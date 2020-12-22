Akşam Postası / 22 Aralık 2020

1. AİHM’den Demirtaş kararı: Derhal tahliye edilmeli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın başvurusuyla ilgili nihai kararını açıkladı.

2. Dr. Şahin: Türkiye ile aylardır görüşüyoruz, bana kalsa imzalar çoktan atılmıştı

Fotoğraf: Der Spiegel

ABD’li Pfizer ortaklığında piyasa sürülen Covid-19 aşısının mimarlarından, BioNTech şirketinin CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin Türkiye’yle aylardır görüştüklerini, müzakerelerin son aşamalarında olduklarını söyledi.

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3. Britanya’dan gelen 4 bin 603 yolcuya ‘mutasyon’ karantinası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘corona’ mutasyonuna karşı önlem kapsamında, 14 Aralık’tan itibaren Britanya’dan gelen tüm yolcuların tespit edildiğini, 4 bin 603 yolcunun ikametlerinde veya kaldıkları otellerde izolasyona alındığını duyurdu.

4. Can Dündar’ın avukatları: MİT TIR’ları davasının son duruşmasına katılmıyoruz

Fotoğraf: Reuters

Gazeteci Can Dündar’ın mühimmat yüklü MİT TIR’ları haberi nedeniyle yargılandığı davanın son duruşması yarın İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Hükmün açıklanmasının beklendiği duruşma öncesi, Dündar’ın avukatları duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi.

5. CHP liderinden, ‘AKP’yi kapatacağız diyorlar’ diyen Erdoğan’a: Katmerli yalan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’lilerin, “İktidara gelirsek AK Partiyi kapatacağız” dediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “İnsan bu kadar katmerli yalanı yalanı nasıl söyler?”

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6. ‘Çıplak arama’ paylaşımlarına ‘FETÖ’ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun polis merkezinde çıplak arama yapıldığı iddiası hakkında sosyal medyada paylaşım yapanlara ‘FETÖ lehine kasıtlı paylaşım’ adı altında soruşturma başlattı.

7. Berat ve Serhat Albayrak’ın Paradise Papers haberleri için açtığı davaya ret

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) üyesi olan Pelin Ünker ile dönemin Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç’e Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan, ‘Berat ve Serhat Albayrak’ın Malta’daki off-shore hesapları’yla ilgili ‘Paradise Papers’ yazı dizisi hakkında Çalık Holding’in açtığı tazminat davası reddedildi.

8. Hrant Dink davası: Savunma sırası dönemin İstanbul istihbarat müdürü Güler’de

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla yargılanan kamu görevlilerinin davasında tutuksuz beş sanık esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

9. Covid-19’a yenik düşen aile hekiminin son mesajı: Sağlık çalışanlarına yardımcı olun

Fotoğraf: AA

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 48 yaşındaki aile hekimi, sosyal medya hesabındaki son paylaşımında, “Sağlık çalışanlarına yardımcı olun” mesajı verdi.

10. MAK Araştırma: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 45.8

MAK Araştırma şirketinin yeni anketine göre herhangi bir ittifak yüzde 50’den fazla oya sahip değil.

11. Asgari ücret pazarlığında üçüncü tur: TÜİK’in önerisi 2 bin 792 lira 10 kuruş

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) komisyona sunduğu öneri 2 bin 792 lira 10 kuruş.

12. Haksız fiyat artıran 238 firmaya 10 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat gerekçesiyle 238 firmaya toplamda 10 milyon liraya yakın para cezası kesti.

13. HDP’li Leyla Güven cezaevinde

Eski HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven, hapis cezası almasının ardından cezaevine gönderildi.

14. Bebekler önden ‘kirlenmiş’ olarak doğuyor: Plasentada mikroplastik bulundu

Anne karnındaki bebeklerin plasentalarında (rahimde gelişen doku) mikroplastik parçacıkları bulundu. Araştırmacılar ilk kez açığa çıkan bu bulgunun çok endişe verici olduğunu belirtti.

15. Van Gölü’ndeki tekne faciası: 12 sanık hakkında 38 yıl altışar ay hapis istemi

Van Gölü’nde 61 sığınmacının yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında altısı tutuklu 12 sanık hakkında, 38 yıl altışar ay hapis cezası talep edildi.

16. McDonald’s Çin’e özel burger: Domuz etli ve Oreo’lu

Fast food zinciri McDonald’s Çin’deki restoranlarında sınırlı sayıda üretim ‘Spam x Oreo‘ burgerini satışa sundu.

17. Motosikletin çarptığı yavru fil kalp masajıyla hayata döndürüldü

Fotoğraf: Reuters

Tayland’da motosikletin çarptığı yavru fili, kurtarma personeli kalp masajı uygulayarak hayata döndürdü.