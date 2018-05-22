Akşam Postası / 22 Mayıs 2018

1. Kurlardaki yükseliş durmuyor: Dolar 4.64’ün üstünü gördü

Dolar ve avro Türk Lirası karşısında haftanın ikinci gününde de rekor kırdı. Dolar 4.6494 lira, avro 5.4961 lirayı görerek Türk Lirası karşısında en yüksek seviyeye yükseldi.

2. İnce, Albayrak’a baktı ‘galibiyeti gördü’: Kazanacak olsa ‘damadı’ aday yapar mıydı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da damadı olan Bakan Berat Albayrak’ı kastederek “Damat milletvekili listesindeyse, kesinlikle kaybedeceklerini düşünüyorlar. Kalacaklarından emin olsalar, damadı milletvekili adayı yapar mıydı? Bakan yapabilmek için milletvekili listesine sokmazdı” dedi.

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3. Akşener’in iddiası: Mitingimi 10 saniye yayınlayan kişi TV’den atıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi mitingini 10 saniye yayınlayan bir kişinin işinden atıldığını öne sürdü.

4. Kadın adayların sadece yüzde 5’i ilk sırada: 220 adayla HDP birinci

Seçime girecek yedi partinin 4 bin 200 adayından 904’ü kadın. Sadece 49 ilde kadınlar birinci sıradan aday.

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5. Şık, 301’den yargılandığı davada söz aldı: Nasıl eleştireceğimize devlet karar veremez

HDP’den milletvekili adayı olan gazeteci Ahmet Şık’ın, Twitter paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 301’in maddesinden yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Duruşmada söz alan Şık’ın “Hukuksuzlukları nasıl eleştireceğimize devlet karar veremez” sözleri üzerine yargıç, salonda bulunan gazetecilerin bilgisayarlarını kapamasını ve not almamasını istedi.

6. BBP, ‘Satışa geldik’ dedi: İttifaktan çekilme gündemde

AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittfakı’nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP), vekil listesinin ardından ittifaktan çekilmeyi gündemine aldı.

7. ‘Kredi borcunu ödeyemeyen Türk Telekom’un sahibi Otaş, iflasını isteyecek’

Türk Telekom’un sahibi Otaş’ın, bankalara kredi borcunu ödeyemediği için iflasını isteyeceği ve elindeki hisseleri bankaların ortaklığında kurulacak şirkete devredeceği öne sürüldü.

8. Üç yargıçtan biri Demirtaş’ın tahliyesini istemiş: Tutukluluk seçme hakkını zedeler

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna itirazın bire karşı iki oyla alınmış. Dokuz sayfalık gerekçeli kararın yedi sayfasıysa karşı oy yazısından oluşuyor.

9. İstanbul’da yeni bina yönetmeliği: Belediye renk belirleyecek, stüdyo daire yasak

İstanbul’da inşaatın kurallarını belirleyen yeni yönetmelikle, bina yüksekliğinden daire içi planlara, asansörden sosyal alanlara kadar tüm alanlar için sınırlar çizildi.

10. Bakanlığın gizlediği kanserli ürünleri yazmıştı: Gıda mühendisi Şık’a soruşturma

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık’a, kansere neden olan ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nca gizlendiğine dair yazı dizisi nedeniyle soruşturma açıldı.

11. Denizbank 3.2 milyar dolara Arap bankasına satıldı

Bloomberg’in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli banka ‘Emirates NBD’, Denizbank’ı 3.2 milyar dolara Sberbank’tan aldı.

12. Narkotik müdürü: Kıyafetine ‘esrar’ rozeti takan beş yılla yargılanabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, sosyal medyada uyuşturucuyu işaret eden simgelerin kullanılması ve kıyafet üzerine ‘esrar’ rozeti takılmasının suç olduğunu belirterek “Tespit edilirse en az beş yıllar yargılanırsınız” dedi.

13. TSK dahil: Devlet Denetleme Kurulu’nun yetki alanı genişletiliyor

Anayasa değişikliğiyle denetim alanı genişleyen Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) 24 Haziran seçimlerinden sonra yetki alanı ve yapısının genişletilmesi planlanıyor. DDK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde de denetim yapacak.

14. Darbe komisyonuna ‘tırpan’: Başkan Petek dahil AKP’li beş üye listede yok

Darbe girişimini araştırmak için Meclis’te kurulan komisyonun başkanlığını yapan AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek ve komisyonun dört AKP’li üyesi, milletvekili listesinde yer bulamadı.

15. Mavi Marmara mağdurundan bakanlığa dava: 1 milyon liralı tazminat isteniyor

Gazze’ye insanı yardım taşıyan Mavi Marmara gemisinde İsrailli komandoların saldırısında yaralanan Muhyettin Yıldırım, Maliye Bakanlığı’na 1 milyon 2 bin liralık tazminat davası açtı.

16. Emrah Serbes’in davasında bilirkişi raporu: Kazadan önce yeşil reçeteli ‘sara’ ilacı almış

İzmir’de üç kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle tutuklanan yazar-senarist Emrah Serbes’in yargılandığı davanın dosyasına yeni bir bilirkişi raporu girdi. Rapora göre Serbes, kaza sırasında sürüş becerileri ve güvenliğini olumsuz olarak etkilediği bilinen, sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan yeşil reçeteli ilacın etkisindeydi.

17. 1 Haziran’da vizyonda: Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ndan ilk fragman

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptığı yeni filmi ‘Ahlat Ağacı’ 1 Haziran’da Türkiye’de gösterime girecek.

18. Bazı parçalar Türkiye’de üretiliyor: ABD’den sonra F-35’leri kullanan ilk ülke İsrail

Amerikan yapımı F-35 savaş uçağını ABD’den sonra kullanan ilk ülke İsrail oldu.

19. ÖTV freni devrede: Zam pompa fiyatına yansımadı

Hükümetin döviz kurlarındaki artışın akaryakıt zammına yansımaması için yaptığı vergi düzenlemesi ilk defa uygulandı.

20. Ankara Üniversitesi’ndeki ‘başörtüsü tartışması’nda eğitmen suçlu bulundu

Ankara Üniversitesi’nde bir öğrenciyle başörtüsü nedeniyle tartıştığı iddia edilen eğitmene uyarı cezası verildi.