Akşam Postası / 21 Mayıs 2020

1- ‘Corona’ Türkiye’de 27 can daha aldı: 961 yeni vaka var, 1003 kişi iyileşti
Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 4 bin 249’a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 961 yeni vakayla 153 bin 548’e çıktı.
2- ‘Corona’ önlemleri | ‘Provokatif ve asılsız virüs paylaşımı yapan’ 510 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı Son 65 günde sosyal medyada “asılsız ve provokatif corona virüsü paylaşımı yapan” 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiğini, tespit edilen 1105 şüpheliden 510’unun yakalandığı duyurdu.
TÜRSAB başkanı: Turistler çoğunlukla eylül-ekimde gelir; eskiye dönmemiz 2021’i bulur
Salgın sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Seyahatlerde kullanılacak HES kodu uygulamasının detayları belli oldu
Bilim Kurulu üyesi: Hava akımı oluşturan tüm cihazlar hastalığı bulaştırabilir
İstanbul’dan ambulans kiralayıp Kırklareli’ndeki yazlığına giden çifte para cezası verildi
Prematüre doğan iki günlük bebek Covid-19’a yenik düştü
Van’da bayram alışverişine çıkanlar ikinci el pazarına akın etti
THY ‘corona’ nedeniyle uçuşlara verdiği arayı uzattı
3- ‘Corona’ günlüğü | Fransa’da can kaybı 83 artışla 28 bin 215’e çıktı
Fransa’da can kaybı 83 artarak 28 bin 215’e yükseldi.
Trump’ın kendisinin de kullandığını söyleyip ‘corona’ için önerdiği ilacı yıllardır alan kadına virüs bulaştı
UNDP: İnsani gelişme 1990’dan bu yana ilk kez gerileyebilir
Wuhan’da dokuz günde 3 milyonun üzerinde ‘corona’ testi yapıldı
ABD’de geçen hafta 2.5 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu
İtalya sınırlarını AB ülkelerine karantina şartı olmadan açıyor
Japonya, Türkiye’ye finansal destek teklif etmeyi planlıyor
Seyircisiz maçta tribüne şişme bebek yerleştiren kulübe 500 bin lira ceza
ABD, Oxford’un umut vadeden ‘corona’ aşısından 300 milyon doz sipariş etti
Almanya’da ‘corona’ yasaklarının gevşemesiyle ekonomide daralma hafifledi
Karantina nedeniyle çalışamayan Mariachi grupları serenat yaparak geçinmeye çalışıyor
Trump yine Çin’e yüklendi: Yaptığı propaganda saldırısı rezillik
4- Babacan’dan Bahçeli’ye: 20 banka iflas ederken ne yapmış?
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni partilerle ilgili ‘FETÖ organizasyonu’ suçlamasına, “Bahçeli, 20 banka iflas ederken ne yapmış onu anlatsın. Şu anda iktidar güçleri ellerinde, Türkiye’yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar. Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Yoksa ona çamur at, buna çamur çok kolay işler” cevabını verdi.
5- ‘Merkez’ faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 8.25’e çekti
Merkez Bankası (MB)Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 8.75’ten yüzde 8.25’e çekti.
Varlık Fonu kamu bankalarındaki hissesini artırdı, 21 milyar lira sermaye ekledi
Fitch, Türkiye’deki yabancı sermayeli bankaların görünümünü düşürdü
Beyaz eşyada iç satışlar yüzde 14, ihracat yüzde 52 düştü
BDDK’dan altın alımında valör uygulaması
6- Trump ve Macron, Libya’da tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunda uzlaştı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’un Libya’da ‘artan dış müdehalelerin’ endişe verici olduğu ve ‘tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği’ konuları üzerinde uzlaştığını duyurdu.
7- Ankara’da belediye atıl arazilerde tarıma başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tarım arazilerinde üretim başladı. Ürünler toplandıktan sonra ildeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
8- Irak, yakalanan yeni IŞİD lider adayıyla ilgili bilgileri paylaştı
Irak Savunma Bakanlığı, IŞİD’in öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi’nin halefleri arasında ismi geçen ve dün yakalandığı duyurulan Abdunnasır Kardaş’la ilgili kimlik ve örgütsel bilgileri paylaştı.