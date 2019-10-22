Akşam Postası / 22 Ekim 2019

1- HDP’li Mızraklı tutuklandı

Gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı.

2- Esad, Erdoğan’a ‘hırsız’ dedi: Şimdi de toprağımızı çalıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘hırsız’ dedi.

Reklam

3- Putin’le buluşan Erdoğan: Bu görüşme Barış Pınarı Harekatı’na ciddi fırsat sağlayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldi.

4- CHP lideri, Erdoğan’ı, İnönü’nün Lozan’daki ‘koltuk çıkışı’nı anımsatarak eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile önce görüşmeyeceğinin açıklanıp sonra görüşmesini ve yan yana oturmasını, Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Lozan’daki ‘koltuk çıkışı’nı anımsatarak eleştirdi.

5- Barış Pınarı Harekatı | Bakanlık: 2 bin 200 kilometrekarelik alan kontrol altında

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop harekata dair bilgi verdi.

Reklam

6- Konya’da duraklarda ‘Hıristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin’ afişleri

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Konya’da otobüs duraklarına üzerinde “Hıristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin” yazan afişler astırdı.

7- Fitch, ABD’deki iddianamenin ardından Halkbank’ın notunu ‘negatif izleme’ye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Halkbank’ın ‘kredi notunu negatif izlemeye aldığını’ duyurdu.

8- Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park statüsü kaldırıldı

Fotoğraf: kapadokyagezi.com

Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park statüsü kaldırıldı.

9- Belediye görevini ihmal ederse vali devreye girecek; başkana soruşturma açılacak

AKP’nin hazırladığı ‘büyükşehir belediyeleri taslağı’na göre, ‘belediyelerin görevlerini ihmal etmeleri durumunda’ yeni bir mekanizma kurulacak. Hizmeti yerine getirmek üzere valilik devreye girecek.

10- Volkswagen Türkiye planını askıya aldı, alternatifleri şu anda değerlendirmiyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in üretim birimi yöneticisi Andreas Tostmann, Volkswagen’in Türkiye’ye yeni bir araç fabrika kurma planının askıda olduğunu ve alternatif yerlerin şu anda değerlendirilmediğini belirtti.

11- Borsa İstanbul’un Avrupalı hissedarı Atilla’nın müdürlüğe getirilmesine tepkili

Borsa İstanbul (BİST) hissedarlarından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın genel müdürlüğüne getirilmesine itiraz etti.

12- Sayıştay raporu: 134 kamu idaresinin yaptığı ‘yardım’ların nereye gittiği belli değil

‘2018 Yılı Genel Değerlendirme Raporu’nu hazırlayan Sayıştay bakanlık, üniversite ve belediyelerin ‘sosyal yardım’ adı altında dernek ve vakıf gibi kuruluşlara yaptığı ödemeleri faaliyet raporlarına net ve şeffaf biçimde yansıtmadığını tespit etti.

13- Eylemde yaralanan iki öğretmen için AYM’den çifte ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara’da yürüyüşlerine izin verilmeyen ve polis tarafından yaralanan iki öğretmen için çift ihlal kararı aldı.

14- Saz kursunda, 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Ankara’daki bir saz eğitmenine 17 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle dava açıldı. 38 yaşındaki E.M. tutuksuz yargılanıyor.

15- Contemporary Istanbul’un başkanı ‘infial’e yol açan mektubu için özür diledi

Türkiye’nin en geniş kapsamlı uluslararası sanat fuarı Contemporary Istanbul’un (CI) yönetim kurulu başkanı Ali Güreli, kurumsal adresten sanat dünyasına gönderdiği mektubun yol açtığı ‘infial’ üzerine özür mektubu kaleme alarak ‘duygularına yenik düştüğünü’ öne sürdü.

16- Filmler ‘olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar’a göre sınıflandırılacak

Sinema filmleri ve fragmanlar, cinsellik, çıplaklık, şiddet, korku, uyuşturucu madde, kaba ve argo dil gibi ‘olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar’ yönünden değerlendirilerek sınıflandırılacak.

17- Kanada Başbakanı Trudeau koltuğunu korudu ancak azınlık hükümeti kuracak

Seçim öncesinde kamuoyu desteğini önemli ölçüde kaybeden Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Liberal Parti dünkü seçimde ipi birinci olarak göğüsledi. Ancak, kesin olmayan sonuçlara göre 156 sandalye kazanan Liberaller’in tek başlarına hükümet kurması mümkün değil.