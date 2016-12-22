Akşam Postası / 22 Aralık 2016

1- Sayı 37’ye çıktı: ‘Fırat Kalkanı’ harekatında iki asker daha hayatını kaybetti

Suriye’ye yönelik ‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında El Bab’da bulunan askerlere dün IŞİD militanlarınca düzenlenen intihar saldırılarında yaralanan iki asker bugün hayatını kaybetti. Dünden bu yana hayatını kaybeden asker sayısı 16’ya, operasyonun başından bu yana ise 37’ye yükseldi.

2- Erdoğan ‘yola devam’ dedi: Durmaya kalkarsak Sevr’e mahkum oluruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünyanın ve bölgenin yeniden yapılandırıldığını savunarak, “Onlar dur dedikçe biz daha ileri atıldık. Bu kritik dönemde durmaya kalkarsak Sevr’e mahkum oluruz” dedi.

3- Türkiye’nin dört bir yanında ‘Fırat Kalkanı’ acısı: 14 aile hüzne boğuldu

Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ harekatında IŞİD’in intihar saldırılarıyla hayatını kaybeden 14 asker, Türkiye’nin dört bir yanındaki evlere ateş düşürdü.

4- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: RTÜK ‘Yol TV yayınına son’ dedi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği ve terör örgütlerinin övüldüğü iddiasıyla Yol TV’nin yayınlarının sona erdirilmesine karar verdi.

5- Can Dündar’a ‘nöbetçi yayın yönetmenliği’ davasında yakalama kararı

Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar hakkında, bir davada savunma yapmadığı için yakalama kararı çıkarıldı.

6- Yıldırım’a göre CHP ‘anlamak istemiyor’: Sistemin adı cumhurbaşkanlığı, nokta

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Başkan olunca halkın yüzde 100’ünü kapının önüne koyacaktır” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Bir türlü anlamak istemiyor, sistemin adı cumhurbaşkanlığı sistemidir, nokta.”

7- ‘FETÖ/PDY’den tutuklu 54 gazetecinin mal varlıklarına el kondu

‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında tutuklanan 54 gazetecinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

8- AKP’li Aktay ‘iyimser’: HDP’li vekillerin tutuklanması toplumu teselli ediyormuş

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, HDP’li vekillerin tutuklu olmasının, bombalı saldırılar karşısında toplumda ‘teselli’ oluşturduğunu söyledi.

9- Darbe girişimi

Şifreli mesajlaşma programı ‘Bylock’ kullandıkları iddiasıyla 68 eski TRT çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 35 kişi gözaltına alındı.

10- Darbe girişiminde 24 askere üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Darbe girişimi sırasında İstanbul valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan bir tutuklu 24 şüpheli asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

11- HRW raporu: PKK bünyesindeki çocuk askerlerle ‘savaş suçu’ işliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), PKK’ya bağlı Halk Savunma Gücü (HPG) ile Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) bünyesinde çocuk askerlerin bulunduğunu belirten bir rapor yayınladı.

12- Türkiye, ‘istihbarat faaliyeti’ iddiası üzerine Lahey’deki din ateşesini çekti

Hollanda hükümeti, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Yusuf Acar’ın merkeze geri çağrıldığını duyurdu.

13- Yargıtay, Ali İsmail’in katillerine verilen cezaları onadı

Yargıtay, Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’a ‘son tekmeyi atan’ polis Mevlüt Saldoğan’a verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onayladı.

14- Diyarbakır belediyesine yeni tabela: Amed gitti, T.C. geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın görevden alınıp tutuklanmasının ardından sökülen belediye tabelasının yerine yenisi asıldı.

15- Bir DBP’li belediye eş başkanı daha gözaltına alındı

Ağrı’nın Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mensubu belediye eş başkanı Mukaddes Kubilay, İzmir’de gözaltına alındı.

16- YÖK başkanı duyurdu: Öğretmenlik programlarına ‘başarı şartı’ geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç öğretmenlik bölümlerine girişte ‘başarı sıralaması şartı’nın getirildiğini duyurdu.

17- Yurt dışından siparişlerde gümrük muafiyeti 30 avroya düşürülüyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, yurt dışından siparişlerde vergi muafiyetinin 75 avrodan 30 avroya düşürüleceğini açıkladı.

