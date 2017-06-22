Akşam Postası / 22 Haziran 2017

1- Ankara Barosu: Nuriye Gülmen yataktan kalkıp görüşe gelemedi

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’yı ziyaret eden Ankara Barosu, Gülmen’in sağlık durumu nedeniyle görüşe gelemediğini açıkladı.

2- Şort giyen kadına saldıran erkeğe tutuklama kararı

İstanbul’da minibüste şort giyen kadına saldıran Ercan Kızılateş tutuklama talebiyle sevkedildiği mahkemede serbest bırakıldı. Ancak savcılık, saldırganın serbest kalmasına itiraz etti. Kızılateş hakkında tutuklama kararı çıktı.

3- Sağlık Bakanlığı noktayı koydu: Manisa’da askerler gıda zehirlenmesi yaşadı

Sağlık Bakanlığı, Manisa’da şu zamana kadar bini aşkın askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ‘gıda zehirlenmesi’nden kaynaklandığını ‘teslim etti’.

4- Yazar Ahmet Altan’ın ‘son söz’ü: Adalet sistemine güvenim yok, bir talebim de yok

‘FETÖ’nün medya ayağına yönelik olduğu öne sürülen dava kapsamında üç kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılananan yazar Ahmet Altan, 286 gün sonra hakim karşısına çıktı. Altan savunmasını şöyle noktaladı: “Bugünkü adalet sistemine güvenim yok. O nedenle bir talebim de yok.”

5- Ilıcak ve Altanların da yargılandığı davada bugün tahliye çıkmadı

‘FETÖ’nün medya ayağına yönelik olduğu öne sürülen dava kapsamında yargılanan sanıkların bugünkü duruşmasında tahliye kararı çıkmadı.

6- ‘Kriz’ büyüyor: Almanya’da konuşmak isteyen Erdoğan’a iki salondan daha ret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek G-20 zirvesinin ardından konuşma yapmak istediği iki salondan daha ret yanıtı geldi.

7- ABD’den Türkiye’ye: Sahada YPG ile işbirliği zorunlu

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, mevkidaşı Fikri Işık’a gönderdiği mektupta IŞİD’le mücadelede YPG ile işbirliğinin zorunlu olduğunu yazdı.

8- AP raportörü Piri: AB’nin referandum sonuçlarını kabul etmesi rahatsız edici

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupa Birliği’nin (AB) referandum sonuçlarını kabul etmesinden rahatsız olduğunu söyledi.

9- Son Paris saldırısının faili geçen yıl defalarca Türkiye’ye gelip gitmiş

Bu hafta Paris’te gerçekleştirilen saldırının failinin geçen yıl birçok kez Türkiye’ye gidip geldiği bildirildi.

10- ‘Saldırı hazırlığının parçası’: Türkiye Suriye’nin kuzeyine askeri takviye yapıyor

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine asker, araç ve ekipman takviyesi yaptığı bildirildi.

11- Eski yarbay Mehmet Alkan ‘Adalet ‘Yürüyüşü’nde: Gerçekten adalet kalmadı

Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze töreninde iktidara isyanıyla gündeme gelen eski yarbay Mehmet Alkan “‘Çözüm’ dediler ama ne zaman ki kendi aleyhlerine sonuç doğurduğunu gördüler anında çark ettiler. İki olay da kendi iktidarları ve kendi çıkarları içindi” dedi.

12- TSK da duyurdu: Beş zırhlı araç ve 23 personel Katar’ın başkenti Doha’ya vardı

Katar’a TSK unsurlarının konuşlandırılması ve jandarma eğitimi sağlanmasını öngören anlaşma kapsamında beş zırhlı araç ve 23 personel başkent Doh0a’ya ulaştı.

13- Perinçek ısrarlı: Beni tutuklayanlar Silivri’de, yargının altın devri değil de ne?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yargının altın devrini yaşadığını savundu.

14- Mimarlar Odası: Şemsipaşa Cami hakkında altı ay önce uyarmıştık

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, denize çakılan kazıklar nedeniyle hasar gören Şemsipaşa Camisi’yle ilgili altı ay önce uyarıda bulunduklarını belirterek, külliyenin plansızlığın, sorumsuzluğun ve vurdumduymazlığın yeni kurbanı olduğunu kaydetti.

15- Tutuklu Cumhuriyetçilerden ‘adalet voltası’: Musa Kart adımlarını 15 bine çıkarmış

Cezaevindeki Cumhuriyet yazar, çizer ve yöneticileriyle görüşen bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Cumhuriyetçilerin de ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek verdiğini aktardı.

16- Yunanistan tepkili: Ayasofya’dan ezan okutulması provokasyon

Yunanistan, dün Kadir Gecesi’nde tarihi Ayasofya Müzesi’nden sabah ezanı okunmasını ‘provokasyon’ diye niteledi.

17- Yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay’ın yurt dışı yasağı kalktı

Özgür Gündem’in bir günlüğüne genel yayın yönetmenliğini yapan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay’ın yurt dışı çıkış yasakları kaldırıldı.

18- PKK’lı diye dövülmüşlerdi: Üç köylü suç duyurusunda bulundu

Van’da Gevaş emniyetine roketatarla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp şiddet gören üç köylünün avukatı savcılığa suç duyurusunda bulundu.

19- Gerekçe OHAL: CHP’nin Antalya’daki ‘adalet çadırı’ kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek için Antalya’da kurulan ‘adalet çadırı’ OHAL gerekçe gösterilerek kaldırıldı.

20- Ülkücüler ‘Rabia heykeli’ne öfkeli: Kimse buraya bu ucubeyi dikemez

Düzce Ülkü Ocakları, belediyenin diktiği ‘Rabia heykeli’nin kaldırılmasını istedi: “Sadece siyasi eyyamcılık için buraya dikilen bu ucube bir an önce kaldırılmalıdır. İster kendi cebinden yapsın, ister belediyenin kasasından yapsın, hiç kimse buraya bu ucubeyi dikemez.”

21- Bitlis’te PKK’lılarla çatışma: İki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralı

Bitlis’te PKK’lılarla çatışmada iki asker hayatını kaybetti.

22- Rusya duyurdu: IŞİD lideri ‘büyük ihtimalle’ öldü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin ‘büyük ihtimalle’ öldüğünü söyledi.

23- Trump’tan ‘parlak’ fikir: Meksika sınırına örülecek duvara güneş panelleri koyacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örme vaadinde bulunduğu duvarla ilgili ‘parlak’ bir fikir geliştirdi.