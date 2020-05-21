Akşam Postası / 21 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ Türkiye’de 27 can daha aldı: 961 yeni vaka var, 1003 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 4 bin 249’a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 961 yeni vakayla 153 bin 548’e çıktı.

2- ‘Corona’ önlemleri | ‘Provokatif ve asılsız virüs paylaşımı yapan’ 510 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı Son 65 günde sosyal medyada “asılsız ve provokatif corona virüsü paylaşımı yapan” 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiğini, tespit edilen 1105 şüpheliden 510’unun yakalandığı duyurdu.

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3- ‘Corona’ günlüğü | Fransa’da can kaybı 83 artışla 28 bin 215’e çıktı

Fransa’da can kaybı 83 artarak 28 bin 215’e yükseldi.

4- Babacan’dan Bahçeli’ye: 20 banka iflas ederken ne yapmış?

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni partilerle ilgili ‘FETÖ organizasyonu’ suçlamasına, “Bahçeli, 20 banka iflas ederken ne yapmış onu anlatsın. Şu anda iktidar güçleri ellerinde, Türkiye’yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar. Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Yoksa ona çamur at, buna çamur çok kolay işler” cevabını verdi.

5- ‘Merkez’ faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 8.25’e çekti

Merkez Bankası (MB)Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 8.75’ten yüzde 8.25’e çekti.

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6- Trump ve Macron, Libya’da tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunda uzlaştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’un Libya’da ‘artan dış müdehalelerin’ endişe verici olduğu ve ‘tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği’ konuları üzerinde uzlaştığını duyurdu.

7- Ankara’da belediye atıl arazilerde tarıma başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tarım arazilerinde üretim başladı. Ürünler toplandıktan sonra ildeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

8- Irak, yakalanan yeni IŞİD lider adayıyla ilgili bilgileri paylaştı

Irak Savunma Bakanlığı, IŞİD’in öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin halefleri arasında ismi geçen ve dün yakalandığı duyurulan Abdunnasır Kardaş’la ilgili kimlik ve örgütsel bilgileri paylaştı.