Akşam Postası / 22 Eylül 2020

1. Erdoğan-Michel-Merkel zirvesi sona erdi: Ankara ile Atina istikşafi görüşmelere hazır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüştü.

2. Bilim Kurulu üyesi: Gençlerin yoğun bakımda tedavi oranı yüzde 25’e çıktı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, gençlerin Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görme oranının yüzde 25’e çıktığını açıkladı.

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3. Ameliyatta ölen yaralının yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı.

4. Erdoğan: Salgında ‘Dünya beşten büyüktür’ tezinin haklılığını bir kez daha gördük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mevcut küresel mekanizmaların salgında etkisiz kaldığını, ülkelerin kendi haline terk edildiğini belirterek, “Böylece bu kürsüden ısrarla dile getirdiğim, ‘Dünya beşten büyüktür’ tezinin haklılığını bir kez daha gördük” dedi.

5. Yeni Navtex: Limni Adası’nın gayri askeri statüsü ihlal edildi

Türkiye, Yunanistan’a bağlı Limni Adası’nda Lozan Anlaşması’nın hükmünün ihlal edildiğini bildirdi.

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6. İstanbul’da barajlarda doluluk oranı son beş yılın en düşük seviyesinde: Yüzde 39.9

Fotoğraf: DHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün itibarıyla kentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39.90 olarak ölçüldü. Bu, son beş yılın en düşük seviyesi.

7. Dijital ortamda banka hesabı açılabilecek

1 Ocak 2021’den itibaren şubeye gitmeden, ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek.

8. ‘Cübbeli’, ‘Selefi derneklerin silahlandığı’ iddiasıyla ilgili ifadeye çağrıldı

Selefi derneklerinin silahlanması hakkında iddialarda bulunan, kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün ifadeye çağrıldığı belirtildi.

9. Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’nin ‘TTB kapatılsın’ sözüne: Duyduğum en saçma söz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kapatılsın” dediği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’ne destek ziyaretinde bulundu.

10. Bakan EBA’daki erişim sorununu ‘olumlu’ karşıladı: İnanılmaz talep var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, internet tabanlı uzaktan eğitim programı EBATV’de yoğunluk kaynaklı genel bir erişim sorunu yaşanması üzerine, “Bu aslında bizim için olumlu bir haber” dedi.

11. Yöntemini ‘güncelleyen’ TÜİK, güven endeksini 20 puan fazla hesapladı

TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.2 oranında arttı. Ağustos ayında 79.4 olan endeks, eylül ayında 82.0 oldu.

12. Benzinde 19 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litresinde 19 kuruş indirime gidildiğini bildirdi.

13. Çin devlet başkanına ‘palyaço’ diyen muhalife yolsuzluktan 18 yıl hapis

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’e ‘palyaço’ diyen muhalif eski emlak patronu Ren Jiqianq’a yolsuzluk suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası verildi.

14. ABD’li gazeteci Vltchek İstanbul’da ölü bulundu

ABD’li gazeteci Andre Vltchek, İstanbul Karakaköy’de aracının içinde ölü bulundu.