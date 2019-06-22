Akşam Postası / 22 Haziran 2019

1- Kuzey Ege sahilleri bomboş: Seçim için İstanbul’a 300 otobüs kaldırıldı

Yarın İstanbul’da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimi nedeniyle, Balıkesir’in Edremit Körfezi’ndeki sahil bölgeleri boş kaldı.

2- Sayıştay raporu: İSKİ’de sınavsız atama, İETT’de şoför ve işçilere hukuksuz mesai

Sayıştay’ın 2017 yılındaki raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (İETT) yaşanan yolsuzlukları ortaya koydu.

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3- Bloomberg: Erdoğan yarışta aday bile değil, ama kaybedeceği çok şey var

Bloomberg, 23 Haziran öncesi Türkiye’ye ilişkin yayınladığı analizde ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarışan adaylardan bile olmadığını, fakat mağlubiyet durumunda en çok onun kaybedeceği’ değerlendirmesini yaptı.

4- En taze anket Piar’dan: İmamoğlu 4 puan önde, Öcalan’ın etkisi ‘nötr’

Piar araştırmanın İstanbul belediye başkanlığı seçimine bir gün kala açıkladığı anket ‘millet ittifakı’nın adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yarışı ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın 3.9 puan önünde bitirdiğini gösterdi.

5- Saadet’ten son dakika: Kimseye seçim kazandırma-kaybettirme anlayışında değiliz

Fotoğraf: Milli Gazete

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın kendi adayları Necdet Gökçınar ile İstanbul seçimine katılacaklarını hatırlatarak ‘Kimseye seçim kaybettirmek veya kazandırmak üzere siyaset yapmadıklarını’ söyledi.

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6- Öcalan’ın görüşmecisi anlatıyor: Saatler sürdü, bir devlet görevlisi de oradaydı

İmralı Cezaevi’ne giderek Abdullah Öcalan’ın seçim mesajını taşımasına izin verilen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, saatler süren görüşmede bir devlet görevlisinin de bulunduğunu anlattı.

7- Lefkoşa yönetiminde ‘Maraş’ çatlağı: Akıncı ‘bostan korkuluğu değilim’ dedi

Mustafa Akıncı. Fotoğraf: DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hem Başbakan Ersin Tatar hem de Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın ‘Maraş açılımı’na ilişkin açıklamaları ve Kıbrıs Rum kesimi ile görüşmelerinden önceden haberdar olmadığını belirterek “KKTC Cumhurbaşkanı bostan korkuluğu değildir” diyerek tepki gösterdi.

8- Hindistan da S-400 kriziyle uğraşacak: Washington Pompeo ziyareti öncesi uyardı

Washington, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Hindistan ziyareti öncesinde cuma günü Asya ülkesini Rusya’dan S-400 füze sistemlerini almaması konusunda tekrar uyardı.

9- İstanbul’da fabrika yangını: Dört yabancı uyruklu hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrika yanarken dört yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

10- Norveçli Roger Carlsen Solhan’da PKK’ya destekten tutuklandı

Bingöl’de düzenlenen operasyonda, Norveç’te PKK adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Türkiye asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen tutuklandı.