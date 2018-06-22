Akşam Postası / 22 Haziran 2018

1- İnce Ankara’daydı: Zafer muhteşem olacak, sakın moral bozup sandıkları terk etmeyin

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara mitinginde konuştu.

2- Erdoğan’dan İnce’ye: Parası olan köprüden geçer, sandalla geç karşıya, hepten ücretsiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP döneminde yapılan köprülerin bayramda ücretli olmasını eleştiren Muharrem İnce’ye seslendi: “Parası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. O zaman sen de bir ve ikinci köprüden git, elini tutan mı var? Veyahutta da sandalla geç karşıya, bunu da yapabilirsin, çok daha isabetli olur, hepten ücretsiz.”

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3- AA’dan sonra Milliyet: Erdoğan’ı galip gösteren anketi paylaşan gazete özür diledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı galip gösteren seçim sonuçlarını internet sitesinde paylaşan Milliyet gazetesi, ‘AA’nın test yayını’ olduğunu söyleyerek özür diledi.

4- Sloganı yanlış yazmışlar: Ankara’da HDP, İYİ Parti ve CHP adına sahte bildiriler dağıtıldı

Ankara’da CHP, İYİ Parti ve HDP adına sahte bildiriler dağıtıldı.

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5- ‘AA’ya talimat’ iddiası sonrası Erdoğan’ın damadından Akşener’e milyonluk dava

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tazminat davası açacak.

6- Erdoğan’a ‘Gidici’ diyen Demirtaş: Sandıklara sahip çıkın

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçimden önce gönderdiği son sesli mesajında “Sandıklara sahip çıkın” dedi.

7- Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı’na tahliye tebligatı: Rektörlük öfkeli

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın tahliyesi istendi.

8- Bakan ‘sufleyi verdi’: 3’üncü havalimanının adı neden Erdoğan olmasın?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul’da Kuzey Ormanları’nı büyük ölçüde tahrip eden 3’üncü havalimanına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ismini önerdi.

9- Yol TV’nin 24 Haziran yayını: Adil Seçim Platformu’nun verileri kullanılacak

Yol TV 24 Haziran akşamı yapılacak seçim yayınında Adil Seçim Platformu’nun verilerini kullanacağını açıkladı.

10- ‘Bedelli’de son durum: Dört-beş seçenek var, seçim sonuçları bekleniyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik konusunda bakanlık olarak gerekli çalışmaları yaparak dört veya beş seçenek belirlediklerini, seçimden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gereğinin yapılacağını söyledi.

11- ABD Senatosu bu kez net: Türkiye S-400 alırsa F-35’ler teslim edilmeyecek

ABD Senatosu’nun bir komisyonu, dün kabul ettiği yeni harcama yasası önerisine, Türkiye’nin Rus S-400 füze sistemlerini almaktan vazgeçmemesi halinde Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi maddesini ekledi.

12- Soylu’dan CHP’lilere: Partinize oy verin, HDP’ye taşıdığınız oyların hesabı sorulur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP seçmenine “Kendinize gelin, partinize oy verin” diye seslenirken, “HDP’ye taşıdığınız oyların hesabı sorulacaktır” dedi.

13- Ayağıyla araç kullanıp meyve yiyen sürücüye altı yıl hapis talebi

Erzurum’da tabaktan meyve yerken ayaklarıyla otomobilini kullanıp video çeken adama altı yıl hapis cezası istendi.

14- Turnuvalarda ilk: Brezilya maçında penaltı video hakem kararıyla iptal edildi

Rusya 2018’de bir ilk gerçekleşti. Kosta Rika maçının 78’inci dakikasında Brezilya’nın kazandığı penaltı, video uygulamasıyla iptal edildi.

15- Resmen açıklandı: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu

Fenerbahçe, teknik direktörü Phillip Cocu’yla üç yıllık anlaşmaya vardıklarını duyurdu.