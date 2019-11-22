Akşam Postası / 22 Kasım 2019

1- Emniyet, gar katliamı planından haberdar olmuş; delil dosyası saklanmış

Fotoğraf: DHA

Emniyetin saldırı planından haberdar olduğu ve savcılığın, Ankara’da 10 Ekim 2015’te 100 kişinin öldüğü Tren Garı katliamına ilişkin, dokuz klasörlük delil dosyasını mahkemeden ve müştekilerden sakladığı ortaya çıktı.

2- ABD dışişleri yetkilisi: Türkiye S-400’lerden ‘kurtulmalı’

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin Washington ile anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminden ‘kurtulması‘ gerektiğini belirtti.

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3- AKP-MHP ‘termik yasası’nı oylarken muhalefet oralı olmamış!

Kömürle çalışan termik santrallere baca filtresi takma zorunluluğu iki buçuk yıl ertelendi. Meclis’te oylama yapılırken, muhalafet partilerinin oturuma katılmayan vekil sayıları dikkat çekti.

4- HDP erken seçim çağrısını yineledi: İktidar azınlığa düştü

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, erken seçimin bütün muhalefet için bir fırsat olabileceğini belirterek, “Biz AKP-MHP iktidarının azınlığa düştüğünü ve meşruiyetini yitirdiğini iddia ediyoruz” dedi.

5- MİT ve polisten ortak operasyon: IŞİD’in ‘militan listesi’ne ulaşıldı

Mersin’de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, IŞİD’e katılanların listesinin bulunduğu bildirildi.

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6- Kılıçdaroğlu: Keşke bizi mahkemeye verse de derdimizi orada anlatsak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki tank-palet fabrikasının Katar-Türk ortaklı BMC’ye devrini bir kez daha eleştirdi. “Bu, Türkiye Cumhuriyet Devleti’ne ihanettir. Nokta” diyen CHP lideri, “Keşke bizi bu konuda da mahkemeye verse de derdimizi mahkemede anlatsak ama mahkemelerde onun elinde biliyorum” ifadelerini kullandı.

7- Erdoğan’dan ‘CHP’li ziyareti’ne: Yalan, cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’den bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kendisiyle görüştüğü iddiasına, “Külliyen yalan, ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum” dedi.

8- Eski Eynesil belediye başkanı: Rabia Naz’ın ‘Mavi Balina’ oynadığını duydum

Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu dün baba Şaban Vatan’ın yeğenini suçladığı eski Eynesil belediye başkanı Cafer Somuncuoğlu’nu dinledi. Somuncuoğlu, “Rabia Naz’ın ‘Criminal Case’ ve birçok çocuğu intihara sürükleyen ‘Mavi Balina’ oyununu oynadığını duydum” dedi.

9- Erdoğan’ın eski basın danışmanından gazetelere ‘3 kuruşluk’ dava

Yazar Kemal Öztürk, kendisini hakkında yalan haber yapmakla suçladığı gazetelere ‘3 kuruşluk’ tazminat davası açtı.

10- Ankara Barosu, Dipsiz Göl’ü kurutanlar hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara Barosu, Dipsiz Göl’ün kurutulmasında sorumluluğu bulunan kişiler hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’tan suç duyurusunda bulundu.

11- Atatürk Havalimanı’na ‘külliye konsepti’nde millet bahçesi: 2021’de tamamlanacak

Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi projesinin detayları belli oldu. ‘Külliye konseptinde geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılacağı’ belirtilen projenin 2021 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.

12- Fikret Başkaya beraat etti

Akademisyen ve yazar Fikret Başkaya, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadan beraat etti.

13- ‘Kimyasal madde’ ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum’da, 22 yaşındaki İbrahim A., kimyasal madde ile intihar girişiminde bulundu. İbrahim A. ile ona yardım eden ailesi ve apartmanda yaşayan 18 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü. Boşaltılan altı katlı binada AFAD ekipleri inceleme yapıyor.

14- Gençler arasında maskeli depresyon yaygın

Psikiyatr Sevcan Karakoç Demirkaya, mutlu görünen, gülümseyen fakat içten içe acı çeken kişiler için kullanılan ‘maskeli depresyon’un gençler arasında yaygın olduğunu söyledi.

15- Bankacılar ‘Merkez’den Hazine’ye para aktarımı hazırlığından endişeli

Merkez Bankası’nın (MB) analitik bilançosunda ‘değerleme hesabı’nın son bir ayda 20 milyar lira civarında azalış göstermesi bankacıların MB’nin değerleme hesabından Hazine’ye aktarıma hazırlandığından endişe etmesine neden oldu.

16- Mardin’de borçlu çiftçiye elektrik verilmeyecek

Mardin’deki tarımsal sulama abonelerinden 1 milyar 200 milyon lira alacağı bulunan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), ödemeler yapılmadığı takdirde önümüzdeki haftadan itibaren enerji verilmeyeceğini duyurdu.

17- Çin ve IMF, küresel ticaretin korunması için anlaştı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva uluslararası ticaret sistemini ‘korumacılık politikaları’*nın oluşturduğu risklerden korumak üzere anlaştı.

18- Victoria’s Secret yıllık defilesini iptal etti

İç çamaşırı firması Victoria’s Secret, her yıl düzenlediği, dünyanın dört bir yanındaki televizyon kanallarında yayınlanan geleneksel yıllık defilesini ratinglerdeki düşüş ve eleştiriler nedeniyle iptal etti.

19- Hakkında yolsuzluk davası açılan Netanyahu: Bu bir darbe girişimi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ‘darbe girişimi’ olarak nitelediği yolsuzluk davasında rüşvet, sahtekarlık ve güveni suistimal etmekle suçlanmasına rağmen istifa etmeyeceğini söyledi.