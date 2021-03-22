Akşam Postası / 22 Mart 2021

1. Reuters analizi: Ekonomi yönetiminin ilk mesajları tatmin edici bulunmadı
Zor ve yeni kazanılmaya başlayan kredibilitenin Merkez Bankası’nda (MB) başkan değişiminin ardından yerini soru işaretlerine bırakmasıyla TL dolar karışısında çift haneye yakın tarihi bir değer kaybına uğrarken ekonomi yönetiminin piyasayı rahatlatmaya dönük ilk mesajları da yatırımcıyı tatmin etmedi.
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2. İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin iptali için dava açıldı
Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin iptali için Danıştay’da dava açıldı.
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3. Gezi Parkı, vakıflara devir zincirinin son halkasıymış
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gezi Parkı gibi 1014 taşınmazın vakıflara devredildiğini duyurdu.
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4. Demirtaş ‘suç’unu yetersiz buldu: Az söylemişim, yumuşak konuşmuşum
Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 2015 yılında Atatürk Havalimanı’ndaki bir açıklamasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
5. ‘Kanal İstanbul’ için adrese teslim devlet garantisi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Mart gecesi Resmi Gazete’de yayınladığı kararnamelerle Türkiye’nin gündemini değiştirdi. Erdoğan’ın hamleleri İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ve Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanlığından azliyle sınırlı değildi.
6. Prof. Ceyhan: Toplumda yüzde 60 bağışıklık için yetişkinlerin tamamı aşılanmalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19’la mücadelede hedefin aşıyla toplumun en az yüzde 60’ını bağışık hale getirmek olduğunu, bunun için de yetişkinlerin tamamının aşılanması gerektiğini söyledi.
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7. ‘Kayyım rektör’ eylemlerine katıldığı için tutuklanan üç öğrenci tahliye edildi
Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan ‘kayyım rektör’ eylemlerine katıldığı için tutuklanan üç öğrenci tahliye edildi.
8. Prof. Akdeniz: Sosyal medya şirketleri ticari kaygılarla sisteme boyun eğecek
Siber haklar aktivisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’deki ilgili kanunlar karşısındaki halini yorumladı: “Yargının bağımsız ve adil yargılamanın olmadığı bir ortamda ‘Biz elimizden geleni yapıyoruz’ açıklamalarıyla ve ticari kaygılarla bu sisteme boyun eğecekler. Şimdilik sadece bu durumun farkında değiller veya kullanıcıları aptal yerine koyuyorlar.”
9. Araştırma: Kediler, ‘insanı’na kötü davrananlara karşı ne yapar?
Size herhangi bir şekilde kötü davranan ya da zarar veren bir yabancıya köpeğinizin ‘nazik‘ davranması beklenmez. Aynı şey kediler için geçerli değil. Nedeni yeni bir araştırmada gizli.
10. Açık artırmaya çıkıyor: İnsansı robot Sophia resim ‘çizdi’
‘Sanatçı‘ Sophia çarşamba günü açık artırmaya çıkacak işleri için ilhamını insanlardan aldığını ve gelecekte insanlarla yaratıcı işbirliklerine açık olduğunu söyledi.
11. Twitter ve Facebook’un hesabını kapattığı Trump, kendisine ait platformla sosyal medyaya dönecek
Eski ABD başkanı Donald Trump’ın birkaç ay içinde kendisine ait bir platformla sosyal medyaya döneceği belirtildi.