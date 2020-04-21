Akşam Postası / 21 Nisan 2020

1- Erdoğan: Bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gelinen noktada salgının yatay seyre geçmeye başladığının görüldüğünü belirterek, “Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz” dedi.

2- Kılıçdaroğlu: Paralel yapıyla bedava ekmek dağıtmanın ne benzerliği var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerine corona virüsü nedeniyle yaptığı bazı uygulamalarının ‘paralel yapı’ya benzetilmesine sert çıktı.

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3- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 823 artışla 17 bin 337’ye çıktı

Hayatını kaybedenlerin sayısı 823 artarak 17 bin 337’ye yükseldi.

4- Reuters anketi: Türkiye ekonomisinin 2009’dan beri ilk defa küçülmesi bekleniyor

Türkiye ekonomisinin corona virüsü salgını nedeniyle 2009’dan bu yana ilk defa bu yıl yıllık bazda daralması beklenirken, salgını durdurmak için alınan tedbirlerin ekonomiye yaptığı yavaşlatıcı etkinin yılın ikinci yarısında da devam edeceği tahmin ediliyor.