Akşam Postası / 21 Kasım 2020

1 Erdoğan, ‘Kendimizi Avrupa’da görüyoruz’ dedi; ‘ABD’yle müttefiklik’ vurgusu yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da gördüğünü belirtirken, ABD’yle ‘müttefiklik ilişkisi’ni vurguladı.

Kalın, AB yetkilileriyle görüştü: Üyeliği stratejik öncelik olarak görüyoruz

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2 Arınç’ın Kavala ve Demirtaş çıkışı: Kim ne dedi?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın işadamı Osman Kavala ve siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları, AKP ve MHP’li bazı isimler tarafından tepkiyle karşılandı.

3 Bilim Kurulu üyesinden mavi yakalılar için okul servisi önerisi

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde corona virüsünün daha fazla görüldüğü mavi yakalı işçilerin yoğun olduğu bölgeler için okul servisi önerisi getirdi.

4 Oruç Reis için yeni Navtex: Çalışma süresi uzatıldı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım’a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

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5 Patileri kesilen Pamuk hayati tehlikeyi atlattı: Tekerlekli yürüteç yapılacak

Samsun’un Havza ilçesinde patileri kesilmiş halde bulunan Pamuk hayati tehlikeyi atlattı. Veteriner hekim Mustafa Kanat “Pamuk güçlü bir köpek. Bu kadar dayanabilmesi de bir mucize” dedi.

6 İstanbul’da 121 fırın denetlendi, 93’üne ceza kesildi

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde denetlenen 121 fırından 93’üne ceza kesildi.