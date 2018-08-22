Akşam Postası / 22 Ağustos 2018

1- ABD net: Pastörü bırakın kriz anında çözülür
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye’nin pastör Andrew Brunson’ı serbest bırakarak ABD ile yaşadığı siyasi krizi anında sonlandırabileceğini dile getirirken şimdilik Türkiye’nin NATO’dan çıkması gibi bir durumun olmadığını söyledi.
AKP’nin krize karşı stratejisi: AB’ye dön, Çin’e yaklaş ama ABD’yle kopma
Dolar 6 liranın üzerindeyken: Ünal’a göre kur atağı kararlılıkla bertaraf edildi
ABD elçiliğini kurşunlayan saldırgan: Dolar artışı, Trump canımızı sıktı sinirlendik
2- Trump’ın avukatı itirafçı oldu: ABD Başkanı, ‘Birey 1’ kod adıyla resmen şüpheli
Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen işbirliği yapmak üzere savcılıkla anlaştı ve seçimlerde başkan hakkında iddialarda bulunan bazı kişileri susturmak için para verdiğini kabul etti. Davanın başkanın başını yakabileceği konuşulmaya başlandı.
ABD basını artık Trump’ın azlini konuşuyor: ‘Nixon’ı deviren Watergate’den daha beter’
Eski avukatı suçlamaları kabul eden Trump: Ortada bir suç yok
3- Beş günlük bilanço: Bayram tatilindeki kazalarda 73 kişi hayatını kaybetti
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk beş gününde meydana gelen 95 kazada 73 kişi hayatını kaybetti, 332 kişi yaralandı.
Kurbanlık fiyatları düştü
4- Yunan yargısının kararı kesinleşti: Firari askerlere iltica hakkı verilecek
Yunanistan’da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan askerlere iltica hakkı verilmesi yönünde nihai kararını verdi.
AKP’den Atina’ya ‘8 asker’ tepkisi: Teröre destekten utanç verici, unutmayacağız
5- Hollanda gerildi: Wilders, mecliste 200 ‘Hz. Muhammed’ karikatürü sergileyecek
Hollanda’da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’in parlamento binasında sergilenmek üzere düzenlediği ‘Muhammed Peygamber karikatürü yarışması’ nedeniyle tartışma başladı.
6- Terziyle tartışan polis, ‘cumhurbaşkanına hakaret etti’ diye dayakla gözaltına aldırdı
Dükkanına gelen bir polisle pantolon paçası yüzünden tartışınca, dört kişilik Yunus ekibi tarafından darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alınan terzi hakkında ‘cumhurbaşkanın hakaretten’ tutanak tutuldu.