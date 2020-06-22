Akşam Postası / 22 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 1212 kişiye ‘corona’ tanısı, 24 can kaybı; 1293 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1212 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 24 kişi hayatını kaybetti, 1293 kişi iyileşti.

2- ‘Corona’ önlemleri | Ordu’da, maske takmak zorunlu oldu

Türkiye’de, maske takmanın zorunlu olduğu illere Ordu da eklendi. Vaka sayısının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan karar doğrultusunda, kent genelinde bu gece yarısından itibaren maske kullanmak zorunlu oldu.

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3- Bahçeli: Fransa samimi ve dürüst değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini iddia eden Fransa’nın, ‘Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de meşgul edip markaja almaya teşebbüs ettiğini’ söyleyerek, “Fransa samimi ve dürüst değildir” dedi.

4- HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Acar’ı disipline sevk etti

HDP, Ağrı’nın Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar’ı, ‘katılımcı belediyeciliğe ters düşen politikalar yürüttüğüne dair şikayetler’ doğrultusunda disipline sevk etti.

5- Baro başkanlarının ‘savunma yürüyüşü’ne polis engeli

İktidarın baroların yapısını değiştirmek için hazırladığı düzenlemeye karşı “Savunma yürüyor” sloganıyla Ankara’ya hareket eden 56 baro başkanının kente girişine izin verilmedi.

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6- Taksiciler seçimleri hatırlattı: Siyasetin de kaderini değiştirecek topluluğuz

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) taksi projesini kabul etmediklerini söylerken, ‘Türkiye’de siyasetin de kaderini değiştirecek’ bir topluluk olduklarını söyledi.

7- Belgrad Ormanı ‘çöplüğe’ döndü

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da hafta sonu Belgrad Ormanı’na giden piknikçiler, arkalarında çöp bıraktı.

8- Diyanet kurban kesim bedelini yüzde 10 artırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yılki vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

9- ‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 23 artışla 34 bin 657’ye çıktı

İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artarak 34 bin 657’ye yükseldi.

10- Tüketici güven endeksi bir ayda yüzde 5.2 arttı ama kötümserlik sürüyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5.2 oranında arttı. Endeks haziran ayında 62.6 oldu.

11- Halkbank savcısının görevden alınması olumlu algılandı: Hisseler sert yükseldi

ABD’de görülen Halkbank davasına bakan savcı Geoffrey Berman’ın görevden alınmasının olumlu algılanmasıyla bankanın hisseleri ve dolar cinsi tahvilleri sert yükselişle haftaya başladı.

12- Araştırmacı Selçuki: Z kuşağı Haluk Levent ve Acun Ilıcalı’ya oy verir

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın kurucusu ve genel müdürü Can Selçuki’ye göre Z kuşağını anlama kapasitesine sahip siyasi parti yok. ‘Kim samimi, kim istediğimi getirir’ buna bakıyor. Selçuki bu kuşağın, aday olması durumunda Haluk Levent’e ve Acun Ilıcalı’ya oy vereceğini savunuyor.

13- Ankara’da eğitim uçağı düştü: İki pilotun durumu iyi

Ankara’da eğitim uçağı düştü, pilotların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

14- ‘Corona’ tüm zamanların en çok konuşulan başlığı: 700 bine yakın haber yayınlandı

Geçen aralık ayında, Çin’in Wuhan kentinde görüldüğünden beri dünyada 9 milyonu aşkın kişiye bulaşan, bugün itibariyle 470 bin 981 kişinin ölümüne sebebiyet veren corona virüsü, tüm zamanların en çok konuşulan başlığı oldu.

15- İktisatçı Piketty: Irkçılığın açtığı yaraların onarılması için iktisadi sistem değişmeli

Fransız iktisatçı Thomas Piketty, siyah Amerikalı George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesi sonrasında önce ABD, sonra Avrupa’ya yayılan ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı eylemlerin dikkat çektiği sorunların ‘çok önemli ve bir o kadar da komplike’ olduğu savundu.

16- 2019’da 176 bin ihbar yapıldı; sayı bir yılda iki kattan fazla arttı

2019’da savcılıklarca 176 bin 380 ihbar yapıldı. Bunlardan 167 bin 293 dosya işleme alınırken, yüzde 14’ü hakkında soruşturma talimatı verildi.

17- 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 28 bin 75 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığı açıkladı.

18- Benzine 24, motorine 23 kuruş zam

Geceyarısı itibariyle benzinin litre fiyatına 24, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş zam yapılacak.

19- Araştırma: Kedili erkeklerin çöpçatanlık uygulamalarında partner bulması daha zor

Çöpçatanlık uygulamalarında kadınların kediyle poz veren erkekleri reddetme olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.