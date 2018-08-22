Akşam Postası / 22 Ağustos 2018

1- ABD net: Pastörü bırakın kriz anında çözülür

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye’nin pastör Andrew Brunson’ı serbest bırakarak ABD ile yaşadığı siyasi krizi anında sonlandırabileceğini dile getirirken şimdilik Türkiye’nin NATO’dan çıkması gibi bir durumun olmadığını söyledi.

2- Trump’ın avukatı itirafçı oldu: ABD Başkanı, ‘Birey 1’ kod adıyla resmen şüpheli

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen işbirliği yapmak üzere savcılıkla anlaştı ve seçimlerde başkan hakkında iddialarda bulunan bazı kişileri susturmak için para verdiğini kabul etti. Davanın başkanın başını yakabileceği konuşulmaya başlandı.

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3- Beş günlük bilanço: Bayram tatilindeki kazalarda 73 kişi hayatını kaybetti

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk beş gününde meydana gelen 95 kazada 73 kişi hayatını kaybetti, 332 kişi yaralandı.

4- Yunan yargısının kararı kesinleşti: Firari askerlere iltica hakkı verilecek

Yunanistan’da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan askerlere iltica hakkı verilmesi yönünde nihai kararını verdi.

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5- Hollanda gerildi: Wilders, mecliste 200 ‘Hz. Muhammed’ karikatürü sergileyecek

Hollanda’da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’in parlamento binasında sergilenmek üzere düzenlediği ‘Muhammed Peygamber karikatürü yarışması’ nedeniyle tartışma başladı.

6- Terziyle tartışan polis, ‘cumhurbaşkanına hakaret etti’ diye dayakla gözaltına aldırdı

Dükkanına gelen bir polisle pantolon paçası yüzünden tartışınca, dört kişilik Yunus ekibi tarafından darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alınan terzi hakkında ‘cumhurbaşkanın hakaretten’ tutanak tutuldu.