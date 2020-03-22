Akşam Postası / 22 Mart 2020

1- Bilim Kurulu üyesi: Herkes evine girmezse bu işi kontrol etmemiz imkansız
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip corona virüsü salgınına ilişkin, “Şu bir haftada herkes evine girmezse, insanlara temasa devam ederse, bu işi kontrol etmemiz mümkün değil” dedi.
İstanbul’da 65 yaş üstü yolcu sayısı iki haftada yüzde 69 azaldı
Yeni genelge: Yaşlılara sokağa çıkma yasağında istisnalar belirlendi
Gestaş, 65 yaş ve üstü kişilerin ‘Gestcard’larını ‘corona’ nedeniyle iptal etti
Polisten sahilde ‘corona’ anonsu
Dünya Tabipler Birliği başkanı: Tedbirlilik esas, önlemlere uymak mutlak zorunluluk
İzmir’de sosyal mesafe için işaretli önlem
Sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza ve suç duyurusu
’64 yaşındayım’ dedi, 69 yaşında çıktı
‘Corona’ yüzünden evden çıkamayan 68 yaşındaki vatandaş, 112’yi arayarak maden suyu istedi
2- Kartal adliyesinde katibe ‘corona’ teşhisi: Dört mahkeme ‘kapatıldı’
Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin zabıt katibinde yeni tip corona virüsü tespit edildi. Bunun üzerine dört mahkemenin personeline idari izin verildi.
Nafaka hariç: 30 Nisan’a kadar icra ve iflas işlemleri durduruldu
THY yurt dışında sadece beş noktaya uçacak
Havayolu taşımacılığında vergi indirimi 1 Nisan’da başlayacak
3- ‘Corona’ günlüğü
Dünya genelinde vaka sayısı 308 bin 547. Ölü sayısı 13 bin 69. İyileşen hasta sayısı 96 bin 6. Hollanda’da ölü sayısı 179’a çıktı.