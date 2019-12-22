Akşam Postası / 22 Aralık 2019

1. Libya’da Hafter’e bağlı güçler Türk mürettebatı alıkoydu

Libya’da ülkenin doğusunu kontrolünde tutan general Halife Hafter’e bağlı güçler, Türk mürettebatı bulunan kargo gemisini alıkoydu.

2. Erdoğan: Gerekirse Libya’ya desteğimizin askeri yönünü artıracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘gerekmesi halinde’ Türkiye’nin Libya’ya desteğinin ‘askeri yönü’nün artırılabileceğini söyledi.

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3. İddia: Ensarcı profesör onlarca kadın öğrenciyi taciz etti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Ensar Vakfı üyesi Prof. Dr. Şakir Gözütok’un, çok sayıda kadın öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Suç duyurusunda bulunan öğrencilerin ailelerini tehdit eden Gözütok hakkında idari soruşturma başlatıldı.

4. Mersin’de kadınların şiddete yönelik Las Tesis protestosuna izin verilmedi

Mersin’de, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için Las Tesis’in başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestoyu yapmak için bir araya gelen kadınlara izin verilmedi.

5. Suriye’den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı son iki günde 25 bin oldu

Suriye’de rejimin, İdlib ve kırsalındaki yerleşim alanlarına havadan saldırıları sürerken, son iki günde Türkiye sınırına doğru göç edenlerin sayısı, 25 bine ulaştı.

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6. Üniversitelileri tuvaletteki kamerayla kaydetmekle suçlanan doktora soruşturma

Bartın’da komşusu olan iki üniversiteli kadın öğrencinin tuvaletine gizli kamera yerleştirmekle suçlanan 50 yaşındaki doktor gözaltının ardından serbest bırakıldı.

7. Hayvan hakları komisyonu üyesi: 2012’den beri 702 at ‘ruam’dan öldü

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Büyükada’da 2012’den beri 702 atın ‘ruam hastalığı’ nedeniyle öldüğünü söyledi.

8. Mersin’de kadınların şiddete yönelik Las Tesis protestosuna izin verilmedi

Mersin’de, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için Las Tesis’in başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestoyu yapmak için bir araya gelen kadınlara izin verilmedi.

