Akşam Postası / 21 Mayıs 2018

1. Sıralı tam liste: AKP’de 167 isim yeniden aday, beş bakan yok
AKP’nin milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi. Mevcut milletvekillerinden 167’si yeniden aday gösterildi.
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2. CHP’nin aday listesi: Şeker, Şener ve İslam listede, Kaboğlu ilk sırada
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.
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Liste dışı kalan Balbay ve Sağlar’dan ‘CHP için çalışmaya devam’ mesajı
CHP’de listeye giremeyen Pekşen: Gül’e karşı çıkan herkes tasfiye edildi
CHP’den aday gösterilmeyen Değirmenci: ‘Gençliğin şehrine genç aday yakışır’ diyen kendileriydi
CHP’de liste dışı kalanlardan tepkiler: ‘Tezcan istemedi diye yokuz’
3. İYİ Parti’nin listesi: Özdağ İstanbul, Aydın Ankara, Türkşen Kocaeli’nden aday
İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.
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4. Saadet Partisi’nin listesi: Tan İstanbul, Haşimi Diyarbakır, Ünsal Gaziantep’ten aday
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.
‘Muamma’yı Altan Tan bitirdi: CHP’den değil, Saadet Partisi’nden adayım
5. HDP listesi: Ahmet Şık İstanbul, Barış Atay Hatay, Veli Saçılık Ankara’da ilk sırada
HDP, milletvekili aday listelerini YSK’ya teslim etti.
Aday olmayan Önder: ‘İki dönem’e takıldım, sinemacı-yazar olarak mücadele edeceğim
6. Demirtaş’ın tahliye talebine ret: Adli kontrol yetersiz kalır
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi.
7. Son uçuş: Atatürk Havalimanı 31 Ekim’den itibaren ticari yolcu taşımacılığına kapalı
31 Ekim 2018 saat 00:00’dan itibaren Atatürk Havalimanı’nın tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacağı bildirildi.
8. Dört çocuğa kreşte dayağın cezası 20 bin liraymış!
Samsun’da dört çocuğa karşı kasten yaralama suçunu işlediği gerekçesiyle kreş yöneticisi ve öğretmeni Büşra Öğrek’e yalnızca 20 bin lira para cezası verildi.
9. Hemşin’de ‘HES peşinde koşan’ memura soruşturma açıldı: HES projesi inceleniyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Rize-Hemşin için HES projesi planlayan şirketin ortağı olduğu anlaşılan, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanı memur ile HES projesi hakkında inceleme başlattı.
10. CHP’li Eren Erdem’e ‘FETÖ’den iddianame ve yurtdışı yasağı: Almanya’ya gidemedi
Almanya’ya seyahatine çıkan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Atatürk Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle geri çevrildi.
11. CNN Türk’te iki ayrılık daha: Deniz Zeyrek ve Ahu Özyurt’un görevine son verildi
Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek ile sunucu Ahu Özyurt’un CNN Türk’teki görevleri son buldu.
12. ‘Çevresel etki’ mazide kaldı: Bergama’daki ocağa 10 yıllık verilerle ÇED raporu
İzmir Bergama’da altın madeninin üçüncü atık havuzunu açması için gereken çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun, 10 yıllık önceki verileri baz alarak hazırlandığı ortaya çıktı.