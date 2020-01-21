Akşam Postası / 21 Ocak 2020

1- Prof. Görür deprem uyarısını yineledi: Kanal İstanbul büyük felakete neden olabilir

Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul’la ilgili deprem uyarısını yineledi: “Büyük felakete neden olabilir. Ayrıntılı jeolojik ve jeofizik çalışma yapmadan kazma vurmayın.”

2- Dünya Sağlık Örgütü: Çin’de ortaya çıkan virüs diğer ülkelere yayılabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni korona virüsünün ilerleyen günlerde ülkenin diğer bölgelerine ve muhtemelen diğer ülkelere yayılabileceğini açıkladı.

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3- Rus ajansının iddiası: S-400 anlaşmasında ‘teknoloji transferi’ yok

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığı Rusya ile yaptığı anlaşmada ‘teknoloji transferi’nin yer almadığı öne sürüldü.

4- YSK başkanı: Zarf kaldırılsın, seçmen neredeyse orada oy atsın

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, oy zarflarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

5- Büyükada’da fayton temizliği: 25 ton atık çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Adalar’da ahırları dezenfekte etti. Bir hafta süren çalışmalar sonucunda ahırlar ve çevresinden 25 ton çöp temizlendi.

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6- CHP’den ‘dar gelirli’ raporu: Kira ve fatura sonrası elde 573 lira kalıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı çalışmada bir yılda temel kalemlere yapılan zamlardan bahsedilirken, asgari ücretin azlığına dikkat çekildi.

7- Antik kent yakınındaki jeotermal santral sondajına 116 kişilik dava

Çanakkale’deki Assos Antik Kenti yakınlarında jeotermal enerji santrali için yapılmak istenen sondaja verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararına karşı dava açıldı.

8- Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı: Öğrenciler okuma yazma bilmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) düzenlenen ‘Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı’nda öğrencilerin yalnızca yüzde 0,05’i okuma testindeki soruların tümüne doğru yanıt verebildi. 36 tam puan alınabilecek yazma testindeki ortalama puan 11’de kalırken öğrenciler en fazla ‘konuşma’da başarılı oldu.

9- Yargıtay’dan ‘Nişanyan davası’nda düşünce özgürlüğüne ‘ihtimal’ sınırı

Yargıtay, yazar Sevan Nişanyan’ın Muhammed peygambere yönelik aşağılama içeren ifadeleri nedeniyle yerel mahkemenin verdiği 13 buçuk ay hapis cezasını onadı. Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi’nin onama kararında kanunun bu suçtan ceza verilmesi için aradığı ‘kamu barışını bozmaya elverişli olma’ kriteri için “Kamu barışının bozulma ihtimali suçun işlenmesi için yeterlidir, kamu barışını bozmak için açık ve yetkin bir tehlike olması gerekmez” dendi.

10- Çavuşoğlu: Libya’da Hafter askeri, Türkiye siyasi çözüm istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya’da Hafter siyasi çözüm mü istiyor, askeri çözüm mü? Haftar’ın şu ana kadarki tutumu askeri çözüm istediğini gösteriyor” dedi.

11- İGDAŞ, doğalgaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ, soğuklarla birlikte artan tüketim miktarı nedeniyle doğalgaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası başlattı. Kampanyaya bu yıl 13 banka katıldı.

12- El Kaide’ye ‘drone’ gönderen şüpheliler: Düğün fotoğrafı için yollamıştık

Adana’da, El Kaide üyelerine kargoyla ‘drone‘ gönderdikleri belirlenen biri Suriyeli dört şüpheli yakalandı.

13- Karakolda avukatı darp eden komisere hapis ve para cezası

İstanbul’da karakolda bir avukatı darp edip silah çeken, daha sonra ayrımcı sözler sarf ettiği öne sürülen komisere hapis ve para cezası verildi.

14- Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödül!

İranlı milletvekili Ahmad Hamzeh, ABD Başkanı Donald Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödül verileceğini ilan etti.

15- Macron ve Trump, dijital ürünlere vergi getirme konusundaki anlaşmazlıkta ateşkes ilan etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa’nın dijital ürünlere vergi getirme planı konusunda ‘çok başarılı bir görüşme’ yaptıklarını ve iki ülkenin gümrük vergilerindeki artışları engellemek için beraber çalışacaklarını açıkladı.

16- 28 köpek soğukta ölüme terk edildi

Aksaray’da kimliği belirsiz kişilerce 26’sı yavru 28 köpek boş bir arazide soğuğa terk edildi. Aynı bölgede 15 köpeğin öldüğü belirlendi.

17- ABD, Libya’nın Milli Petrol Şirketi’nin faaliyetlerine hemen yeniden başlaması çağrısında bulundu

ABD’nin Libya büyükelçiliği, Libya’da petrol sahalarının kapatılmasının insani acil durum riskini artırması konusunda derinden endişeli olduklarını açıkladı.

18- İBB’nin kar önlemi: İstanbul’da kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı önlem aldı.

19- Irak’ta hükümet karşıtı protestolar: İki ölü, 60 yaralı

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülke genelinde sürüyor. Bağdat’ta düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu iki kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı belirtildi.