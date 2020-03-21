Akşam Postası / 21 Mart 2020

‘Corona’da son durum: Dünya çapında ölü sayısı 11 bini, hasta sayısı 270 bini geçti
Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 389 oldu.
İtalya’da ‘corona’ ölümleri incelendi: En sık görülen kronik hastalık hipertansiyon
Fransa’da başbakan hakkında ‘devlet yalanı’ söylediği iddiasıyla suç duyurusu
Washington Post: İstihbarat ‘corona’ konusunda uyardı, Trump dikkate almadı
İtalyan belediye başkanı hemşehrilerine isyan etti: Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?
Uzmanlar uyardı: Küresel panik, gıda fiyatlarını yükseltebilir
Corona önlemleri | 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibariyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.
İstanbul’da toplu taşımada yolcu sayısı yüzde 64 azaldı
Berberler odası da ‘tavsiye kararı’ aldı: Bir hafta dükkanı kapatın
Bakanlığa bağlı parklarda mangal yasağı
Fenerbahçe: Basketbol takımımızın bazı oyuncularında ‘corona’ belirtileri var
‘Corona’ önlemi: Her dört AVM’den biri geçici olarak kapandı
Özel laboratuvarda yüksek ücrete ‘corona’ testi: ‘Halk sağlığı tehdit ediliyor’
‘Corona’dan kurtulan hastalarda kalıcı organ hasarı meydana gelebiliyor
Dünya genelinde 80 binden fazla insan yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığını atlatmayı başardı. Fakat Çinli araştırmacılar iyileşen hastalarda kalıcı organ hasarı meydana gelebildiğini söyledi.