Akşam Postası / 21 Ocak 2018

1- Zeytin Dalı Harekatı | Reyhanlı’ya roketli saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ikinci gününde.
TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise bugün Suriye’ye karadan girdi.
Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…
Çavuşoğlu: Afrin operasyonuna karşı çıkan herkes teröristlere destek vermektedir
Asker Suriye’ye 30 kilometre ilerleyecek: Afrin kent merkezinin güneyine iniliyor
Başbakan, Esad yönetimiyle görüşüldüğünü açıkladı: Rejimi yok sayamayız
Dışişleri: ‘Zeytin Dalı Harekatı’ Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı
ABD tekrarladı: Afrin alanımız değil, IŞİD’le mücadeleye odaklandık
YPG: Rusya Afrin harekatından Türkiye kadar sorumludur
Esad: Afrin harekatı terörü destekleme politikasının parçası
Fransa Afrin için BM’yi toplantıya çağırdı, NATO ‘savunma hakkı’na vurgu yaptı
İran: Afrin harekatının bir an önce sona ermesini bekliyoruz
Erdoğan sopa gösterdi: Güvenlik güçlerimiz boynunuzda
HDP Afrin operasyonuna karşı: İşgal girişimi
HDP sordu: Afrin’e karşı Rusya’ya ne taahhüt edildi?
CHP’den tam destek: Ülkemizin milli güvenliği ve çıkarları her şeyin üstündedir
Kılıçdaroğlu ‘Allah askerimize yardımcı olsun’ deyince: Alkış ve protesto
Gerekçe sosyal medya: DTK eş başkanına soruşturma, iki HDP’liye inceleme
‘Zeytin Dalı’ paylaşımlarına beş ilde soruşturma, sosyal medyaya ‘yakın takip’
Bahçeli gözünü kararttı: Ya Afrin yıkılsın ya teröristler yakılsın
HDP’nin müftü vekili Diyanet’i eleştirdi: Fetih suresi barışı anlatır
TÜSİAD’dan destek: Dileğimiz kahraman askerimizin zaferi
2- Bitlis’te beş asker hayatını kaybetti
Bitlis’te operasyon sırasında çığ düşmesi sonucu beş asker hayatını kaybetti.
3- Danıştay’dan valiliğe ikinci ret: Ataköy’de kıyı kenar çizgisi yanlış belirlendi
Danıştay, Ataköy sahilinde kıyı kenar çizgisinin bilimsel ölçütlere dayanılmadan yanlış belirlendiğine dair işleminin iptaline yapılan itirazı reddetti.