Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 22 Ağustos 2018

1- ABD net: Pastörü bırakın kriz anında çözülür

Brunson (Fotoğraf: DHA)

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye’nin pastör Andrew Brunson’ı serbest bırakarak ABD ile yaşadığı siyasi krizi anında sonlandırabileceğini dile getirirken şimdilik Türkiye’nin NATO’dan çıkması gibi bir durumun olmadığını söyledi.

AKP’nin krize karşı stratejisi: AB’ye dön, Çin’e yaklaş ama ABD’yle kopma

Dolar 6 liranın üzerindeyken: Ünal’a göre kur atağı kararlılıkla bertaraf edildi

ABD elçiliğini kurşunlayan saldırgan: Dolar artışı, Trump canımızı sıktı sinirlendik

2- Trump’ın avukatı itirafçı oldu: ABD Başkanı, ‘Birey 1’ kod adıyla resmen şüpheli

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen işbirliği yapmak üzere savcılıkla anlaştı ve seçimlerde başkan hakkında iddialarda bulunan bazı kişileri susturmak için para verdiğini kabul etti. Davanın başkanın başını yakabileceği konuşulmaya başlandı.

Reklam

ABD basını artık Trump’ın azlini konuşuyor: ‘Nixon’ı deviren Watergate’den daha beter’

Eski avukatı suçlamaları kabul eden Trump: Ortada bir suç yok

3- Beş günlük bilanço: Bayram tatilindeki kazalarda 73 kişi hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk beş gününde meydana gelen 95 kazada 73 kişi hayatını kaybetti, 332 kişi yaralandı.

Kurbanlık fiyatları düştü

4- Yunan yargısının kararı kesinleşti: Firari askerlere iltica hakkı verilecek

Yunanistan’da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan askerlere iltica hakkı verilmesi yönünde nihai kararını verdi.

Reklam

AKP’den Atina’ya ‘8 asker’ tepkisi: Teröre destekten utanç verici, unutmayacağız

5- Hollanda gerildi: Wilders, mecliste 200 ‘Hz. Muhammed’ karikatürü sergileyecek

Hollanda’da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’in parlamento binasında sergilenmek üzere düzenlediği ‘Muhammed Peygamber karikatürü yarışması’ nedeniyle tartışma başladı.

6- Terziyle tartışan polis, ‘cumhurbaşkanına hakaret etti’ diye dayakla gözaltına aldırdı

Fotoğraf: Cumhuriyet.com.tr

Dükkanına gelen bir polisle pantolon paçası yüzünden tartışınca, dört kişilik Yunus ekibi tarafından darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alınan terzi hakkında ‘cumhurbaşkanın hakaretten’ tutanak tutuldu.

SON HABERLER

Terziyle tartışan polis, ‘cumhurbaşkanına hakaret etti’ diye dayakla gözaltına aldırdı

  Dükkanına gelen bir polisle pantolon paçası yüzünden tartışınca, dört kişilik Yunus ekibi tarafından darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alınan terzi hakkında ‘cumhurbaşkanın hakaretten’ tutanak tutuldu. Cumhuriyet’ten Şeyma Paşayiğit’in haberine göre Diyarbakır Yenişehir’de terzilik yapan Osman Gökalp’ın dükkanına gelen bir kişi, pantolon paçalarının kısalttırılmasını istedi. Bunun üzerine terzi Gökalp, yarım saat, 45 dakikaya pantolonların hazır […]

Gazeteci Özuğurlu: Türkiye Afrin’den çıkacak, Kürtler geri gelecek

  MİNEZ BAYÜLGEN [email protected] Şu sıra Türkiye’de herkes ABD ile yaşanan krizi konuşuyor. Oysa uzmanlar asıl kaosun İdlib’de yaşanacağına dikkati çekiyorlar. Zira Beşar Esad yönetimi, İdlib’e sıkıştırılmış cihatçılara operasyon hazırlığında. İdlib’deki binlerce cihatçı arasında Ankara’nın desteklediği gruplar da bulunuyor ve bunların Türkiye’ye geçebileceği tartışılıyor. İdlib’deki Türkiye varlığını, kentte neler yaşanabileceğini ve Ankara’nın aklından geçenleri uzun […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...