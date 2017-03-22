Akşam Postası / 22 Mart 2017

1- ‘Referandum iptali’ söylentilerine hükümetten yanıt: Kimsenin buna gücü yetmez

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, referandumun iptal edilme ihtimaline dair söylentilere yanıt verdi: “Allah’ın izniyle hiçbir güç referandumun iptal edilmesi konusunda başarılı olamaz. Hiçbir gücün buna gücü yetmez.”

2- Erdoğan’dan Avrupa’ya ‘uyarı’: Böyle devam ederseniz hiçbir Batılı sokağa adım atamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cezaevindeki gazeteciler için “Karşımıza maskeyle çıkanlara haydut muamelesi yapmaya karar verdik” derken, son dönemde ilişkilerin gerildiği Avrupa’ya çattı: “Böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz.”

3- Londra’da parlamento önünde saldırı: İki kişi vuruldu, 12 yaralılı

Britanya’da parlamento binası önünde silah sesleri yükseldi.

4- Başbakanla ‘mantık dersi’: ‘Hayır’cılar terörist değil ama teröristler ‘Hayır’ diyor

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ diyecek yurttaşların terörist olmadığını ama teröristlerin ‘Hayır’ diyeceğini söyledi.

5- Almanya, ‘Halka karşı kullanılır’ diye Türkiye’ye silah satışını 11 defa reddetmiş

Alman hükümeti NATO müttefiki Türkiye’ye silah ihracatını, silahların halka karşı kullanılmasından ‘endişe ederek’ onaylamayı reddetti.

6- Almanya cumhurbaşkanı: Erdoğan, ülkesinin elde ettiği tüm kazanımları tehlikeye attı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Stenmeier, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımları tehlikeye attığını söyledi.

7- Çiçek’ten ‘başkanlık itirazı’: İçerik de yanlış, MHP’nin peşine takılmamız da

Başbakan Binali Yıldırım’ın ev sahipliğinde AKP hükümetlerinde bakanlık yapmış isimlerin çağrıldığı yemekte, Meclis eski başkanı ve partinin kurucularından Cemil Çiçek, ‘partili cumhurbaşkanlığı’yla ilgili eleştirilerini dile getirdi: “Düzenlemenin içeriği ve zamanlamasını da, MHP’nin peşine takılmamızı da yanlış buluyorum.”

8- Çelik’ten AB üyeliğine ‘set çeken’ Hahn’a: Kendisini sömürge komiseri sanmasın

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, AB’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn’ın eleştirilerine yanıt verdi: “Kendisini sömürge komiseri zannetmesin, haddini aşıyor.”

9- Bilal Erdoğan konferansına götürülen liseliler okul yönetimini İzmir Marşı’yla protesto etti

Manisa’da üniversite tanıtım etkinliği denerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın konuşma yaptığı konferansa götürülen liseliler, okul yönetimini İzmir Marşı’yla protesto etti.

10- Norveç de Türkiye’ye kapıyı kapattı: Dört NATO subayı ve askeri ataşeye sığınma izni

NATO’da görevliyken darbe girişimi sonrası Norveç’e sığınma talebinde bulunan dört subay ile bir askeri ataşenin başvurusu kabul edildi.

11- Ruslar YPG armasını sevdi: Afrin’deki birliğin komutanı Nevruz kutlamalarında

Rusya’nın Afrin’e konuşlandırdığı Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Volkov, Nevruz kutlamaları sırasında YPG arması taktı.

12- İhraç edilen akademisyenlere ABD’den destek: 105 bin dolar hedefli kampanya

ABD’de faaliyet gösteren üç sivil toplum kuruluşu, Türkiye’de kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilen akademisyenlere destek olmak için bağış kampanyası başlattı.

13- Reyhanlı sınır karakolunda bir asker Suriye’den açılan ateşle hayatını kaybetti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakoluna Suriye tarafından açılan ateş sonucunda bir asker hayatını kaybetti.

14- TGRT Haber stüdyoya F16 ve obüs indirdi, Zaytung altta kalmayıp Snapchat’le geldi

İktidara yakın yayınlarıyla bilinen TGRT Haber, haber bülteninde görsel anlatımın sınırlarını zorlayıp stüdyoya üç boyutlu tank ve F16’lar indirdi.

15- Aile yemeğinde pişen ete kekik sanılan bonzai döküldü, bir kişi hayatını kaybetti

Üsküdar’da mangal yaparken etlerin üzerine kekik yerine yanlışlıkla bonzai atılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.