Akşam Postası / 22 Mart 2019

1. Dolar Erdoğan’ın açıklamaları ve ABD gerilimiyle 5.70’i aştı

Trump Erdoğan NATO zirvesinde… Fotoğraf: Retures

Güne 5.46 civarında başlayan Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ardından ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişeleriyle sert yükseldi ve öğleden sonraki işlemlerde 5.74’ü gördü.

2. Yeni Zelanda, saldırılarda ölenler için sessizliğe büründü

Fotoğraflar: Reuters

Yeni Zelanda, 15 Mart’ta Christchurch kentindeki iki camide düzenlenen saldırıların birinci haftasında ölen 50 kişiyi andı. Ülkenin dört bir yanındaki yüzbinlerce kişi iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Reklam

3. Kirli su, savaş ve çatışmadan daha fazla çocuğun canına mal oluyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yayımladığı rapora göre, kirli su çatışma ve savaştan daha fazla çocuğun ölümüne neden oluyor.

4. 24 yaş meyve-sebze toptancısına ‘rekabet’ soruşturması

Fotoğraf: Reuters

24 meyve-sebze toptancısı hakkında, rekabet karşıtı eylem ve davranışlarda bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma başlatıldı.

5. ABD’de yeni deney: Çocukken kemoterapi gören erkekler baba olabilecek

ABD’li bilim insanları, kemoterapi gören erkek çocukların kısır olma tehlikesine karşı gelecekte onların baba olmalarının önünü açacak bir tekniği maymunlarda denedi ve başarılı oldu.

Reklam

6. Yeni köprülerde garanti geçiş sayıları tutmadı: Hazine 1.76 milyar lira ödeyecek

Fotoğraf: DHA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) ve Osmangazi Köprüsü’nde 2018 yılı geçiş garantileri tutturulamadı. Hazine’den yani halkın cebinden tutturulamayan geçiş garantileri için özel şirketlere 1.76 milyar lira ödenecek.

7. İzmir’de Nevruz kutlamasının ardından 16 kişiye gözaltı

Fotoğraf: Twitter/HDP

İzmir’de Nevruz kutlaması sırasında PKK lehine slogan atmakla suçlanan 16 kişi gözaltına alınırken, üç HDP’li hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

8. Rabia Naz’ın ölümü hala açıklığa kavuşmadı: Failler korunuyor mu?

Fotoğraf: DHA

Giresun’da geçen yıl bir kazada ağır yaralanan fakat faillerce ölüme terk edildiği için öldüğü iddia edilen 11 yaşındaki Rabia Naz’ın ölüm sebebi hala açıklığa kavuşmadı.

9. AYM’den Türkiye İşçi Partisi dahil beş partiye suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi (AYM), beş parti hakkında mali yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

10. ‘Atatürk İngiliz ajanıdır’ dediği iddia edilen öğretmene suç duyurusu

Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği iddia edilen öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmenin okulu değiştirildi.



