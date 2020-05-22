Akşam Postası / 22 Mayıs 2020

1- Kılıçdaroğlu: Camide ezan ve İstiklal Marşı dışında herhangi bir sesi kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter’dan, “İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.

2- ‘Corona’ önlemleri | Gençlere bir kez daha sokak izni

Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler, 11:00-15:00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta aranın ardından yeniden dışarı çıktı.

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3- Fotoğraflarla bayram alışverişi yoğunluğu

İstanbullular, corona virüsü salgını nedeniyle yarından itibaren Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişe çıktı. Market ve semt pazarlarında yoğunluk oluştu.

4- ‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 130 artışla 32 bin 616’ya çıktı

İtalya’da can kaybı 130 artarak 32 bin 616’ya çıkarken, ABD’de can kaybı 1373 artarak 96 bin 389’a yükseldi.

5- RTÜK, Ülke TV’ye Noyan’ın sözleri nedeniyle üç kez program durdurma cezası verdi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yazar Sevda Noyan’ın, Ülke TV’de, Esra Elönü tarafından hazırlanan ‘Arafta Sorular’ programında darbe iddialarıyla ilgili olarak sözleri sonrasında kanala üç kez program durdurma cezası verdi.

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6- İBB’den ‘düşük gelir’ anketi: 10 hanenin dokuzu et yiyemiyor, kıyafet alamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gelir düzeyi düşük 1228 haneyle yaptığı araştırma kentteki sosyoekonomik durumu gözler önüne serdi.

7- MEB: Atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnameleri 22 Haziran’da atandıkları illere gönderilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 18 Mart’ta atanan sözleşmeli öğretmenlerin kararnamelerinin 22 Haziran’da atandıkları illere gönderileceğini açıkladı.

8- HDP sözcüsü: Bahçeli’nin önerisi, ‘muhalefetin tasviyesi’ni amaçlıyor

HDP Sözcüsü Ebru Günay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Siyasi Parti Kanunu’nun değiştirilerek ‘milletvekili transferi’nin yasaklanması önerisiyle ‘muhalefetin tasviyesi’nin amaçlandığını savundu.

9- AKP, ‘vekil transferi’ni engellemek için kanuna sıcak bakmıyor

AKP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘vekil transferi’ni önlemek için kanun teklifi önerisine olumlu bakmadı.

10- MB, geleneksel swap ihalelerinin limitini yüzde 50’ye çıkardı

Merkez Bankası (MB) bugün bankalara gönderdiği talimatla, döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasında geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40’tan yüzde 50’ye çıkardı.

11- Diyarbakır’da operasyon: DBP ve HDP’li eski yöneticiler gözaltında

Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda arasında DBP ve HDP’li üç siyasetçinin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

12- Altun’la ilgili ‘Boğaz’da kaçak var’ haberi nedeniyle Cumhuriyet’e ilan kesme cezası

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) ‘Boğaz’da kaçak var’ başlıklı haberi nedeniyle Cumhuriyet gazetesine ve gazetenin sitesine 35 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası verdi.

13- Gazeteci Kaşıkçı’nın ailesi katilleri affettiklerini duyurdu

Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ailesi, cinayeti işleyenleri affettiklerini duyurdu.

14- Akdeniz’de 4.7, Tunceli’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de Datça açıklarında 4.7, Tunceli’nin Pülümü ilçesinde ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.