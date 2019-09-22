Akşam Postası / 22 Eylül 2019

1. Kılıçdaroğlu’nun ‘Erdoğan gizliyor’ dediği ‘tank palet kararnamesi’ ortaya çıktı

Sakarya’daki tank palet fabrikasının işletme haklarını 25 yıllığına Katar ortaklı BMC firmasına devretmek için çıkarıldığı öne sürülen ‘gizli kararname’ ortaya çıktı.

2. ‘Özgül ağırlık’ Arınç: Partiden ayrılanları kötü sıfatlarla anamam

Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, AKP’den ayrılmak isteyenlerin kendi insanları olduğunu söyleyerek, “Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam” dedi.

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3. İmamoğlu’ndan ‘torpil’ açıklaması: Gerekli değerlendirme yapılacak

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede işe alınacaklarla ilgili CHP içindeki bir yazışma hakkında ‘gereğinin yapılacağını’ söyledi.

4. Akşener: AKP’yle mesaj alışverişimiz yok, CHP’yle işbirliği devam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP ile bir yakınlaşmalarının olmadığını, CHP’yle işbirliğinin de sürdüğünü söyledi.

5. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımlarına 12 yıl hapis cezası

Van’da yaşayan Burhan Borak’a sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 12 yıl üç ay ceza verildi.

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6. Neslican Tay toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay’ın cenazesi, memleketi Rize’de defnedildi.