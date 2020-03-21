Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 21 Mart 2020

‘Corona’da son durum: Dünya çapında ölü sayısı 11 bini, hasta sayısı 270 bini geçti

Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 389 oldu.

İtalya’da ‘corona’ ölümleri incelendi: En sık görülen kronik hastalık hipertansiyon

Fransa’da başbakan hakkında ‘devlet yalanı’ söylediği iddiasıyla suç duyurusu

Washington Post: İstihbarat ‘corona’ konusunda uyardı, Trump dikkate almadı

İtalyan belediye başkanı hemşehrilerine isyan etti: Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?

Uzmanlar uyardı: Küresel panik, gıda fiyatlarını yükseltebilir

Corona önlemleri | 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibariyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.

Reklam

İstanbul’da toplu taşımada yolcu sayısı yüzde 64 azaldı

Berberler odası da ‘tavsiye kararı’ aldı: Bir hafta dükkanı kapatın

Bakanlığa bağlı parklarda mangal yasağı

Fenerbahçe: Basketbol takımımızın bazı oyuncularında ‘corona’ belirtileri var

‘Corona’ önlemi: Her dört AVM’den biri geçici olarak kapandı

Özel laboratuvarda yüksek ücrete ‘corona’ testi: ‘Halk sağlığı tehdit ediliyor’

‘Corona’dan kurtulan hastalarda kalıcı organ hasarı meydana gelebiliyor

Dünya genelinde 80 binden fazla insan yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığını atlatmayı başardı. Fakat Çinli araştırmacılar iyileşen hastalarda kalıcı organ hasarı meydana gelebildiğini söyledi

Tıpta uzmanlık eğitimi alan öğrenciler ihtiyaç olursa görevlendirilecek

SON HABERLER

Sağlık çalışanlarına bir alkış daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı üzerine dün akşam gibi bu akşam da Türkiye’nin birçok yerinde insanlar saat 21:00’de sağlık çalışanlarını alkışladı.

‘Corona’ şüphesi taşıyan hasta, her sağlık kuruluşunda tedavi görebilecek

Sağlık Bakanlığı bugün yayınladığı genelgeyle, vatandaşların yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılmasının zorunlu olduğunu açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...