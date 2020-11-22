Akşam Postası / 22 Kasım 2020

1. Bir haftada aktif hasta sayısında 8 binlik artış: Ağır hastalarda ölüm oranı yüzde 3.27
Türkiye’de son bir haftada aktif hasta sayısı 8 binden fazla yükseldi.
2. ‘Yargı reformu’ tam gaz: Cumartesi Anneleri’ne üç yıla kadar hapis istemi
Yıllardır Galatasaray Lisesi önünde gözaltında kaybedilen yakınlarının bulunması için oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri-İnsanları ve onlara destek veren 46 kişiye dava açıldı.
3. Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19’la mücadele kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alacaklarını söyledi.
4. MHP’li yönetici: Birliğimizin bozulmasına ‘cumhur ittifakı’ asla izin vermeyecek
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, “Birliğimizin ve bütünlüğümüzün bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir” dedi.
5. Kalın: Bahçeli, Çakıcı’yla dostluğundan kaynaklanan vefa duygusuyla konuştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkındaki açıklamaları üzerine sarf ettiği sözleri ‘vefa’ duygusuyla söylediğini ifade etti.
6. DSÖ’nün ‘üçüncü dalga’ endişesi
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) özel Covid-19 elçisi, hükümetlerin ikinci dalgaya ‘yetersiz’ tepki vermeye devam etmesi halinde, 2021’in başlarında üçüncü bir dalga olabileceğinden endişelendiğini söyledi.
7. Pfizer-BioNTech aşısı donmuş halde, kuru buzla dağıtılacak
ABD’li ilaç firması Pfizer, Alman BioNTech’le geliştirdiği, eksi 70 derecede taşınması ve saklanması gereken aşının donmuş olarak küçük şişelerde ve kuru buzla nakledileceğini açıkladı.
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8. IŞİD şüphelisi dokuz kişiye tutuklama
Osmaniye’de IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden dokuzu tutuklandı.