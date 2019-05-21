Akşam Postası / 21 Mayıs 2019

1- CNN Türk’ün, İmamoğlu’nun sözünü kesme ‘gerekçe’si: Yıldırım daha az konuşmuş

CNN Türk, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı yayının önceden duyurulan süreden önce kesilmesine açıklama getirmezken AKP adayı Binali Yıldırım’ın yedi dakika daha az konuştuğuna vurgu yaptı.

2- Ekrem İmamoğlu: CNN Turk’ün yaptığı acizlik

Fotoğraf: CHP

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam katıldığı ‘Tarafsız Bölge’ programıyla ilgili CNN Türk yönetiminin tavrını, ‘acizlik’ diye niteledi.

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3- Habertürk’ten Yıldırım ve İmamoğlu’na çağrı: Gelin canlı yayında tartışın

Habertürk, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimi için ‘cumhur ittifakı’nın adayı Binali Yıldırım ve ‘millet ittifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na canlı yayında tartışma çağrısında bulundu.

4- YSK gerekçeli kararı bugün de açıklamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı bugün de açıklamayacak. Karar yarına kaldı. Dün toplanan kurul seçimlerin yenilenmesine karşı oy kullanan dört üyenin şerh hazırlayabilmesi için gerekçeli kararın açıklamasını ertelenmişti.

5- Kılıçdaroğlu: TRT, iktidarın militanı haline getirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 169 çalışanını tasifye eden TRT’yi eleştirdi. TRT’nin doğru haber verme görevini yitirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ‘kurumun siyasal iktidarın militanı haline getirildiğini’ ve ‘havuz medyasına ayrıcalık’ yaptığını savundu.

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6- TRT’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: İddia gerçeği yansıtmıyor

TRT, 169 kişinin sürüldüğünü dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Yazılı açıklamada, iddianın gerçeği yansıtmadığı ve ilgili personelin hak kaybına uğramadığı belirtildi.

7- TMMOB: Akkuyu’daki nükleer santralin zemininde çatlak var; üstünü kapatmayın

Fotoğraf: Greenpeace

Akkuyu’daki nükleer santral inşaatının temelinde iki kez çatlama meydana geldiği iddiasının Rus şirket tarafından yalanlanmasına karşın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ısrarlı: “Üstünün kapanmasına izin vermeyeceğiz.”

8- AYM raportörü: Kavala’nın tutukluluğunda hak ihlali var

Anayasa Mahkemesi raportörü, 567 gündür cezaevinde bulunan işadamı Osman Kavala’nın ‘haksız tutukluluk’ başvurusuyla ilgili olarak ‘hak ihlali’ tespitinde bulundu.

9- ‘Merkez’ yine seçim öncesi ek sıkılaştırmayı geri çekti

Merkez Bankası (MB) politika faizi olan haftalık repo ihalesine bugün yeniden başladı. Bir bankacı 150 baz puanlık ek sıkılaştırma adımının geri geri çekildiğini, fonlama maliyetinin kademeli olarak yüzde 24’e düşeceğini söyledi.

10- CHP’den ekonomi raporu: Gerçek işsiz sayısı 8 milyon 475 bin

CHP’nin hazırladığı ekonomi raporuna göre Türkiye’de işsiz sayısı 8 milyon 475 bin kişi. Resmi rakamlara göre ise Türkiye’de 4 milyon 730 bin kişi işsiz.

11- BDDK: Yüksek frekanslı işlemler gördük, valör kararını bunun üzerine aldık

Gerçek kişilerin 100 bin dolar üzeri döviz alımında bir iş günü valör uygulanması kararının gün içi yüksek frekanslı alım satım işlemleri gerçekleştirildiğinin gözlenmesi üzerine alınmış.

12- Şule Çet davasında rapor: İntiharı gösteren bir bulgu yok

Fotoğraf: DHA

Ankara’da bir plazada cinsel saldırıya uğrayıp 20’nci kattan atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet’in intihar ettiği yönündeki iddia daha da zayıfladı. Adli tıp raporunda intihar bulgusuna rastlanmadığı belirtilerek “Çet’in boynunda kırık var. Bu, canlıyken saldırıda meydana gelmiş de olabilir” dendi.

13- Maduro: Erken seçim yapalım

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Juan Guaido’nun liderliğindeki Ulusal Meclis’e erken seçim çağrısı yaptı.