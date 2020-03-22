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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 22 Mart 2020

1- Bilim Kurulu üyesi: Herkes evine girmezse bu işi kontrol etmemiz imkansız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip corona virüsü salgınına ilişkin, “Şu bir haftada herkes evine girmezse, insanlara temasa devam ederse, bu işi kontrol etmemiz mümkün değil” dedi.

İstanbul’da 65 yaş üstü yolcu sayısı iki haftada yüzde 69 azaldı

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2- Kartal adliyesinde katibe ‘corona’ teşhisi: Dört mahkeme ‘kapatıldı’

Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin zabıt katibinde yeni tip corona virüsü tespit edildi. Bunun üzerine dört mahkemenin personeline idari izin verildi.

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3- ‘Corona’ günlüğü

Dünya genelinde vaka sayısı 308 bin 547. Ölü sayısı 13 bin 69. İyileşen hasta sayısı 96 bin 6. Hollanda’da ölü sayısı 179’a çıktı.

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