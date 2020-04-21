Akşam Postası / 21 Nisan 2020

1- Erdoğan: Bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gelinen noktada salgının yatay seyre geçmeye başladığının görüldüğünü belirterek, “Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz” dedi.
AKP sözcüsü: Ülkemiz salgına en hazırlıklı şekilde yakalandı
Sokağa çıkma yasağının ilk iki gününde market ve bakkallar 14:00’e kadar açık
TEPAV: Salgında zirveyi 3 Mayıs’ta görebiliriz, haziranda normalleşme olur
İstanbul’da iki bölge ‘riskli alan’ ilan edildi
Almanya’dan getirilen 580 kişi yurtlarda karantinaya alındı
Türkiye’nin basın özgürlüğü karnesi: 2020 endeksinde, 180 ülke arasında 154’üncü
Türkiye Kasaplar Federasyonu: Ramazanda ete zam yok
2- Kılıçdaroğlu: Paralel yapıyla bedava ekmek dağıtmanın ne benzerliği var?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerine corona virüsü nedeniyle yaptığı bazı uygulamalarının ‘paralel yapı’ya benzetilmesine sert çıktı.
İstanbul Tabip Odası’ndan ‘corona’ raporu: 2 bin sağlık çalışanı enfekte oldu
Eczacılar: Maskeyle birlikte eczanelerimizde çok fazla sirkülasyon var
3- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 823 artışla 17 bin 337’ye çıktı
Hayatını kaybedenlerin sayısı 823 artarak 17 bin 337’ye yükseldi.
Boşalan Cape Town sokaklarında ‘eşek penguenleri’ geziyor
Avusturya’da restoranlar, ibadet yerleri ve okullar 15 Mayıs’ta açılıyor
Almanya’nın dünyaca ünlü Ekim Şenliği ‘corona’ nedeniyle iptal
İç hatlar yolcu trafiği küresel ölçekte yüzde 70 düştü
İtalya ‘corona’ önlemlerini 4 Mayıs’tan itibaren gevşetiyor
Taksici, ülkesine dönemeyen öğrenciyi 1500 km uzaktaki evine götürdü, para da almadı
ABD’de ‘corona’ yüzünden batan ilk AVM: Neiman Marcus iflas korumaya başvuruyor
Petrol fiyatı neden eksiye düştü; tüketiciye yansıması ne olacak?
Reuters anketi: Altındaki yükselişin dengelenmesi bekleniyor
DSÖ: Corona virüsü laboratuvarda üretilmedi
DSÖ çalışanı, Myanmar’da, çatışma bölgesinde vurularak hayatını kaybetti
Araç satışları Avrupa’da yüzde 50’nin üstünde azaldı
Covid-19 hastası, ölmeden birkaç saat önce evlendi: Nikahı hastanede görevli papaz kıydı
4- Reuters anketi: Türkiye ekonomisinin 2009’dan beri ilk defa küçülmesi bekleniyor
Türkiye ekonomisinin corona virüsü salgını nedeniyle 2009’dan bu yana ilk defa bu yıl yıllık bazda daralması beklenirken, salgını durdurmak için alınan tedbirlerin ekonomiye yaptığı yavaşlatıcı etkinin yılın ikinci yarısında da devam edeceği tahmin ediliyor.