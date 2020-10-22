Akşam Postası / 22 Ekim 2020

1- Artış bekleniyordu: Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası (MB) politika faizini yüzde 10.25’te sabit tuttuğunu açıkladı.

2- TTB: 150 bin kişi evde tedavi görüyor, 461 bin kişi izolasyonda

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yurt çapında 150 bin kişinin evde Covid-19 tedavisi gördüğünü, 461 bin kişinin de izole edildiğini öne sürdü.

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3- HDP’nin Diyarbakır eş başkanları gözaltında

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyat Ceylan ve Hülya Alökmen gözaltına alındı.

4- Erdoğan, Esayan’ın cenaze töreninde: Patrik, ‘Böyle bir katılım bir ilk’ dedi

Geçen cuma günü hayatını kaybeden AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan Erdoğan ve beraberindekilere teşekkür ederek, böyle bir katılımın Türk Ermenileri tarihinde ilk olduğunu söyledi.

5- Meclis’ten geçti: 22:00 sonrası içki satışına 320 bin liraya kadar ceza

Meclis’te AKP’nin yeni kanun teklifinin ilk bölümü kabul edildi. Bundan sonra saat 22:00’den sonra içki satan tekellere 320 bin liraya kadar ceza verilebilecek

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6- Kızına 12 yıl süreyle cinsel istismarda bulunan babaya 48 yıl hapis

Kayseri’de kızı T.K.’ya (31), 12 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.K. (57), 48 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7- Savcı, Hakan Şükür’ün babası için 15 yıla kadar hapis istedi

Sakarya’da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür’ün babası Sermet Şükür’ün ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında, savcı sanığın 15 yıla kadar hapsini istedi.

8- İstanbul’da eğitim uçağı düştü: Bir yaralı

Yurt çapında sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69’a yükseldi.

9- Otobüsteki muavin tacizi kameraya yakalandı

Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde muavinin kendisini taciz ettiğini öne süren 17 yaşındaki genç, ailesiyle karakola giderek şikayetçi oldu.

10- ‘Borat’ın yeni filminde Trump’ın avukatı gizli kamerada

Yeni ‘Borat’ filminde ABD Başkanı Donald Trump’ın halihazırdaki avukatlarından Rudy Giuliani’nin bir otel odasında gizli kamerayla çekilmiş ‘müstehcen’ görüntüsü yer aldı. Eski New York belediye başkanı, ‘TV muhabiri sandığı bir kadın’ın önünde yatağa uzanmış elini pantolonunun içine sokarak cinsel organına dokunuyor.