Akşam Postası / 21 Temmuz 2020

1- Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Cumhuriyet tarihinde hep aldatılan biri gelmiş midir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın defalarca kandırıldığını, aldatıldığını ifade ettiğini anımsatarak, “Ben kandırıldım” diyen keşinin devletin başında durmaması gerektiğini savundu.

2- Demirtaş: Cumhurbaşkanlığı seçiminde işbirliği yapılabilir

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘demokrasi ilkeleri çerçevesi’nde cumhurbaşkanlığı seçiminde işbirliği yapılabileceğini söyledi.

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3- AKP’li Zengin: Temsilci bulundurmayanlara beş aşamalı yaptırım gelecek

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin sosyal medya kanun teklifiyle sosyal ağ sağlayıcılarının kapatılmasının amaçlanmadığını, Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere beş aşamalı yaptırım uygulanacağını duyurdu. Siber haklar aktivisti Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise ‘sansürün genişletilmek istendiğini’ savundu.

4- Beş gündür aranan üniversite öğrencisi Gültekin’in cansız bedeni ormanda bulundu

Muğla’nın Ula ilçesinde, beş gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in (27) cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

5- Ayasofya’ya ‘yelken perde’; halının altında kalan mozaik keçeyle korunacak

Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya’da fresk ve mozaikler namaz sırasında bir dakikada açılıp kapanan ‘yelken perde’ sistemiyle örtülecek.

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6- Kafe ve restoranlardaki saat kısıtlaması kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 önlemleri kapsamında işyerlerine getirilen saat kısıtlamasını kaldırdı.

7- RTÜK’ün TELE 1’e verdiği ‘ekran karartma’ cezasına mahkemeden durdurma

Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, RTÜK’ün TELE 1 kanalına verdiği beş günlük ‘ekran karartma’ cezasının yürütmesini durdurdu.

8- Rusya: ‘Corona’ aşısı hazır

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov, corona virüsüne karşı geliştirilen aşının hazır olduğunu söyledi.

9- Yunanistan: Türkiye’nin hukuk dışı adımları NATO’nun uyumunu tehlikeye atıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ‘hukuk dışı’ davranışlarının NATO’nun uyumunu ve Ankara’nın Avrupa Birliği’yle (AB) ilişkilerini tehlikeye attığını ifade etti.

10- Mısır parlamentosu Libya’ya askeri müdahaleye izin verdi

Mısır parlamentosu Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’ye Libya’da olası bir harekat için orduyu sınır dışına göndererek ‘terörist grup’ ve ‘milislerle’ savaşması için tezkere verdi.

11- CHP raporu: Emeklilerin yarısının geliri asgari ücretten az

CHP’nin raporuna göre, emeklilerin yarısı asgari ücretin altında gelire sahip.

12- Bir yılda fatura ödeyemeyen 104 bin kişinin doğalgazı kesildi

Geçen yıl yaklaşık 100 bin kişinin doğalgazı fatura ödenmediği gerekçesiyle kesildi.

13- 2.5 milyon kişi sınava girmişti: Üniversitelere 845 bin öğrencilik kontenjan

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu yıl üniversitelerde 845 bin 383 kontenjan ayrıldığını açıkladı.

14- Greta 1 milyon avro ödül kazandı, çevre örgütlerine bağışladı

17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Portekiz’in Lizbon kentinde bulunan Gulbenkian Vakfı tarafından her yıl verilen İnsanlık Ödülü’ne layık görülerek 1 milyon avro kazandı. Greta, ödülünü iklim krizini durdurmak ve çevreyi korumak için mücadele eden örgütlere bağışladı.

15- TGC duyurdu: Gazeteci Necdet Doğan hayatını kaybetti

Gazeteci Necdet Doğan, 63 yaşında hayatını kaybetti. Gazetelerde ‘mutfak’ diye tanımlanan yazı işlerinin kıdemli isimlerinden Doğan, 2016’dan beri kanser tedavisi görüyordu.