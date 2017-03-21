Akşam Postası / 21 Mart 2017

1- Erdoğan, AB kapısına ‘sürgü çekti’: 16 Nisan’dan sonra konuşacağız, bitti o işler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’nin (AB) kendi kriterlerini ayaklar altına aldığını savunarak, “AB üyelik süreciymiş, geri kabul anlaşmasıymış… artık hiçbiriyle bizi tehdit edemeyecekler. Bitti o işler” dedi.

2- Avrupa Komisyonu da inanmıyor: Türkiye’nin üyeliği giderek gerçek dışı olmaya başladı

Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı niteliğindeki Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye’nin AB üyeliğinin giderek gerçek dışı olmaya başladığını söyledi.

3- AP raportörü Piri: Avrupa değerlerine inanan Türkiyelilerle yan yana olmalıyız

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye’ye düzenlediği ziyaretle ilgili hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmelerinin onaylanmadığını ve Türkiye’de Avrupa değerlerini savunanların yanında olmak gerektiğini söyledi.

4- Krizin ardından: AKP, Hollanda ve Almanya’da referandum kampanyası yapmayacak

AKP, ‘referandum krizi’nin yaşandığı Hollanda’nın ardından Almanya’da da kampanya etkinliği düzenlemeyeceğini duyurdu.

5- Merkel’in partisine göre ‘bu kadarı yeter’: Erdoğan ve hükümeti Almanya’da istenmiyor

Almanya’da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) başkan yardımcısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Alman hükümetine yönelik Nazi benzetmeleriyle ‘çizgiyi aştığını’ ve artık Almanya’da istenmediğini söyledi.

6- Türk, Diyarbakır’daki Nevruz’da mesaj verdi: Zindan politikalarına ‘Evet’ mi diyeceğiz?

Diyarbakır’da son bir buçuk yıldaki çatışmalara karşın yüz binlerce kişinin bir araya geldiği Nevruz kutlamasında konuşan eski Mardin Büyükşehir belediye eş başkanı Ahmet Türk, çözüm sürecinin ilk adımlarının atıldığı 2013 Nevruz’una dönme çağrısı yaptı.

7- Demirtaş ve Yüksekdağ’dan Nevruz mesajı: Halkımıza mahcubuz ama diz çökmeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, cezaevinden gönderdikleri Nevruz mesajında demokratik siyasetle barış mücadelesinden vazgeçmediklerini belirtti.

8- HDP, Akşam ve Star’a Nevruz adresini tarif etti: Kalabalıktan sizi göremedik, konum atın

İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam ve Star gazeteleri, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarına katılımın az olduğunu öne sürünce HDP tarafından ti’ye alındı.

9- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Hayır’ videosu çeken kişi tutuklandı

‘Hayır nedir?’ başlıklı videosunda referandumda ‘neden ‘Hayır’ denmesi gerektiğini’ anlatan Ali Gül, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

10- ‘Ekonomi ciddi kötüleşiyor’: Moody’s 14 bankanın not görünümünü negatife düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye‘nin kredi notu görünümünü negatife çekmesinin ardından 14 bankanın görünümünü de düşürdü.

11- YPG ‘örgütlü bir güç’ olma hedefinde: Militan sayısı 100 bine çıkarılacak

Türkiye’nin Rakka operasyonunda yer almasına ısrarla karşı çıktığı YPG’nin bu yıl militan sayısını üçte iki oranında artıracağı belirtildi.

12- Türkiye’den ‘Yargıç Akay’ı serbest bırakın’ diyen BM’ye: Dokunulmazlığı yok

Birleşmiş Milletler’e (BM) mektup yazan Türkiye, ‘FETÖ’den tutuklu bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Aydın Sefa Akay’ın, yargıçlık görevi nedeniyle yargılanmadığını, dokunulmazlığının da bulunmadığını bildirdi.

13- Rusya ‘üs değil şube’ demişti: ‘Afrin’e giren’ Rus askerleri görüntülendi

Rusya’nın YPG kontrolündeki Afrin’de üs kuracağı iddiası yalanlanırken, bazı haber ajanslarının yayınladığı videolarda Rus birliklerin kentteki bir köye girdiği görülüyor.

14- Gönüllülerin aracılığıyla: Aladağ’daki yangından kurtulan öğrencilere okul servisi bulundu

Adana’da Süleymancılar’a ait yurtta çıkan yangından yaralı kurtulan 13 çocuğun nakledildiği okuldan ailelerinin yanına gelebilmesi için gerekli servisi gönüllüler buldu.

15- Akşener’e göre ‘başkanlık sistemi’ çağdışı ve ucube: Ben olsam çıldırırım

‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemini ‘çağdışı’ ve ‘ucube’ diye niteleyerek, “Ben olsam çıldırırım” dedi.

16- Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Gazeteci Tayfun Talipoğlu 55 yaşında hayatını kaybetti.

17- 17/25 Aralık’ın ‘kupon arazisi’ne yeni proje: Koruma kurulu da by-pass edildi

17-25 Aralık yolsuzluk sürecinde Fatih belediyesinin rüşvet karşılığında imara açtığı iddia edilen Hoca Paşa Mahallesi’ndeki 4 ada 1 parseldeki arazi için yeni otel projesi hazırlandı.

18- ABD’nin uçuşta elektronik cihaz yasağını THY doğruladı: Kabinde değil kargoda taşıyın

Türk Hava Yolları, ABD’nin aralarında İstanbul’un da olduğu ileri sürülen sekiz ülkeden 10 havalimanında yolcuların cep telefonundan büyük elektronik aletleri kabine almalarının yasaklanmasına ilişkin haberi doğruladı.

19- Müslim’e göre Türkiye’nin artık ‘kimsesi yok’: Türk halkının en sadık dostu biziz

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, AKP hükümetinin dış politikada herkesi kendine düşman ettiğini, ‘sadık tek dostunun’ PYD olduğunu söyledi.

20- Metrobüs şoförleri ‘rahatsız’: Robot değil, İstanbul ulaşımının günah keçileriyiz

İstanbullu yolcuların kalabalık, taciz ve kavgadan dert yandığı metrobüslerin şoförleri isyanda: “İstanbul ulaşımının günah keçileriyiz.”