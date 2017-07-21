Akşam Postası / 21 Temmuz 2017

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1- Erdoğan, ‘ürkmedi’: Almanya kendine çekidüzen vermeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde gerginliğin arttığı ve Türkiye’ye yaptırım sinyali veren Almanya’nın kendisine ‘çekidüzen vermesini’ istedi.

2- Yıldırım’dan ılımlı yaklaşım: Almanya’yla olayları germenin anlamı yok

Başbakan Binali Yıldırım, bir Alman aktivistin Türkiye’de tutuklanmasının ardından Almanya’dan gelen sert çıkışlara karşılık ılımlı mesajlar verdi.

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3- Ege’de 6.6 büyüklüğünde deprem: Bodrum’da tsunami, 80’den fazla yaralı

Muğla’nın Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe yol açan depremi toplam 160 artçı sarsıntı izledi.

4- Bu da DİSK’in OHAL raporu: 1959’u DİSK üyesi toplam 112 bin 530 kişi ihraç edildi

Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu (DİSK) olağanüstü hal kapsamında 1959 üyesinin işten çıkarıldığını duyurdu.

5- Bank Asya’da işlem: AKP’li vekilin kızı da son KHK’yla ihraç edilmiş

AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin kızının yayınlanan son KHK’yla ihraç edildiği ortaya çıktı.

7- Top Meclis’te: HDP’li Sarıyıldız’ın vekilliğinin düşürülmesi kararı alındı

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı alındı.

8- Ev hapsindeki öğretmenin evine gece polis baskını: İmza için geleceğiz

KHK’yla işinden ihraç edildikten sonra eylemlere katıldığı için ‘ev hapsi’ne konan öğretmen Acun Karadağ, kendisine elektronik kelepçe takılmasına rağmen evine dün gece polislerin geldiğini duyurdu.

9- Darbe sanığından mahkeme başkanına: Siz de bir gün bu şartlarda yargılanırsınız

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele baskın düzenleyen askerler hakkında açılan davada, sanıklardan biri mahkeme başkanının da gelecekte aynı şekilde yargılanmasını istedi.

10- Sabah duyurdu: Büyükada’da gözaltına alınıp bırakılan dört isme yakalama kararı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan hak savunucusu dört isim için yakalama kararı çıkarıldığını yazdı.

11- Baskılar sonuç verdi: Yıldız Teknik’in Yıldız yerleşkesinde eğitime devam

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Beşiktaş (Yıldız) yerleşkesinin taşınmasıyla ilgili uzun süredir devam eden tartışmaya ilişkin üniversiteden açıklama geldi. Açıklamada makine, gemi ve denizcilik ve mimarlık fakültelerinde eğitime devam edileceği belirtildi.

12- Bu kez Sakarya: ‘Hero’ tişörtü giyen iki işçi gözaltına alındı

Sakarya’da ‘Hero’ tişörtü giyen iki fabrika işçisi gözaltına alındı.

13- Emekliler için en yaşanılabilir ülkeler: Norveç birinci, Türkiye 39’uncu

Fransız varlık yönetim şirketi Natixis Global Asset Management’ın araştırmasına göre emekliler için en yaşanılabilir ülke Norveç. Türkiye ise 39’uncu sırada.

14- Firar eden Nişanyan ‘kaçış’ını anlattı: Foça limanından özgürlüğe yelken açtık

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle bulunduğu Foça Açık Cezaevi’nden firar eden yazar Sevan Nişanyan, ‘kaçış’ını “Günah bizden gitti dedik. Bir gün Foça limanından özgürlüğe yelken açtık” sözleriyle anlattı.

15- İmar için Evren’le ‘ters düşülen’ sitenin arazisindeki lahitler ‘yok olmuş’

Antalya’da 12 Eylül askeri darbesinin ardından generaller tarafından yaptırılan Astur Sitesi’nin temelinden çıkan Roma hamamına beton döküldüğü, bulunan lahitlerin de yok edildiği ortaya çıktı.