Akşam Postası / 21 Nisan 2018

1- Erken seçim gündemi

2- Erdoğan’a göre vatana ihanet: Yurt dışına para çıkaran işadamlarını affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘yurt dışına bazı işadamlarının para kaçırdığı’ söylentisi için “Böyle bir şey varsa, izahı makul olamaz. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz” dedi.

3- 28 Şubat’ın sivil ayağı için düğmeye basıldı: Kapsamlı operasyon hazırlığı

Yargının 28 Şubat sürecine ilişkin ‘darbe’ kararının ardından, Ankara başsavcılığı sürecin sivil ayağına dair soruşturma dosyasını yeniden açtı.

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4- Yedi kez uzatılan OHAL Erdoğan’a ‘yetmedi’: Dokuz gerekiyorsa dokuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, olağanüstü halin (OHAL) iş dünyasının yatırım şevkini kırmadığını öne sürerek, “Biz bu mücadelemizi sekiz, gerekiyorsa sekiz, dokuz gerekiyorsa dokuz… Ülkemizin huzuru için bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

5- Bozdağ’a göre deist olan yok, hepsi iftira: Bunlara ‘Hadi oradan bre ebleh’ demeli

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, muhafazakarların ve imam hatip lisesi öğrencilerinin deizme yöneldiği iddiaları için “Bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır” dedi.

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6- TOKİ iştiraki Emlak Konut, Çamlıca Camii’ne beş yılda 60 milyon lira bağış yapmış

TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO, Çamlıca Camii’ne 18 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı. Kurumun bugüne kadar yaptığı toplam bağış 60,5 milyon TL’ye yükselmiş oldu.

7- Resmi rakam: Bir ‘sevgi evi’nde 28 çocuğa cinsel istismar ve işkence

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç ve kimsesiz çocukların aile ortamında yetişmesi amacıyla kurulan Sevgi Evleri’nden birinde 2014 yılı ve öncesinde 28 çocuk sistematik olarak cinsel istismar, taciz ve işkenceye maruz kaldı. Bu sadece müfettişlerce saptanan vaka sayısı.

8- Derbi soruşturmasında 15 gözaltı daha: ‘Örgütsel yapı’ şüphesi araştırılıyor

Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi.

9- Medyada ‘nefret’ bilançosu: Yeni Akit zirvede, Yahudilerle Suriyeliler hedefte

2017 yılında yazılı basında toplam 6 bin 782 nefret söylemi tespit edildi.

10- Çernobil’in yıldönümünde: Nükleer karşıtı eylem OHAL’den yasaklandı

Çernobil’in 32’nci ve Fukuşima’nın 7’inci yılı nedeniyle Sinop Nükleer Karşıtı Platform’un düzenleyeceği miting İçişleri Bakanlığı tarafından OHAL koşulları gerekçe gösterilerek yasaklandı.

11- Kuzey Kore’den nükleere veda: Test sahalarının kapatılması gündemde

Kuzey Kore nükleer denemelere son verdiğini ve nükleer test sahalarını kapatmayı planladığını açıkladı.