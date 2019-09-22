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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 22 Eylül 2019

1. Kılıçdaroğlu’nun ‘Erdoğan gizliyor’ dediği ‘tank palet kararnamesi’ ortaya çıktı

Sakarya’daki tank palet fabrikasının işletme haklarını 25 yıllığına Katar ortaklı BMC firmasına devretmek için çıkarıldığı öne sürülen ‘gizli kararname’ ortaya çıktı.

2. ‘Özgül ağırlık’ Arınç: Partiden ayrılanları kötü sıfatlarla anamam

Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, AKP’den ayrılmak isteyenlerin kendi insanları olduğunu söyleyerek, “Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam” dedi.

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3. İmamoğlu’ndan ‘torpil’ açıklaması: Gerekli değerlendirme yapılacak

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede işe alınacaklarla ilgili CHP içindeki bir yazışma hakkında ‘gereğinin yapılacağını’ söyledi.

4. Akşener: AKP’yle mesaj alışverişimiz yok, CHP’yle işbirliği devam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP ile bir yakınlaşmalarının olmadığını, CHP’yle işbirliğinin de sürdüğünü söyledi.

5. ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sosyal medya paylaşımlarına 12 yıl hapis cezası

Van’da yaşayan Burhan Borak’a sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 12 yıl üç ay ceza verildi.

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6. Neslican Tay toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay’ın cenazesi, memleketi Rize’de defnedildi.

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Ben bir ‘hıyar’ değilim!

MURAT SEVİNÇ Orta zekalı bir insan ve yurttaş olduğum için, olup biteni görüp anlayabiliyorum.  Yurttaş olduğum için, hangi haklara ve özgürlüklere, hangi görev ve sorumluluklara sahip olduğumu biliyorum. Yurttaş olduğum için, anayasa adı verilen kural ve ilkeler bütününün beni devlete karşı koruması gerektiğini düşünebiliyorum.  Eğer bir hıyar olsaydım, ödediğim vergiler sayesinde var olabilen devletin bana […]

Temelli: Savcılar, Demirtaş tahliye olmasın diye yeni bir içtihat oluşturdu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partinin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki ‘yeniden tutuklama kararları’nı ‘siyasi komplo’ olarak niteleyerek, savcıların, ‘tahliyesi gecikmiş Demirtaş tahliye edilmesin diye yeni bir içtihat oluşturduklarını’ söyledi.

İmamoğlu, eldivenini takıp çöp topladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında eldivenini taktı, poşetini aldı ve Sarıyer’de, Belgrad Ormanları’nda çöp topladı.

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