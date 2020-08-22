Akşam Postası / 22 Ağustos 2020

1- Bilim Kurulu üyesi: Maskesiz düğüne katılıp halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, düğünlerde kuralları ihlal edenleri uyardı: “Maskesiz düğünlere katılıp halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğerdir.”
Bilim Kurulu üyesinden umumi tuvalet uyarısı: Riskli, hijyene dikkat edilmeli
Yoğun bakım doktorundan kurallara uymayanlara: Hastalar çırpınarak ölebiliyor
2- Akşener’den İstanbul Sözleşmesi yorumu: Eşitsizlikleri gideren bir anlaşma
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin ‘eşitsizlikleri gideren bir anlaşma’ olduğunu söyledi.
3- TPAO: Doğalgaz keşfi formasyon testleriyle de doğrulandı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz’de bulunan doğalgazla ilgili duyuru yayınladı.
4- Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi.
5- Duygu Delen’in ailesini ziyaret eden Adalet bakanı: Kadın cinayetleri terör eylemidir
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün şekilde mücadele etmek zorundayız” dedi.
6- Almanya’nın geliştirdiği ‘corona’ aşısında deneylerin bir ayağı Türkiye’de yapılacak
‘Corona‘ aşısında öne çıkan adaylardan biri Alman BioNTech ve Pfizer’ın ortak geliştirdiği aşının, üçüncü aşama insan deneylerinin bir ayağı Türkiye’de yapılacak.
7- İkinci el tablet ve telefonda yeni düzenleme resmileşti: En az bir yıl garanti
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin yenilenerek satışına ilişkin yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
8- Kronik rahatsızlığı bulunan öğrenci evde eğitimine devam edebilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğini bildirdi.
9- ÖSYM başkanı: YKS yerleştirme sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını duyurdu.
10- Almanya’da ‘corona’ konserleri: Toplu etkinliklerde virüs riski araştırılacak
Binlerce insanın kapalı bir alanda toplandığı etkinlikler salgın yaşanan dünyada beklenmeyen bir görüntü olsa da Almanya’da bilim adına bir dizi konser düzenlenecek.