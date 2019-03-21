Akşam Postası / 21 Mart 2019

1. ABD F-35 teslimatını dondurmaya hazırlanıyor

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

ABD’nin, Türkiye’ye F-35 teslimatı için yapılan hazırlıkları dondurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Türkiye’de üretilen F-35 parçaları için alternatif arayışı somut olarak başladı.

2. Avustralya basını: Anzak Günü anma töreni Erdoğan’ın sözleri yüzünden iptal olabilir

Avustralya basını Çanakkale’de hayatını kaybeden Avustralya ve Yeni Zelanda askerler için her yıl 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan şafak vaktinde düzenlenen Anzak Günü ‘Dawn Service’ anma töreninin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avustralyalılara karşı tehditlerinin ardından iptal olabileceğini yazdı.

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3. Yayında adaletsizlik: TRT, ‘cumhur’a ‘millet’in altı buçuk katı daha fazla yer verdi

TRT’nin 15 günlük yayın dökümü, AKP ile MHP’ye diğerlerinden daha fazla yer verildiğini ortaya koydu.

4. ABD savunma bakan vekiline Boeing soruşturması

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan hakkında 30 yıl çalıştığı uçak üreticisi Boeing’e ‘iltimas geçtiği’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

5. Seçime beş kala: KDV ve ÖTV indirimleri cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldı

31 Mart tarihinde sona erecek ÖTV ve KDV indirimleri cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldı.

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6. Tüketici güven endeksi martta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

Tüketici güven endeksi, Şubat ayındaki 57.8 düzeyinden, Mart ayında yüzde 2.9 artışla 59.4 puana yükseldi. Gelecek bir yıl içinde tasarruf etme ihtimali endeksi ise 22.02’den 22.0’ye geriledi.

7. Eğitim Sen’den 3600 ek gösterge açıklaması: Haklarımızı seçim malzemesi yapmayın!

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 3600 ek gösterge vaatlerine ilişkin yaptığı basın açıklamasında “Anayasal bir hak olan kamusal emeklilik hakkımızın seçim malzemesi yapılmasını kabul etmiyoruz” dedi. AKP’nin öğretmenlere vaadettiği 3600 ek gösterge için süre ‘ikinci 100 günün’ bitimi ile yarın doluyor.

8. Döviz mevduat hesaplarındaki kesinti yüzde 5 artırıldı

Bir yıldan uzun vadeli döviz mevduat hesaplarında kesinti yüzde 13’ten yüzde 18’e çıktı. Ayrıca, döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı da yüzde 20’ye yükseltildi.

9. Tank fabrikası işçileri tayin istedi: Bu vebali alamayız

Özelleştirmeye açılan Tank Palet Fabrikası’nda çalışan işçiler tayin edilmek için dilekçe verdi. Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, “Biz ordu malının Katarlılara verilmesinin vebalini alamayız” dedi.

10. Kılıçdaroğlu Sabah’a ‘iftira haber’den açtığı 1 liralık davayı kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah gazetesinin MİT TIR’ları davasıyla ilgili kendisi hakkında gerçek dışı haber yapıldığını söyleyerek açtığı 1 TL’lik tazminat davasını kazandı.

11. CHP’nin Erdek belediye başkanı bakanlık tarafından görevinden alındı

Balıkesir’in Erdek ilçesi Belediye Başkanı CHP’li Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.