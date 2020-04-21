Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 21 Nisan 2020

1- Erdoğan: Bayram sonrası normal hayata geçişi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gelinen noktada salgının yatay seyre geçmeye başladığının görüldüğünü belirterek, “Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz” dedi.

AKP sözcüsü: Ülkemiz salgına en hazırlıklı şekilde yakalandı

Sokağa çıkma yasağının ilk iki gününde market ve bakkallar 14:00’e kadar açık

TEPAV: Salgında zirveyi 3 Mayıs’ta görebiliriz, haziranda normalleşme olur

İstanbul’da iki bölge ‘riskli alan’ ilan edildi

Almanya’dan getirilen 580 kişi yurtlarda karantinaya alındı

Türkiye’nin basın özgürlüğü karnesi: 2020 endeksinde, 180 ülke arasında 154’üncü

Türkiye Kasaplar Federasyonu: Ramazanda ete zam yok

2- Kılıçdaroğlu: Paralel yapıyla bedava ekmek dağıtmanın ne benzerliği var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerine corona virüsü nedeniyle yaptığı bazı uygulamalarının ‘paralel yapı’ya benzetilmesine sert çıktı.

Reklam

İstanbul Tabip Odası’ndan ‘corona’ raporu: 2 bin sağlık çalışanı enfekte oldu

Eczacılar: Maskeyle birlikte eczanelerimizde çok fazla sirkülasyon var

3- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 823 artışla 17 bin 337’ye çıktı

Hayatını kaybedenlerin sayısı 823 artarak 17 bin 337’ye yükseldi.

Boşalan Cape Town sokaklarında ‘eşek penguenleri’ geziyor

Avusturya’da restoranlar, ibadet yerleri ve okullar 15 Mayıs’ta açılıyor

Almanya’nın dünyaca ünlü Ekim Şenliği ‘corona’ nedeniyle iptal

İç hatlar yolcu trafiği küresel ölçekte yüzde 70 düştü

İtalya ‘corona’ önlemlerini 4 Mayıs’tan itibaren gevşetiyor

Taksici, ülkesine dönemeyen öğrenciyi 1500 km uzaktaki evine götürdü, para da almadı

ABD’de ‘corona’ yüzünden batan ilk AVM: Neiman Marcus iflas korumaya başvuruyor

Petrol fiyatı neden eksiye düştü; tüketiciye yansıması ne olacak?

Reuters anketi: Altındaki yükselişin dengelenmesi bekleniyor

DSÖ: Corona virüsü laboratuvarda üretilmedi

DSÖ çalışanı, Myanmar’da, çatışma bölgesinde vurularak hayatını kaybetti

Araç satışları Avrupa’da yüzde 50’nin üstünde azaldı

Covid-19 hastası, ölmeden birkaç saat önce evlendi: Nikahı hastanede görevli papaz kıydı

4- Reuters anketi: Türkiye ekonomisinin 2009’dan beri ilk defa küçülmesi bekleniyor

Türkiye ekonomisinin corona virüsü salgını nedeniyle 2009’dan bu yana ilk defa bu yıl yıllık bazda daralması beklenirken, salgını durdurmak için alınan tedbirlerin ekonomiye yaptığı yavaşlatıcı etkinin yılın ikinci yarısında da devam edeceği tahmin ediliyor.

Beyaz eşyada iç satışlar ve ihracat ‘corona’ etkisi başlamadan yüzde 9 düştü

Kocaeli’deki Ford fabrikasında üretime verilen ara uzatıldı

Havayolunda yeni düzenleme: İsteyene bilet iadesi, isteyene açığa alma

Tüpraş ‘corona’ ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle beklentilerini aşağı çekti

Profesör Kadıoğlu: ‘Corona’ iklim değişikliğini durduramaz

Aktivasyonu ertelenmişti: ABD’nin S-400’e ‘yaptırım’ görüşü değişmedi

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...