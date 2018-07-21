Akşam Postası / 21 Temmuz 2018

1- CHP yönetiminden bir kez daha ‘İmzaları getirin’ çağrısı: Örgütlerimizi yormayalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay için toplanan 604 delege imzasının kendilerine sunulması halinde kurultayı hızla toplayacaklarını yinelerken, “Örgütlerimizi yormadan, üzmeden, bizlerin sorumluluklarımızı yerine getirmesi gerekir” dedi.

2- Anıtkabir’de ‘Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz’ diyen kadın gözaltında

Anıtkabir’de çektiği ve “Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz” dediği videoyu sosyal medyada paylaşan kadın gözaltına alındı.

Reklam

3- Berberoğlu açlık grevinden vazgeçti: Dışarıyla ilişkiyi kesecek

Milletvekili seçilerek dokunulmazlık hakkı kazanan tutuklu CHP’li Enis Berberoğlu, ‘yargılamayı durdurma’ talebinin Yargıtay tarafından reddedilmesi üzerine dışarıyla ilişkisini kesme, kimseyle görüşmeme ve mahkemede savunma yapmama kararı aldı.

4- Londra’da gözaltına alınan ‘FETÖ firarisi’ işadamı Akın İpek ‘kefalet’le serbest

‘FETÖ çatı davası’nın firari sanığı ve el konan Koza İpek Holding’in sahibi Hamdi Akın İpek Londra’da önce gözaltına alındı, ardından kefaletle serbest bırakıldı.

Reklam

5- Bakan Gül: Darbenin ‘FETÖ’ ile alakalı olduğuna dair yeni delil var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişimi için, “O gece FETÖ’nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık” dedi.

6- Çocuk istismarına ilk duruşmada beraat: ‘Yasaları bilmiyor’ diye ceza verilmedi

Ankara’da bir mahkeme, evlendiği 13 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan Suriyeli erkeğe ve anneye ‘kanunlar bilmiyor’ diye ceza vermedi.

7- ‘Uzun dönem erlerin bedellilere tehdidi’ videosuna TSK’dan idari inceleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bedelli askerlik hakkında yararlanacak kişileri tehdit eden uzun dönem askerler hakkında idari soruşturma başlattı.

8- İsmail Kahraman istiyor: Devlet dairelerine Erdoğan’ın resmi asılmalı

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye’nin başında artık bir devlet başkanı olduğunu belirterek devlet dairelerine Tayyip Erdoğan’ın resimlerinin asılması gerektiğini söyledi.

9- Dilipak AKP’yi uyardı: Oktar’ın arşivi patlarsa birçok kişinin canı yanar

İktidara yakın Yeni Akit’in yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP’yi, Adnan Oktar operasyonu konusunda uyararak, “Süreç yönetilemediği takdirde AKP’yi vurur. Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa, her kesimden birçok kişinin canı yanar onu söyleyeyim” diye yazdı.

10- Bakandan sağlıkçıya şiddeti önleme sözü: Acil servislere polis noktası kuruluyor

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine önlem olarak hastanelerin acil servislerinde polis noktaları kurulmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerin ücretlerinin düzeltilmesi için çok hızlı çalışma yapılacağı sözünü de verdi.

11- Aile içi katliam göz göre göre gelmiş: Beş kişi öldü, dört kişi yaralandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 51 yaşındaki Mustafa Duran boşanma aşamasında olduğu eşinin iki ağabeyini, bir yengesini ve iki komşunu öldürdü, eşi ve kızı dahil dört kişiyi yaraladı.