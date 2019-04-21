Akşam Postası / 21 Nisan 2019

1. Kılıçdaroğlu’na cenazede saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari’deki çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde saldırıya uğradı.

2. Kılıçdaroğlu: Saldırınca cenazeye gitmem sanıyorlar, bir milim geri adım atmam

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir asker cenazesinde uğradığı saldırının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Bana saldıranların namaza da, inanca da, şehide de saygısı yoktur” diye konuştu.

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3. Hulusi Akar’dan Kılıçdaroğlu’na saldıranlara: Mesajınızı verdiniz!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıranlara, “Tepkinizi gösterdiniz, mesajlarınızı verdiniz” dedi.

4. Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 207’ye yükseldi, 500’den fazla yaralı var

Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrinde bu sabah yapılan bir dizi terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 185’e yükseldi, 500’den fazla kişi yaralandı.

5. Bahçeli’den Erdoğan’a sert çıkış: Bizim ittifakımız cumhurla, ülke bazlı olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye ittifakı‘ ifadesine yanıt verdi: “Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı siyasi bir ittifak olamaz. Bizim ittifakımız cumhurladır.”

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6. Merkez Bankası: Yıl sonu dolar/TL beklentisi 6.20’ye yükseldi

Merkez Bankası Nisan ayı Beklenti Anketi’nde yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki ankette 6.06 iken, 6.20 seviyesine yükseldi. Kurda 12 ay sonrası için beklenti 6.43 TL.



