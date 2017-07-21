Akşam Postası / 21 Temmuz 2017

1- Erdoğan, ‘ürkmedi’: Almanya kendine çekidüzen vermeli
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde gerginliğin arttığı ve Türkiye’ye yaptırım sinyali veren Almanya’nın kendisine ‘çekidüzen vermesini’ istedi.
Alman yetkili: Türkiye, 680 Alman şirketinin bulunduğu liste hazırladı
Ekonomik ilişkilere bakış: Almanya dış ticarette Türkiye için birinci ülke
Almanya, MİT faaliyetinden endişeli: ‘Radikal Türk gruplar’ın sayısında artış var
Almanya adım adım: Türkiye’den gelen tüm savunma projelerini gözden geçiriyoruz
Gerekçe keyfi tutuklamalar: Almanya, Türkiye’yi eski Doğu Almanya’ya benzetti
Bild gazetesi duyurdu: Almanya Türkiye’yle silah anlaşmalarını askıya aldı
Gerginliğin etkisi: Almanya’da Podolski’li Türkiye’ye yatırım reklamı durduruldu
2- Yıldırım’dan ılımlı yaklaşım: Almanya’yla olayları germenin anlamı yok
Başbakan Binali Yıldırım, bir Alman aktivistin Türkiye’de tutuklanmasının ardından Almanya’dan gelen sert çıkışlara karşılık ılımlı mesajlar verdi.
3- Ege’de 6.6 büyüklüğünde deprem: Bodrum’da tsunami, 80’den fazla yaralı
Muğla’nın Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe yol açan depremi toplam 160 artçı sarsıntı izledi.
Kandilli: Bodrum’da 13 cm’lik tsunami dalgaları oluştu, su 100 metre içeri girdi
4- Bu da DİSK’in OHAL raporu: 1959’u DİSK üyesi toplam 112 bin 530 kişi ihraç edildi
Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu (DİSK) olağanüstü hal kapsamında 1959 üyesinin işten çıkarıldığını duyurdu.
5- Bank Asya’da işlem: AKP’li vekilin kızı da son KHK’yla ihraç edilmiş
AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin kızının yayınlanan son KHK’yla ihraç edildiği ortaya çıktı.
7- Top Meclis’te: HDP’li Sarıyıldız’ın vekilliğinin düşürülmesi kararı alındı
HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı alındı.
8- Ev hapsindeki öğretmenin evine gece polis baskını: İmza için geleceğiz
KHK’yla işinden ihraç edildikten sonra eylemlere katıldığı için ‘ev hapsi’ne konan öğretmen Acun Karadağ, kendisine elektronik kelepçe takılmasına rağmen evine dün gece polislerin geldiğini duyurdu.
9- Darbe sanığından mahkeme başkanına: Siz de bir gün bu şartlarda yargılanırsınız
Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele baskın düzenleyen askerler hakkında açılan davada, sanıklardan biri mahkeme başkanının da gelecekte aynı şekilde yargılanmasını istedi.
10- Sabah duyurdu: Büyükada’da gözaltına alınıp bırakılan dört isme yakalama kararı
Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan hak savunucusu dört isim için yakalama kararı çıkarıldığını yazdı.
11- Baskılar sonuç verdi: Yıldız Teknik’in Yıldız yerleşkesinde eğitime devam
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) Beşiktaş (Yıldız) yerleşkesinin taşınmasıyla ilgili uzun süredir devam eden tartışmaya ilişkin üniversiteden açıklama geldi. Açıklamada makine, gemi ve denizcilik ve mimarlık fakültelerinde eğitime devam edileceği belirtildi.
12- Bu kez Sakarya: ‘Hero’ tişörtü giyen iki işçi gözaltına alındı
Sakarya’da ‘Hero’ tişörtü giyen iki fabrika işçisi gözaltına alındı.
13- Emekliler için en yaşanılabilir ülkeler: Norveç birinci, Türkiye 39’uncu
Fransız varlık yönetim şirketi Natixis Global Asset Management’ın araştırmasına göre emekliler için en yaşanılabilir ülke Norveç. Türkiye ise 39’uncu sırada.
14- Firar eden Nişanyan ‘kaçış’ını anlattı: Foça limanından özgürlüğe yelken açtık
İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle bulunduğu Foça Açık Cezaevi’nden firar eden yazar Sevan Nişanyan, ‘kaçış’ını “Günah bizden gitti dedik. Bir gün Foça limanından özgürlüğe yelken açtık” sözleriyle anlattı.
15- İmar için Evren’le ‘ters düşülen’ sitenin arazisindeki lahitler ‘yok olmuş’
Antalya’da 12 Eylül askeri darbesinin ardından generaller tarafından yaptırılan Astur Sitesi’nin temelinden çıkan Roma hamamına beton döküldüğü, bulunan lahitlerin de yok edildiği ortaya çıktı.