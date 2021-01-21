Akşam Postası / 21 Ocak 2021

1. AYM’den Berberoğlu için bir kez daha ihlal kararı

Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunda oybirliğiyle ihlal kararı verdi.

2. Bakan, ‘klavye başında tutuklama siparişi verenler’e seslendi: Türkiye hukuk devleti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘klavye başında kendisine tutuklama ya da tahliye siparişi verenler’ diye tanımladığı kişilere “Türkiye hukuk devletidir” diye seslendi.

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3. Akşener: HDP’yle yan yana gelişimiz söz konusu değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’yle yan yana gelmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

4. Özdil’e ‘Meclis’i aşağılama’ davası: İki yıla kadar hapsi isteniyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’e Meclis Başkanlığı’nın şikayeti üzerine iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

5. Covid-19 aşısı uygulananlarda hangi ‘yan etkiler’ görüldü?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi, Çin’den alınan CoronaVac aşısı uygulananlarda görülen ‘yan etkiler’i anlattı.

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6. ‘Yoğun bakımda doluluk yüzde 60 düştü’ diyen profesör: Rehavete kapılmayalım

Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran, sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında, Türkiye genelindeki yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 60 düşüş yaşandığını söyledi.

7. Vaniköy Camisi’ndeki yangın: Vakıf yöneticisine dava açılmayacak

Fotoğraf: AA

İstanbul’da tarihi Vaniköy Camisi’ndeki yangın sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı.

8. Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası (MB), politika faizini yüzde 17’de sabit tuttu.

9. Araştırma: Gençler birbirinden ruh hali kapıyor; negatif olanlar daha bulaşıcı

Oxford ve Birmingham üniversitelerinin araştırmasına göre gençler arasında ruh hali bulaşıcı. Arkadaşlar birbirinden ruh hali ‘kapabiliyor’ ve negatif olanlar daha bulaşıcı.

10. Belediyelerin vergi gelirlerine ilave kesinti

Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe gelirleri üzerinde ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

11. Bağdat’ta son üç yıldaki en ölümcül saldırı: İki intihar bombacısı 28 kişiyi öldürdü

Fotoğraf: AA

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen çifte intihar saldırısında 28 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.

12. ‘Süt banyosu’ndan sonra ‘dönerle dans’: Maskesiz ağzına götürdüğü ürünü paketledi

Fotoğraf: DHA

Hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video tepkiye neden oldu.