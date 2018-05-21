Akşam Postası / 21 Mayıs 2018

1. Sıralı tam liste: AKP’de 167 isim yeniden aday, beş bakan yok

AKP’nin milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi. Mevcut milletvekillerinden 167’si yeniden aday gösterildi.

2. CHP’nin aday listesi: Şeker, Şener ve İslam listede, Kaboğlu ilk sırada

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

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3. İYİ Parti’nin listesi: Özdağ İstanbul, Aydın Ankara, Türkşen Kocaeli’nden aday

İYİ Parti’nin 24 Haziran seçimleri için gösterdiği 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.

4. Saadet Partisi’nin listesi: Tan İstanbul, Haşimi Diyarbakır, Ünsal Gaziantep’ten aday

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

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5. HDP listesi: Ahmet Şık İstanbul, Barış Atay Hatay, Veli Saçılık Ankara’da ilk sırada

HDP, milletvekili aday listelerini YSK’ya teslim etti.

6. Demirtaş’ın tahliye talebine ret: Adli kontrol yetersiz kalır

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi.

7. Son uçuş: Atatürk Havalimanı 31 Ekim’den itibaren ticari yolcu taşımacılığına kapalı

31 Ekim 2018 saat 00:00’dan itibaren Atatürk Havalimanı’nın tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacağı bildirildi.

8. Dört çocuğa kreşte dayağın cezası 20 bin liraymış!

Samsun’da dört çocuğa karşı kasten yaralama suçunu işlediği gerekçesiyle kreş yöneticisi ve öğretmeni Büşra Öğrek’e yalnızca 20 bin lira para cezası verildi.

9. Hemşin’de ‘HES peşinde koşan’ memura soruşturma açıldı: HES projesi inceleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Rize-Hemşin için HES projesi planlayan şirketin ortağı olduğu anlaşılan, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanı memur ile HES projesi hakkında inceleme başlattı.

10. CHP’li Eren Erdem’e ‘FETÖ’den iddianame ve yurtdışı yasağı: Almanya’ya gidemedi

Almanya’ya seyahatine çıkan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Atatürk Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle geri çevrildi.

11. CNN Türk’te iki ayrılık daha: Deniz Zeyrek ve Ahu Özyurt’un görevine son verildi

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek ile sunucu Ahu Özyurt’un CNN Türk’teki görevleri son buldu.

12. ‘Çevresel etki’ mazide kaldı: Bergama’daki ocağa 10 yıllık verilerle ÇED raporu

İzmir Bergama’da altın madeninin üçüncü atık havuzunu açması için gereken çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun, 10 yıllık önceki verileri baz alarak hazırlandığı ortaya çıktı.