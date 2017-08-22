Akşam Postası / 22 Ağustos 2017

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1- Alman bakandan ‘çarpıcı’ çıkış: Erdoğan’a karşı demokrat çoğunluğu desteklemeliyiz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tüm Avrupa’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a muhalif çoğunluktaki ‘demokratik zihniyetli’ Türkleri desteklemesi gerektiğini söyledi.

2- Alman vekilin önerisi: Erdoğan ailesinin yurt dışındaki mal varlığı dondurulsun

Almanya’da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Roderich Kiesewetter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesine yönelik yaptırımlar uygulanmasını önerdi.

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3- Hükümetle memur sendikaları zam oranında anlaştı

Memur maaşlarına zam oranı belli oldu: 2018’in ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 3,5; 2019’un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5.

4- MİT TIR’larına yeni iddianame: Aydınlık’ın iki çalışanına 10 yıla kadar hapis talebi

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve eski istihbarat şefi Ceyhun Bozkurt hakkında, MİT TIR’ları ilgili haberi nedeniyle iddianame hazırlandı.

5- ‘ByLock’tan ifadesi alınan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan istifa etti

‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında ‘ByLock’kullandığı iddiasıyla savcılığa ifade veren Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan görevinden istifa etti.

6- Yedi general ve amiral emeklilik istedi, bakanlık ‘Atamalarla ilgisi yok’ dedi

Milli Savunma Bakanlığı, yedi general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediğini duyurdu. Açıklamada, emeklilik başvurularının 18 Ağustos’ta onaylandığı belirtildi.

7- Eski MHP’li Aydın, Akşener’in partisinde: Pişkin iktidardan hesap sormaya geliyoruz

Eski MHP milletvekili Koray Aydın, Meral Akşener’in ekim ayında kuracağı yeni partiye katılacağını resmen duyurdu. Siyasi hayatının en zor karar verdiğini aktaran Aydın, ‘hükümetten hesap sormaya geldiklerini’ de söyledi.

8- Bakan ‘sabotaj ihtimali’nden bahsetti: Şeytan Sofrası’nın yeni adı ‘Cennet Sofrası’

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ayvalık’taki tabiat parkını küle çeviren yangında, sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

9- Müzisyen Haluk Levent duyurdu: Ayvalık’ta yanan alana fidan dikilecek

Ayvalık’ta 15 hektarlık ormanın yanmasına tepki gösteren müzisyen Haluk Levent, bakanlık yetkilileriyle görüştüğünü ve yanan alana kasım ayında fidan dikileceğini duyurdu.

10- ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu tutuklandı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu tutuklandı.

11- Kılıçdaroğlu’na çatan Erdoğan, Hürriyet’i ‘es geçmedi’: Vatandaşıma hakaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Adalet Yürüyüşü’ esnasında karavanında atletle yemek yerken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çattı: “Atatürk’ü atletle görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu?” Erdoğan, haberi ‘Vatandaş Kemal’ başlığıyla sunan Hürriyet gazetesini de ‘vatandaşa hakaret etmek’le suçladı.

12- AKP’li vekil sordu: Konyaspor başkanı neden serbest bırakıldı, koruyan mı var?

AKP İstanbul milletvekili Metin Külünk, ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla ifadesi alınan ve serbest kalmasının ardından görevinden istifa eden Konyaspor’un eski başkanı Ahmet Şan için “Bu şahsı koruyan mı var?” diye sordu.

13- Bakan yeni müfredatı savundu: Gereksiz konuları çıkardık

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tartışmalara neden olan yeni müfredat için “Gereksiz konuları çıkardık, parçalanmış olan yerleri birleştirdik” dedi.

14- Erdoğan’la nostalji: ‘Havalimanı istemezük’ dediler; kim bunlar? Komünistler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, havalimanı istemeyenlerin komünistler olduğunu öne sürdü.

15- ‘Akıncı davası’nda kurmay albay: Aksakallı kendisinin de inanmadığı şeyler söylüyor

Darbe girişimi sırasında ‘Akıncı Üssü’nde olup bitenlerle ilgili davada Özel Kuvvetler komutanlığından Gelibolu 2. Kolordu komutanlığına atanmasıyla tekrar gündeme gelen Zekai Aksakallı’yı, darbe gecesi kaçırmaya çalıştıkları iddia edilen ekibin başındaki eski kurmay albay Fatih Yarımbaş savunmasını yaptı.

16- Türkiye’deki üniversiteler ilk 500’de kayıp

Üniversitelerin eğitim kalitesi, araştırmaları ve uluslararası tanınmışlığı göz önüne alarak oluşturulan listede Türk üniversiteleri döküldü.

17- ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açtığı için tutuklanan Beşiktaşlılardan ikisi serbest

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun’da oynanan Süper Kupa finalinde ‘Nuriye Semih yaşasın’ yazılı pankart açtığı için tutuklanan ‘Beleştepe’ taraftar grubu üyesi 11 taraftardan ikisi serbest bırakıldı.

18- Dev-Genç liderlerinden Bülent Uluer hayatını kaybetti

Devrimci Sol’un (DEV-SOL) ve Devrimci Gençlik’in (DEV-GENÇ) kurucularından Bülent Uluer hayatını kaybetti.

19- Barcelona’daki IŞİD saldırısının son zanlısı da öldürüldü

İspanya’nın Barcelona kentindeki IŞİD saldırısının aranan son zanlısı polis tarafından öldürüldü.

20- Bakanlık talimatıyla: Halk eğitim merkezlerindeki halk oyunları kurslarına yasak geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm halk eğitim merkezlerinde ikinci bir talimata kadar halk oyunları kurslarını yasakladı.

21- Eylemde kolu kırılan Gülsüm Elvan’dan suç duyurusu

Açlık grevindeki tutuklu eğitimcilere destek eyleminde ters kelepçelenip kolu kırılan Gülsüm Elvan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.