Akşam Postası / 21 Mart 2021

1. Meclis’te ‘Adalet Nöbeti’ sırasında gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı
Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis’te sürdürdüğü ‘Adalet Nöbeti‘nin beşinci gününde sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmasının ardından ifade vermesi sonrası serbest bırakıldı.
2. Yönetmelik değişikliği: ‘Aile’siz ‘kadın çalışmaları’ merkezi bile olamadı
Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nde, aynı üniversitenin Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırıldığı ifadesi dikkat çekti.
3. Boğaziçililerden direniş festivali: Altı tutuklu için altı gün boykot
Boğaziçi Üniversitesi’ne cumhurbaşkanı kararıyla rektör atanmasından bu yana devam eden eylemlerde bahar döneminin boykotla açılacağı duyuruldu.
4. 11 CHP’li başkan: İstanbul Sözleşmesi’nin feshi insan haklarına ağır bir darbedir
CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı İstanbul Sözleşmesi’nin feshini, ‘insan haklarına vurulmuş ağır bir darbe’ olarak değerlendirdi.
5. Demirtaş: Bu davanın asıl amacı, ‘cumhur ittifakı’na seçim kazandırmaktır
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partiye açılan kapatma davasının asıl amacının ‘‘cumhur ittifakı’na seçim kazandırmak’ olduğunu söyledi.
6. Biden’dan Erdoğan’a telefon yok, ‘derin hayal kırıklığı’ dolu eleştirel mesaj var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikili meseleleri konuşmak üzere telefon beklediği ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’ye ilk mesajı eleştirel oldu. Biden, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesini ‘derin hayal kırıklığı’na uğradığını belirtti.
7. MB’nin yeni başkanından ilk açıklama: Temel hedef enflasyonda kalıcı düşüş
Merkez Bankası’nın (MB) son 20 aydaki dördüncü başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk açıklamasını yaptı.