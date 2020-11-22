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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 22 Kasım 2020

1. Bir haftada aktif hasta sayısında 8 binlik artış: Ağır hastalarda ölüm oranı yüzde 3.27

Fotoğraf: AA

Türkiye’de son bir haftada aktif hasta sayısı 8 binden fazla yükseldi.

2. ‘Yargı reformu’ tam gaz: Cumartesi Anneleri’ne üç yıla kadar hapis istemi

Yıllardır Galatasaray Lisesi önünde gözaltında kaybedilen yakınlarının bulunması için oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri-İnsanları ve onlara destek veren 46 kişiye dava açıldı.

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3. Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Covid-19’la mücadele kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alacaklarını söyledi.

4. MHP’li yönetici: Birliğimizin bozulmasına ‘cumhur ittifakı’ asla izin vermeyecek

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, “Birliğimizin ve bütünlüğümüzün bozulmasına Cumhur İttifakı asla izin vermeyecektir” dedi.

5. Kalın: Bahçeli, Çakıcı’yla dostluğundan kaynaklanan vefa duygusuyla konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkındaki açıklamaları üzerine sarf ettiği sözleri ‘vefa’ duygusuyla söylediğini ifade etti.

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6. DSÖ’nün ‘üçüncü dalga’ endişesi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) özel Covid-19 elçisi, hükümetlerin ikinci dalgaya ‘yetersiz’ tepki vermeye devam etmesi halinde, 2021’in başlarında üçüncü bir dalga olabileceğinden endişelendiğini söyledi.

7. Pfizer-BioNTech aşısı donmuş halde, kuru buzla dağıtılacak

ABD’li ilaç firması Pfizer, Alman BioNTech’le geliştirdiği, eksi 70 derecede taşınması ve saklanması gereken aşının donmuş olarak küçük şişelerde ve kuru buzla nakledileceğini açıkladı.

Prof. Tezer: Maske yüzde 100 korumaz, mesafe kuralına uymak şart

ABD’de, Trump’ın tedavisinde kullanılan antikor kokteyline onay çıktı

8. IŞİD şüphelisi dokuz kişiye tutuklama

Osmaniye’de IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden dokuzu tutuklandı.

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Prof. Tezer: Maske yüzde 100 korumaz, mesafe kuralına uymak şart

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, “Maske bizi yüzde 100 korumaz. Mesafe kuralına uymazsak ve bu süre 15 dakikadan uzun sürer ise her iki tarafta maske olsa da yine bulaştırıcılık kaçınılmaz olacak” diyerek toplumu uyardı.

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