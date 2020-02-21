Akşam Postası / 21 Şubat 2020

1- Erdoğan: Macron ve Merkel dörtlü zirve için 5 Mart’ta İstanbul’u teklif etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin İdlib kentinde iki Türk askerinin hayatını kaybetmesi sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, İstanbul’da 5 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı dörtlü bir zirve teklifi yaptığını açıkladı. Erdoğan, ‘Putin’in henüz arzu edilen cevabı vermediğini’ söyledi.

2- Ceren Damar’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i okuldaki odasında öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı.

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3- Barkey: Osman Kavala’yla bir kez bile telefonda görüşmedim

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı, Türkiye uzmanı akademisyen Henri Barkey, tutuklu işadamı Osman Kavala’yla darbe girişimi öncesinde bir araya geldiği yönündeki iddiayı yalanladı.

4- ‘Corona’da ölü sayısı 2 bin 247’ye yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (yeni tip corona virüsü) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 247, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 76 bin 723’e yükselirken, 18 bin 522 kişi de tedavi edildi.

5- 11 bin kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu.

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6- Topbaş’ın damadı Kavurmacı’ya ‘FETÖ’den 15 yıla kadar hapis istemi

Kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) yöneticilerine açılan davada yargılanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı’nın 15 yıla kadar hapsi istendi.

7- DİSK yöneticisinin iddiası: KHK’lılar için ‘iade borsası’ oluştu

DİSK yöneticisi Remzi Çalışkan, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamudan ihraç edilen bazı kişilerin belli bir ödeme karşılığı işe iade işlemlerinin yapıldığını iddia etti.

8- Google’dan Demirören Medya’ya 150 bin dolarlık fon

ABD merkezli arama motoru Google, dijital medya sektöründeki projeleri fonlamak ve arama motoru optimizasyonlarını iyileştirmek amacıyla başlattığı kampanyada Demirören Medya Grubu’na fon verme kararı aldı.

9- Hafter: Türkiye Libya’dan çekilirse ateşkese hazırız

Libya’nın doğusuna hakim olan Libya Ulusal Ordusu (LUO) komutanı Halife Hafter, ‘Türkiye destekli Suriyeli paralı askerlerin’ Libya’dan ayrılmaları ve Ankara’nın Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne silah sağlamayı bırakması durumunda ateşkes için hazır olacağını açıkladı.

10- Temelli: Demokrasi ittifakını geliştirmeyi hedefliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin büyük kongresinde önlerine koydukları hedefin ‘demokrasi ittifakı’ olarak tanımladıkları yapıyı genişletmek olduğunu söyledi.

11- Kulis: AKP’li kadın vekiller İstanbul Sözleşmesi’nin gözden geçirilmesine karşı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçirileceğini söylemesi AKP’yi ikiye böldü. AKP’li kadın vekiller, partideki bazı erkek yöneticilerin Erdoğan’a İstanbul Sözleşmesi konusunda yanlış bilgi verdiğini savundu.

12- Ensar Vakfı okullara ‘ahlak kitabı’ dağıtmaya başladı: Kocanıza itaat edin

Ensar Vakfı’nın okullarda ‘ahlak kitabı’ dağıttığı belirtildi.

13- Depremde hat gitmişti: Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a 14 milyon lira ceza

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından hatları kullanılamayan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a toplamda 14.3 milyon lira para cezası kesildi.

14- CHP’li vekil: Avrupa’nın 115 dolara aldığı doğalgaza neden 280 dolar veriyoruz?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı pahalı doğalgazı Meclis gündemine taşıdı. Başarır, Mersin’de yapımı devam eden nükleer santralin Rusya’ya bağımlılığı artıracağını savundu.

16- Bir gecede 1511 ağacı kesene ilk duruşmada tahliye

Mersin’de 72 dönüm arazi üzerindeki 1511 kızılçam ağacı bir gecede kesen Mehmet Şenol, tutuklu olarak yargılanmaya başlandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

17- CHP’li belediyeden ‘dijital demokrasi’ hamlesi: Kararlar sanal forumda oylanacak

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde belediye ‘Komşu Meclisi’ adlı ‘dijital demokrasi uygulaması’nı kullanıma açtı.

18- Atakan ve ailesi psikolojik destek alıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan ve ailesine pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başladığını açıkladı.

19- Araba arkasında sürüklenen ‘Güçlü’ artık yeni yuvasında

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde otomobilin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen ve ‘Güçlü’ adı verilen köpek bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

20- Soylu güvensiz otobüs şirketlerine ultimatom verdi ama isimlerini açıklamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobüslerde sıkı yönetim ilan ettiklerini açıkladı: “Ya doğru kurala uyarlar ya da her üç ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız.”