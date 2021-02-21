Akşam Postası / 21 Şubat 2021

1. Soylu’nun Gare’ye gittiğini söylediği HDP’li vekil, ‘Yalan’ dedi: Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gare’ye giden HDP’li kadın milletvekilinin Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu öne sürdü. Taşdemir, bunun yalan ve iftira olduğunu savundu. Ankara başsavcılığı, Taşdemir hakkında soruşturma başlattı.

2. Lojistik firması sahibi: 5 Mart’tan sonra aşı temini hızlanacak

Türkiye’nin anlaşma yaptığı Çinli Sinovac firmasından Covid-19 aşılarının temin edilmesi sürecine dair soruların cevabı lojistik ve nakliye firması sahibinden geldi: 5 Mart itibariyle aşı temini hızlanacak.

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3. ‘Gençler sesinizi duyuyorum’ diyen Selçuk: Yüz yüze sınavlar için hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Sevgili gençler, emin olun sesinizi duyuyorum” diyerek yüz yüze sınavların ertelenmeden yapılacağını duyurdu.

4. Soylu yine ‘sevgi dolu’: Bakana göre eski Boğaziçi rektörü ‘ahlaksızlığın dibi’nde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder’in Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ eylemlerini ‘tahrik ettiğini’ öne sürerek, “Bu ülkenin ekmeğiyle büyümüş, Boğaziçi Üniversitesi’ni öğretim üyelerinin üzerinden karıştırması ahlaksızlığın dibidir” dedi.

5. Deva Partisi’nde kurucu üye ihraç istemiyle disipline: Gerekçe Babacan’a iftira

Fotoğraf: AA

DEVA Partisi kurucularından Musa Malik Yıldırım parti tüzüğüne aykırı söz ve eylemleri nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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6. Daire yerine ‘tahta’: Pazar tezgahından aylık 12 bin lira gelir elde ediliyor

Yıllar önce kurayla elde edilen pazar tezgahları İstanbul’da kazanç kapısı oldu. Genellikle babadan kalma pazar tezgahlarını işletmeyenler ya da satın alanlar ‘tahtaları‘ kiralıyor. Yasal olmayan bu yöntemle aylık minimum 6 bin lira para kazanıldığı belirtiliyor.

7. Türkiye’nin en soğuk yeri: Eksi 27.1 dereceyle Sivas’ın İmranlı ilçesi

Fotoğraf: AA

Sivas’ın İmranlı ilçesi dün gece sıfırın altında 27.1 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

8. Sosyal medya ‘yüzünü’ yenileyen CHP’nin yeni sloganı: Kendine güven

CHP, sosyal medya hesaplarındaki görseli ve kullandığı sloganı değiştirdi. Yeni slogan: ‘Kendine Güven.’

9. İthal altın için ‘ayar raporu ibraz zorunluluğu’ getirildi

Türkiye’ye ithal edilen altının niteliğinin belirlenmesi için standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde, gümrük idarelerine ‘ayar raporu’ ibraz edilmesi zorunlu hale getirildi.

10. Berlin’de Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler ortak ‘inanç merkezi’ni paylaşacak

Fotoğraf: Kuehn Malvezzi

Almanya’nın başkenti Berlin’de 47 milyon avroluk (396 milyon 622 bin 603 TL) binada, merkezi bir toplantı alanına bağlı kilise, cami ve sinagog yer alacak.

11. Trump, Kuzey Kore liderini Air Force One ile eve bırakmayı teklif etmiş: Seni iki saatte götürürüm

Geçen yıl 3 Kasım’da düzenlenen seçimi kaybettikten sonra görevden ayrılışı ‘olaylı’ olan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki yılları ‘sıra dışı’ hatıralarla dolu.

12. Evin bahçesine uçak motoru parçaları düştü

ABD’de, bir uçağın, havalandıktan kısa süre sonra motorunda meydana gelen sorun nedeniyle yerleşim alanın üzerine ‘parçaları’ düştü. Yaralanan olmadı ancak panik yaşandı.

13. Aşılamada en hızlı ülke İsrail’de kısıtlamalar esnetiliyor

Fotoğraf: Reuters

Nüfusun yüzde 49’unun Covid-19 aşısının en az bir dozunu olduğu İsrail’de, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar esnetiliyor.