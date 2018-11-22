Akşam Postası / 22 Kasım 2018

1- Ankara toplantısının ardından AB: Demokratikleşin, Demirtaş’ı serbest bırakın

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ‘Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasını istediklerini’ söylerken Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn akademisyen gözaltıları konusunda kaygılı olduklarını belirtti.

2- Soylu’nun ‘şerefsiz ve alçak’ sözüne dava yok: Savcılık AİHM’e atıf yaptı

Ankara başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şikayeti üzerine başlattığı soruşturma sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dava açmadı.

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3- ‘Anadolu Kültür tanığı’ Papuç savcıya gitti: Benim görüşlerim dayanak yapılamaz

‘Anadolu Kültür operasyonu’na dayanak yapıldığı belirtilen iddiaların kaynağı olarak gösterilen eski asker Murat Papuç, tanık olmadığını dile getirirken ifadelerinin ‘manipülasyon amacıyla kullanılmaması için’ savcılığa başvurdu.

4- Kılıçdaroğlu’yla görüşen İnce: Eğilim yoklaması olmazsa yarışa girmem

İstanbul büyükşehir belediye (İBB) başkanlığı için adı geçen Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştü.

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5- Hürriyet’in Ayşe Arman yalanlaması: Ticari işbirliğini gazeteci değil gazete yapıyor

Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, gazete yazarlarının ticari kuruluşlarla reklam anlaşması yapmadıklarını bildirdi.

6- İnce’nin tweeti TRT’ye santral müziğini değiştirtti

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin iğneleyici mesajı, TRT’ye santral müziğini değiştirtti.

7- Erdoğan’dan çözüm talimatı: Biri ‘Yağ iç’, diğeri ‘Bal ye’ diyor; milletin aklı karışıyor

8- Fatih Erbakan ‘Refah Partisi’ni kuruyor

Saadet Partisi’ne genel merkez binasının kirasını ödemediği gerekçesiyle haciz işlemi başlatan Fatih Erbakan’ın yeni parti kurup ‘Refah Partisi’ adını vereceği öne sürüldü.

9- Samanyolu’nun ‘Maceracı’sı ‘FETÖ’den gözaltında

Samanyolu TV’deki ‘Maceracı’ programıyla tanınan Murat Yeni gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hangi tür beslenmenin daha faydalı olduğu konusunda beslenme uzmanlarının medyada yaptığı çelişkili açıklamalara bir çözüm bulunması için talimat verdi.

8- MHP’li Enginyurt bizimle eğlenmiş: Kırılan iPhone değil, demosuymuş

ABD ile ‘pastör krizi’ sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı üzerine iPhone’unu kıran MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sahte telefonla şov yapmış.

9- Twitter paylaşımları nedeniyle yargılanan çevirmen Sebla Küçük beraat etti

‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili İngilizce kaynaklardan çevirdiği paylaşımları nedeniyle dava açılan çevirmen Sebla Küçük beraat etti.

10- Kuran kursu hocasına beş çocuğu istismardan 81 yıl hapis

Samsun’da yaz aylarında Kuran dersi veren 36 yaşındaki Hakan Arslan, beş kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla 81 yıl hapse çarptırıldı.