18- Amedspor kaptanı Şehmus Özer taraftarların omzunda son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazası geçirip donarak hayatını kaybettiği belirlenen Amedspor’un tecrübeli kaptanı 36 yaşındaki Şehmus Özer takım arkadaşları, taraftarlar ve yakınlarının omuzunda son yolculuğuna uğurlandı.

19- Antalya’da turizm en kötü döneminde: Turist sayısı 2004’ün bile gerisinde

Antalya’da bu yılın turist sayıları tarihinin en kötüsü olarak kayda geçerken, rakamlar sektörün 12 yıl önceye gittiğini gösteriyor.

20- Saddam Hüseyin’in kızı Raghad, 10 yıl sonra ilk kez konuştu: Trump siyasi hassasiyetleri yüksek biri

2006’da idam edilen Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in kızı Raghad Hüseyin 10 yıl sonra ilk kez CNN’e bir mülakat verdi.

21- Dünya çökerken: Kayalıklara oturan gemiden sızan 50 ton yakıt Çeşme kıyılarında tabaka oluşturdu

İzmir’in Çeşme ilçesinde kayalıklara oturan gemiden sızan 50 ton yakıt Paşa Limanı ve Ilıca sahillerinde kalın bir tabaka oluşturdu.

22- Sekiz yılın ardından bir Wes Anderson animasyonu daha: Mevzu köpekler

Dünyaca ünlü ABD’li yönetmen Wes Anderson, yeni bir animasyon film çekeceğini duyurdu.

23- Trump Berlin saldırısını kendine yonttu: Yüzde 100 haklı olduğum ortaya çıktı

Özellikle seçim kampanyası döneminde Müslümanlara ve göçmenlere karşı ayrımcı ifadelerle sık sık gündeme gelen ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, Berlin’deki saldırı ve Ankara’daki suikastı görüşlerinin doğruluğuna yordu: “Yüzde yüz haklı olduğum ortaya çıktı.”

24- 15 günde ikinci zam: Benzinin fiyatı 10 kuruş arttı

Benzin fiyatına 10 kuruş zam yapıldı.

25- Rize’de Atatürk anıtı kaldırıldı, yerine ’15 Temmuz Şehitler’ anıtı konulacak

Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtı, yerine ’15 Temmuz Şehitler’ anıtı konulmak üzere kaldırıldı.

26- Mahkeme silah saydı: Oğluna pet şişe fırlatan babaya dokuz ay hapis cezası

Diyarbakır’da bir babanın oğluna fırlattığı pet şişeyi silah sayan mahkeme dokuz ay hapis cezasına hükmetti.

27- Ikea’nın ‘davetsiz yatılı misafir’lerle başı dertte

İsveçli mobilya şirketi Ikea, dünya çapında geçen yıl yaklaşık 10 ‘davetsiz yatılı misafir’in geceyi mağazada geçirdiğini açıkladı. Ikea bu ‘moda’nın son bulmasını umuyor.

28- Bu kez İzmir: Eğitmen, zihinsel engelli öğrencilerine ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklandı

İzmir’de bulunan özel bir eğitim merkezinde çalışan bir eğitmen, zihinsel engelli öğrencilere cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.

29- Erkek arkadaşının camdan attığı kadının duran kalbini sağlık ekipleri çalıştırdı

Muğla’da erkek arkadaşı tarafından ikinci kattan atılan kadının duran kalbi, sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı.

30- ‘Büyük ölçüde anlaştık’: Fenerbahçe’nin de gündeminde olan İrfan Can Kahveci Başakşehir yolunda

Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu öne sürülen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci’nin transferi için kulübü Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaştıklarını açıkladı.

31- Reşo Akın’ın golü Şehmus Özer’e armağan: Aydınspor 1923 dokuz kişi kalan Bursaspor’u 1-0 mağlup etti

Türkiye Kupası G Grubu maçında Bursaspor’u 1-0 mağlup eden 2’nci Lig ekibi Aydınspor 1923, kupada günün sürprizine imza attı.

Adnan Menderes Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 19’uncu dakikasında kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Reşo Akın, ev sahibi takımı öne geçirdi.

32- Beşiktaş’ın gündemindeki Ryan Babel, Deportivo’ya veda etti: Keşke daha farklı olsaydı

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel, kulübü Deportivo La Coruña’ya veda etti.