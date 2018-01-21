Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 21 Ocak 2018

Pin1
Share1
WhatsApp
Flip
Pocket
+1
Shares 2

1- Zeytin Dalı Harekatı | Reyhanlı’ya roketli saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Fotoğraf: DHA

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ikinci gününde.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise bugün Suriye’ye karadan girdi.

Reklam

Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

Çavuşoğlu: Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir

Asker Suriye’ye 30 kilometre ilerleyecek: Afrin kent merkezinin güneyine iniliyor

Başbakan, Esad yönetimiyle görüşüldüğünü açıkladı: Rejimi yok sayamayız

Dışişleri: ‘Zeytin Dalı Harekatı’ Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı

ABD tekrarladı: Afrin alanımız değil, IŞİD’le mücadeleye odaklandık

YPG: Rusya Afrin harekatından Türkiye kadar sorumludur

Esad: Afrin harekatı terörü destekleme politikasının parçası

Fransa Afrin için BM’yi toplantıya çağırdı, NATO ‘savunma hakkı’na vurgu yaptı

İran: Afrin harekatının bir an önce sona ermesini bekliyoruz

Erdoğan sopa gösterdi: Güvenlik güçlerimiz boynunuzda

HDP Afrin operasyonuna karşı: İşgal girişimi

HDP sordu: Afrin’e karşı Rusya’ya ne taahhüt edildi?

CHP’den tam destek: Ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir

Kılıçdaroğlu ‘Allah askerimize yardımcı olsun’ deyince: Alkış ve protesto

Gerekçe sosyal medya: DTK eş başkanına soruşturma, iki HDP’liye inceleme

‘Zeytin Dalı’ paylaşımlarına beş ilde soruşturma, sosyal medyaya ‘yakın takip’

Bahçeli gözünü kararttı: Ya Afrin yıkılsın ya teröristler yakılsın

HDP’nin müftü vekili Diyanet’i eleştirdi: Fetih suresi barışı anlatır

TÜSİAD’dan destek: Dileğimiz kahraman askerimizin zaferi

2- Bitlis’te beş asker hayatını kaybetti

Bitlis’te operasyon sırasında çığ düşmesi sonucu beş asker hayatını kaybetti.

3- Danıştay’dan valiliğe ikinci ret: Ataköy’de kıyı kenar çizgisi yanlış belirlendi

Danıştay, Ataköy sahilinde kıyı kenar çizgisinin bilimsel ölçütlere dayanılmadan yanlış belirlendiğine dair işleminin iptaline yapılan itirazı reddetti.

 


Pin1
Share1
WhatsApp
Flip
Pocket
+1
Shares 2

SON HABERLER

Suriyeli Kürt yetkililer: ABD buna nasıl seyirci kalabilir?

Ortalık toz duman. Rusya neyin karşılığında Türkiye’ye onay verdi? ABD’nin tepkisi ne olacak? Müdahalenin kapsamı nedir? Menbic’e de uzanır mı? Tüm bu soruları Washington’da bulunan üst düzey Suriyeli Kürt yetkililerine yönelttik.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...