu çıktı
3- Fotoğraflarla bayram alışverişi yoğunluğu
İstanbullular, corona virüsü salgını nedeniyle yarından itibaren Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişe çıktı. Market ve semt pazarlarında yoğunluk oluştu.
4- ‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 130 artışla 32 bin 616’ya çıktı
İtalya’da can kaybı 130 artarak 32 bin 616’ya çıkarken, ABD’de can kaybı 1373 artarak 96 bin 389’a yükseldi.
Araştırma: Sıtma ilacı Covid-19 hastalarının ölüm riskini artırıyor
Almanya’da mahsur kalan Bolivyalı orkestra üyeleri 73 gündür şatoda kalıyor
Fransız bakan: Renault yardım almazsa batabilir
Karantinada insanların verdiği yemek ve gösterdiği ilgiyi özleyen yunuslar kıyıya ‘hediyeler’ getiriyor
Almanya’nın nisandaki vergi geliri yüzde 25 azaldı
Kolombiya’da sağlık çalışanları sokağa çıktı
Dev petrol şirketleri üç ayda 20 milyar dolar zarar etti
Zoom görüşmesi sırasında oğlu babasını öldürdü, şahit olan katılımcılar yakalattı
5- RTÜK, Ülke TV’ye Noyan’ın sözleri nedeniyle üç kez program durdurma cezası verdi
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yazar Sevda Noyan’ın, Ülke TV’de, Esra Elönü tarafından hazırlanan ‘Arafta Sorular’ programında darbe iddialarıyla ilgili olarak sözleri sonrasında kanala üç kez program durdurma cezası verdi.
6- İBB’den ‘düşük gelir’ anketi: 10 hanenin dokuzu et yiyemiyor, kıyafet alamıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gelir düzeyi düşük 1228 haneyle yaptığı araştırma kentteki sosyoekonomik durumu gözler önüne serdi.
7- MEB: Atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran’da atandıkları illere gönderilecek
Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 18 Mart’ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnamelerinin 22 Haziran’da atandıkları illere gönderileceğini açıkladı.
8- HDP sözcüsü: Bahçeli’nin önerisi, ‘muhalefetin tasviyesi’ni amaçlıyor
HDP Sözcüsü Ebru Günay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Siyasi Parti Kanunu’nun değiştirilerek ‘milletvekili transferi’nin yasaklanması önerisiyle ‘muhalefetin tasviyesi’nin amaçlandığını savundu.
9- AKP, ‘vekil transferi’ni engellemek için kanuna sıcak bakmıyor
AKP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘vekil transferi’ni önlemek için kanun teklifi önerisine olumlu bakmadı.
AKP’li Bostancı’dan ‘vekil transferi’ yorumu: MHP ile birlikte çalışma yürütüyoruz
10- MB, geleneksel swap ihalelerinin limitini yüzde 50’ye çıkardı
Merkez Bankası (MB) bugün bankalara gönderdiği talimatla, döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasında geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkardı.
MB’nin rezervleri son üç ayda 23.4 milyar düşüşle 84.4 milyar dolara geriledi
Altın alımında binde 2 oranında vergi getirildi
11- Diyarbakır’da operasyon: DBP ve HDP’li eski yöneticiler gözaltında
Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda arasında DBP ve HDP’li üç siyasetçinin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Van’da 15 gün eylem ve etkinliklere yasak
12- Altun’la ilgili ‘Boğaz’da kaçak var’ haberi nedeniyle Cumhuriyet’e ilan kesme cezası
Basın İlan Kurumu’nun (BİK) ‘Boğaz’da kaçak var’ başlıklı haberi nedeniyle Cumhuriyet gazetesine ve gazetenin sitesine 35 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası verdi.
13- Gazeteci Kaşıkçı’nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu
Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ailesi, cinayeti işleyenleri affettiklerini duyurdu.
14- Akdeniz’de 4.7, Tunceli’de 4.3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de Datça açıklarında 4.7, Tunceli’nin Pülümü ilçesinde ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.