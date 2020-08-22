Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 22 Ağustos 2020

1- Bilim Kurulu üyesi: Maskesiz düğüne katılıp halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, düğünlerde kuralları ihlal edenleri uyardı: “Maskesiz düğünlere katılıp halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğerdir.”

Bilim Kurulu üyesinden umumi tuvalet uyarısı: Riskli, hijyene dikkat edilmeli

Yoğun bakım doktorundan kurallara uymayanlara: Hastalar çırpınarak ölebiliyor

2- Akşener’den İstanbul Sözleşmesi yorumu: Eşitsizlikleri gideren bir anlaşma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin ‘eşitsizlikleri gideren bir anlaşma’ olduğunu söyledi.

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3- TPAO: Doğalgaz keşfi formasyon testleriyle de doğrulandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz’de bulunan doğalgazla ilgili duyuru yayınladı.

4- Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi.

5- Duygu Delen’in ailesini ziyaret eden Adalet bakanı: Kadın cinayetleri terör eylemidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün şekilde mücadele etmek zorundayız” dedi.

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6- Almanya’nın geliştirdiği ‘corona’ aşısında deneylerin bir ayağı Türkiye’de yapılacak

Corona‘ aşısında öne çıkan adaylardan biri Alman BioNTech ve Pfizer’ın ortak geliştirdiği aşının, üçüncü aşama insan deneylerinin bir ayağı Türkiye’de yapılacak.

7- İkinci el tablet ve telefonda yeni düzenleme resmileşti: En az bir yıl garanti

İkinci el cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek satışına ilişkin yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

8- Kronik rahatsızlığı bulunan öğrenci evde eğitimine devam edebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğini bildirdi.

9- ÖSYM başkanı: YKS yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını duyurdu.

10- Almanya’da ‘corona’ konserleri: Toplu etkinliklerde virüs riski araştırılacak

Binlerce insanın kapalı bir alanda toplandığı etkinlikler salgın yaşanan dünyada beklenmeyen bir görüntü olsa da Almanya’da bilim adına bir dizi konser düzenlenecek.

SON HABERLER

Amerikalıların derdi neydi de, ‘başkanlık’ sistemini tercih etti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, halihâzırda diğer parti liderlerinin yapmadığını yapıp ‘mahalle mahalle’ gezerek esnafla, köylüyle yüz yüze ‘iletişim’ kurduğu ve bunu yaparken “Ben olaylara sınıfsal bakarım” dediği; buna mukabil ‘sosyal demokrat’ parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programda “Sağ ve sol kavramları 18. yüzyıla ait, devir değişti,” açıklamasını yaptığı, hakikaten çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Kılıçdaroğlu’nun ziyadesiyle takdirini kazanmış bir önceki devlet başkanının sıklıkla yinelediği gibi, “İnsan gerçekten hayret ediyor!”

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