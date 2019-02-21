Akşam Postası / 21 Şubat 2019

1. Yer, 7’lik deprem bekleyen İstanbul: 5’lik Çanakkale depremi bina boşalttırdı

Merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört katlı bir bina çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

2. Liradan kaçış: 19 haftadır kesintisiz artan dolar hesapları tarihi zirveye geldi

Bireysel banka müşterilerinin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları yaklaşık beş aydır, her hafta aralıksız artış gösterirken 102.5 milyar dolara ulaşan birikim tarihi zirveye de oldukça yaklaştı.



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3. Pentagon F-35 raporunu 1 Kasım’a kadar hazırlayacak

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta cuma günü imzaladığı 2019 Bütçe torba yasasına göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın ABD Dışişleri Bakanlığı ile birlikte F-35’lerin Türkiye’ye sevkiyatına ilişkin hazırlayacakları uygulanması muhtemel ‘yaptırımları’ da içerecek raporu 1 Kasım’a kadar Kongre’ye sunmak zorunda.

4. IŞİD militanı Britanya vatandaşlarına Türkiye gibi ülkeler adres gösterildi

İngiliz Lordlar Kamarası Üyesi ve 2001-2011 yıllarında İngiltere Terör Yasası Bağımsız Değerlendirmecisi olarak görev yapan Alex Carlile, ülkesine dönmek isteyen IŞİD savaşçılarını Türkiye gibi ülkelerdeki konsolosluklara yönlendirdi.

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5. Baykal yedi ay sonra yemin etti

CHP’nin eski genel başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM’de milletvekilliği yemini etti.

6. Aydınlık yöneticilerine açılan MİT TIR’ları davası düştü

Aydınlık gazetesi yöneticileri hakkında açılan MİT TIR’ları davası süre aşımı nedeniyle düştü. Ancak yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

7. Ezhel ikinci davadan da beraat etti

Fotoğraf: DHA

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesi ile tutuklu yargılandığı davadan beraat eden Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu, aynı suçlamadan dolayı yargılandığı ikinci davadan da beraat etti.

8. İstanbul Havalimanı raylı sistemi için 2.7 milyar liralık harcama

2019 Yılı Yatırım Programı’na göre, kent içi ulaşıma bu yıl 4 milyar 340 milyon 328 bin lira bütçe ayrıldı.

9. Akademide tez pazarı: ‘Doktor’ mu olmak istiyorsun, 3 bin lira yeter!

Bilim alanında ilerlemenin olmazsa olmaz koşulu tez yazımının bir piyasaya dönüştüğü ortaya çıktı. Tez yazımı için türüne göre 3 bin lira bile yetebiliyor.

10. Son beş yılda elde kalan konut sayısı 1 milyonu aştı

Faizlerin artması ve arz talep dengesinin bozulması sonucu elde kalan konut sayısı 1 milyonu aştı.

11. Gezi iddianamesi: Avrupa Konseyi üyesi ‘dehşete kapıldı’

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Osman Kavala dahil 16 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edilmesi karşısında ‘dehşete kapıldığını’ söyledi.

12. Kriz çözüldü: Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’nin Mersin adayı

Demokrat Parti (DP), mevcut başkan Burhanettin Kocamaz’ı Mersin büyükşehir belediyesine aday gösterdiklerini açıkladı.

13. İmam hatiplere fen liselerinden 15 kat fazla bütçe ayrıldı

Temsili Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanlığı’nın, ‘2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair’ kararına göre, imam hatip liselerine ayrılan bütçe artırıldı.





