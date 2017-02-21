Akşam Postası / 21 Şubat 2017

1- HDP’li Yüksekdağ’ın milletvekilliği düşürüldü

HDP’nin tutuklu eş başkanı Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliği düşürüldü.

2- HDP’li Demirtaş’a beş ay hapis cezası

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, beş ay hapis cezasına çarptırıldı.

3- Tahliye edilen HDP’li Baluken yeniden tutuklandı

Kısa süre önce tahliye edilen HDP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, tekrar tutuklandı.

4- Sayı 67’ye yükseldi: El Bab’da bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralı

Suriye’nin El Bab kasabasında IŞİD’in yerleştirdiği el yapımı patlayıcıların temizlenme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada bir astsubay hayatını kaybettiğini, iki asker de yaralandı.

5- AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) anketine göre, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yurttaşların yüzde 56.4’ü ‘Hayır,’ yüzde 43.6’sı da ‘Evet’ diyecek.

6- Yıldırım’dan ‘Bozkurt’ işareti

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine destek verdiği için barış rüzgarlarının estiği MHP’ye jest olarak ‘Bozkurt’ işareti yaptı.

7- Bahçeli, ‘akademik kıyım’ın da arkasında: Üniversiteleri babalarının çiftliğine çevirdiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) binlerce akademisyenin üniversitelerden ihraç edilmesine destek çıkarak söz konusu akademisyenlerin üniversiteleri ‘babalarının çiftliğine çevirdiğini’ öne sürdü. Bahçeli, IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yönelik düzenleneceği konuşulan operasyonla ilgili olarak da, “Gerekirse Rakka’ya milli kudret, yıldırım gibi inmelidir” dedi.

8- Kılıçdaroğlu ‘şimdilik susuyor’muş: Bakan Albayrak’ın Irak’ta ne yaptığını biliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak için “Irak’ta ne yaptığını biliyoruz” derken, ‘vakti geldiğinde’ her şeyi açıklayacağını söyledi.

9- ‘Çiğli imamı’ denen astsubay Kuzu: Polis ifademi baskı altında kurguladım, ülkücüyüm

Darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyecekleri iddiasıyla yargılanan askerlerden astsubay Zekeriya Kuzu, daha önceki ifadesini baskı altında verdiğini ve kendisinin kurguladığını söyledi: “FETÖ’yle hiçbir ilgim yok.” Sanıklardan binbaşı Taner Berber de kamuoyunda darbenin ‘FETÖ’ tarafından yapıldığı yönünde bir mutabakat olduğunu, ancak kendisinin ‘Atatürk ilkelerine bağlı milliyetçi bir subay’ olduğunu savundu.

10- KÜRDSİAD’a kapatma, başkanına 10 ay hapis cezası

Kürdistan Sanayici ve İşadamları Derneği (KÜRDSİAD) mahkeme kararıyla feshedildi, başkan Abdülbaki Karadeniz’e, ‘dernekler kanununa muhalefet’ suçundan 10 ay hapis ve 820 lira adli para cezası verildi.

11- Yüzde 86’lık ‘Evet’in ardından: Aliyev, yardımcılığına eşini atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yardımcılığına eşi Mihriban Aliyeva’yı atadı.

12- Erdoğan’ın dünürü, ‘milis gücü’ iddiasını reddetti: Silah demedim, siren dedim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner yeni bir darbe girişimine karşı halkı en kısa sürede sokağa dökmek amacıyla kurduğu iletişim ağında ‘silah’ değil, ‘siren’ kullanmayı önerdiğini öne sürdü.

13- Kuşadası da ‘belirsiz ortam’ın kurbanı: Bu yaz yapılacak 42 turistik gemi seferi iptal

ABD merkezli cruise operatörü Royal Caribbean, güvenlik gerekçesiyle yaz sezonunda Kuşadası’na yapacağı tüm seferlerini iptal etti.

14- Şık’tan bir ‘savunma’ daha: Bu hakim ve savcılara da cemaatçilere olan olacak

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhabiri Ahmet Şık, 2012’de Oda TV davası kapsamında tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi’nden çıkarken söylediği “Bu komployu kuranlar cezaevine girecek” sözleri nedeniyle yedi yıla kadar hapsinin istendiği davada hakim karşısına çıktı.

15- Kredi kurumu onay vermedi: Hollandalı şirket 3’üncü havalimanı projesinden çekildi

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), İstanbul’un kuzey ormanlarını büyük ölçüde tahrip edeceği için tartışmalara yol açan 3’üncü havalimanı inşaatında pay almak isteyen Hollandalı bir inşaat ve emlak şirketinin projeden çekildiğini duyurdu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Tek firmanın çekilmesi projeyi etkilemez” dedi.

16- Ülkücü Ozan Arif’ten ‘Hayır’ şiiri: Satıldık be kardeşim, anlasana satıldık!..

MHP’lilerin yakından tanıdığı Ozan Arif, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyeceğini, “Cahilce ‘Evet’ deme; bizi satan kurtulur! Arif’ce ‘Hayır’ de ki; belki vatan kurtulur” dediği bir şiirle açıkladı.

17- Fethullah Gülen’in yeğeninin eşi: Darbe girişimini lavaşçı bir arkadaştan öğrendim

Konya’da ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında örgüte üye olduğu iddiasıyla tutuklanan 10 belediye işçisi ve memur, 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı.

18- Kolombiya’da barış devreye girdi: FARC silahsızlanma sürecine başlıyor

Referandumda reddedilen barış anlaşmasının ardından Kolombiya hükümetiyle Devrimci Silahlı Güçleri’yle (FARC) arasında imzalanan yeni anlaşma uyarınca ‘silahsızlanma’ süreci başlıyor.

19- Bu kez Adana: İlkokul öğretmeni üç öğrencisine istismardan tutuklandı

Adana’daki ilkokulda üç öğrencisini istismar ettiği suçlamasıyla yargılanan öğretmen F.G., 47 yıl dokuz ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı.