Akşam Postası / 22 Mayıs 2019

1. CNBC: ABD Türkiye’ye S-400’lerle ilgili son kararını vermesi için iki hafta süre tanıdı

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

Amerikan haber kanalı CNBC’nin ismini açıklamadığı kaynaklarına göre ABD, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alıp almama kosunuda nihai kararını vermesi iki hafta süre tanıdı.

2. İmamoğlu seçim kampanyasını anlattı: O sandık hesap sandığı olacak

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim kampanyasını anlattı.

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3. İş Bankası’ndan ‘serbest piyasa’ çağrısı: Dolar 6.11’i, borsa 84 binin altını gördü

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL ABD ile ilişkilere yönelik soru işaretiyle bir hafta aranın ardından yeniden 6.10’un üzerini görürken, Borsa İstanbul tekrar 85 binin altına indi. İş Bankası’ndan ise ‘serbest piyasa dinamiklerine bağlı kalınmalı’ çağrısı geldi.

4. ‘Parsel parsel’ dosyası açıldı: Gökçek dönemi için belediyeden ilk suç duyurusu

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ankara belediyesine bağlı Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. (ANFA), eski başkan Melih Gökçek döneminde görev yapan şirket yöneticileri hakkında yolsuzluk gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

5. ‘Adı değişsin’ başvurusu: Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu’nda oynamak istemiyor

Süper Lig şampiyonluğu hayali hafta sonu Galatasaray’a olaylı bir maçla 2-1 yenilerek sona eren Başakşehir, maçlarını oynadığı Fatih Terim Stadyumu’nun adını değiştirmek için harekete geçti.

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6. Facia bekleniyormuş: Kazadan beş gün önce TCDD yönetimine ‘Makasa dikkat’ denmiş

Ankara’da dokuz kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı hızlı tren faciasının beş gün öncesinde TCDD yönetiminin iç yazışmayla teknik birimler tarafından uyarıldığı ortaya çıktı.

7. İstanbul Havalimanı’nda THY uçağı direğe çarptı

TÜRK Hava Yolları (THY)’nın İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağının kanadı İstanbul Havalimanı’nın apronunda aydınlatma direğine çarptı.

8. Türkiye ABD menşeli 22 ürüne vergi indirimi getirdi

Türkiye, ABD menşeli 22 üründe ek gümrük vergisini yarıya indirdi. Karar, ABD’nin geçen hafta Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25’e indirmesinin ardından geldi.

9. Sahte vize siteleriyle ayda 1 milyon 200 bin vurgun yapan çete çökertildi

Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla, vize başvurularına aracılık yapan yasal şirketlerin intenet sitelerini taklit ederek, her ay yaklaşık 1 milyon 200 bin TL vurgun yapan 110 kişilik çete çökertildi.

10. Reuters: Türkiye ABD yaptırımlarına uyuyor, İran’dan petrol alımı kesildi

ABD’nin Türkiye dahil sekiz ülkenin İran yaptırımları muafiyetini kaldırmasının ardından, Türkiye’nin İran’dan petrol alımını tamamen durdurduğu iddia edildi.

11. Google’ın ardından Microsoft’tan da Huawei’ye yaptırım kararı

Google’ın geçtiğimiz günlerde Huawei’yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir hamle de Microsoft’tan geldi.

12. Şule Çet için eylem yapan kadınlar adliye önünde tacize uğradı: Şüpheli serbest

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in bir binanın 20’inci katından atılarak öldürüldüğü iddiasıyla açılan davaya dikkat çekmek için kadınların yaptığı eylemde bir kadına tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

13. AYM Osman Kavala’nın hak ihlali başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM) ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan işadamı Osman Kavala’nın ‘hak ihlali’ ve ‘haksız tutukluluk’ nedeniyle yaptığı bireysel başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

14. ‘Futbolda şike davası’nı onayan hakime ‘FETÖ’den 12 yıl hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, ‘futbolda şike davası’nı onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı’ya ‘FETÖ’ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verdi.

15. Urfa’da polisin ateş açtığı araçtaki işçiler: İşçiyiz dedik ama ateşe devam ettiler

Urfa’da polisin açtığı ateşte yaralanan işçiler, “Araçtan inerken bile ateş ettiler. Trafik polisi olmasa hepimizi öldürmüşlerdi” diye konuştu.